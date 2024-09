Clase Política / ERA de construir una frontera sur, no porosa

Retomar la industrialización y el polo de desarrollo de la frontera sur de México, incluyendo a Tapachula como capital económica de Chiapas, Centro y Sudamérica, brinda esperanzas para que el próximo sexenio, dicha región goce de amplia seguridad, porque solo con orden y calma; combatiendo la ola delictiva y la inseguridad alarmante, se logrará la atracción de inversiones que tanto requieren diversos sectores económicos, productivos, empresariales, profesionistas y comerciales. Persiste la preocupación por la crisis de seguridad y económica, generando un silencio sepulcral en los corredores comerciales.

Al preparar sus primeros 100 días de gobierno, a partir del mes de diciembre próximo, el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, ha puesto sobre la mesa temas de la mayor importancia como la seguridad nacional, la educación, gobernabilidad, infraestructura, comunicaciones y transportes medio ambiente, tecnología e innovación y potencia económica, lo anterior al reunirse con los integrantes del gabinete legal y ampliado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que refleja un inédito respaldo para su mandato, garantizando la atracción de reflectores y sobre todo el seguimiento de magnas obras de desarrollo como la reactivación e Puerto Chiapas.

Y surge el comentario porque Eduardo Ramírez dialogó con futuros funcionarios del gobierno de la próxima presidenta de la República, Sheinbaum Pardo, entre los que se encuentran: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía; Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública; Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; y Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Sic).

Dignificar a los cuerpos policiacos, se vuelve una prioridad junto a la gestión de más universidades para que las nuevas generaciones aterricen en su profesionalización y no caigan en las garras de la delincuencia. Ya muchos yacen en la espera del arranque del próximo sexenio, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Chiapas tiene asignaturas pendientes, frente a la larga lista de desplazamientos forzados, fuego cruzado, reclutamiento de jóvenes en las filas de la delincuencia y aparición de grupos de paramilitares que advierten no dejarse ante el avasalle de grupos delictivos.

Temas anticorrupción contra quienes resulten responsables y sobre todo a contadas administraciones municipales que han dejado mucho que desear, además de escándalos millonarios que deben subsanarse. No obstante, el gobernador electo Eduardo Ramírez, ha corrido el lápiz, con proyectos emblemáticos, modernos que encumbrarán a la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, con el impulso del cablebus, de la mano con el próximo edil Ángel Torres Culebro, que deja entrever una buena relación política con el gobernador saliente y con el grupo Tabasco, que lidera Adán Augusto López Hernández, por cierto, nombrado líder de la bancada de Morena en el Senado de la República.

Nexos y Contextos

*De chile, sal y de manteca sexenal 2024

Desfalco a Cacahoatán con Inchong, aumenta a su máxima potencia

Aquel párvulo meco con membrana nasal regándose hasta la boca, incoherente en todo su esplendor y negligente hasta el tope por su abismal ceguera, sin la mínima idea de lo que representó la gobernanza ni la responsabilidad compartida para el sano ejercicio público, expone en redes sociales su habilidad de generar un socavón a las finanzas públicas de un ayuntamiento municipal cacahoateco saqueado, hurtado, peinado y desvalijado por piratear la actitud denigrante, corrupta, lacra y bandida de Alí Babá y sus 40 ladrones.

Líderes sociales, transportistas, productores y profesionistas coinciden que el trienio de Rafael Inchong, ha sido peor que la peste negra que arrasó países europeos, pero con la diferencia que a Cacahoatán le arrasaron las finanzas públicas una bola de lacras que se sirvieron con la cuchara grande y por encima de todo, con interminable descaro dan muestra de modales y vida nueva, para que los lujos y la inversión del dinero del pueblo no pase desapercibida en tiempos de vacaciones.

El tremendamente ingenuo y deschavetado exedil de Cacahoatán, es exhibido por exponer un nuevo estilo de vida, que va desde su rehabilitación personal en gimnasios públicos hasta la presunta adquisición de bienes inmuebles en la ciudad de Tapachula, que van acompañados con viajes de placer y recorridos a plazas comerciales en Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, además de espacios de relajación matrimonial en otros destinos turísticos fuera de Chiapas, con cargo al erario público, pues persiste la nómina oculta sin sudar la gota gorda.

PC Cacahoatán, manchado de corruptelas

Sospechan y exigen una investigación profunda en materia fiscal al actual presidente municipal, Anan Sandoval, el actual y anterior tesorero de Cacahoatán; al oficial mayor, al titular de administración, obras públicas y protección civil, para que el próximo gobierno no cubra impunidad ni corrupción alguna ante el hedor a pus de Cacahoatán.

Ha trascendido la módica cantidad de 40 millones de pesos de desfalco en Cacahoatán; sin embargo, dicha cifra va en aumento hasta 90 jugosos millones que deben ser indagados.

Desde el interior de las finanzas públicas de Cacahoatán, ya maquinan comprobar los 40 mdp ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas y la Federación, para evadir responsabilidades penales, por el grave delito de peculado y enriquecimiento ilícito que los estaría llevando de temporada vacacional y turística al penal de El Amate.

Cacahoatán tristemente ha sufrido un saqueo interminable por gente sin escrúpulos que lejos de sumar esfuerzos, abonar al desarrollo y trabajar por las necesidades del pueblo, termina burlándose y dándole atole al pueblo. Tiempos de justicia y transparencia se acercan para limpiar y rendir cuentas de quienes ya se están huyendo como jibaritos.

Aumenta la lista de aspirantes a la Secretaría de Educación en Chiapas

Sin saber el procedimiento de selección de cuadros bases en la próxima Secretaría de Educación de Chiapas, siguen aumentando los aspirantes que por cuenta propia han alzado la mano para manifestar su ímpetu en tan jugosa y redituable dependencia.

No sabemos a ciencia cierta, cómo se definirá el panorama, pero a cabeza fría, suele incidir en el resultado, el jaloneo de padrinazgos que buscan encajar como vil colmillo al top sirlon, para sangrar la ganancia.

Han surgido nombres como Malena Torres Abarca, quien estuvo en la campaña del gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar. También asomó la cabeza Ricardo Aguilar Gordillo, tras manifestar su respaldo, inclinación y apoyo a la campaña, pero sin confirmar que sea Elba Esther Gordillo “La Profe”, quien esté levantándole la mano o de plano Ricardo, tomándose atribuciones personales para alcanzar el escaño. Ahí se encaja igualmente Sonia Rincón Chanona, quien siendo pieza fundamental de la maestra Elba también alcanzará ciertos cotos de poder en el proceso de definición, designación o repartición.

Pero el silencio sepulcral, surgió de la noche a la mañana con la reunión entre el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar y el próximo secretario de Educación Federal, Mario Delgado Carrillo, exdirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que cimbró a los interesados, puesto que Mario Delgado, quiere, estima y aprecia al “Sireno Man”, Miguel Prado de los Santos, quien al ser parte del primer círculo de “El Jaguar”, podría dar ciertas sorpresas.

Frente al toma y daca, estira y afloje, surgen los repudios contra la actual secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Hayde Domínguez, quien termina su lapso de funcionaria mal vista pero bien parada a nivel nacional, durante una reciente reunión junto al gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio Nacional con el mandatario López Obrador. ¿Quién ganará el juego el Calamardo Chiapaneco rumbo a la educación estatal?

Acertijo Público

*La tremenda balconeada al diputado dormilón Ismael Brito Mazariegos, tiene nombre y apellido. Hay versiones encontradas en torno a las imágenes que se han viralizado en redes sociales, donde Brito parece oso de invierno. Mientras algunas voces detractores del ex secretario de gobierno, afirman que anduvo de mala copa, solo con su soledad y hundido en un agotamiento que no ha llenado de adversarios por mala leche, otros lo defendieron que el pobre funcionario andaba muy cansado, por lo que optó por utilizar ambos asientos durante un largo viaje en avión, donde dormir no es pecado mortal, pero sí genera secuelas, por aquello de empapar de baba las vestiduras. ¿Quién miente?

*Pese a que varios no le creían, el senador Manuel Velasco Coello, ratificó su posición de mediador y encantador de serpientes al jalar a los senadores electos del PRD, Araceli Saucedo Reyes de Michoacán, y José Sabino Herrera Dagdug de Tabasco, para abonar a la probable próxima mayoría calificada en la cámara alta. “El Güero” aseguró que son tres, de los que solo falta uno, siendo la gran sorpresa en este proceso de conciliación y concertación política a favor de la reforma judicial en el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Quién es el tercero?. Cabe señalar, que en la presentación de senadores aliados, figuró el priista, Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, quien también ya es 4T.

*Yolanda Correa, Mario Santizo, Paúl Muñoz y otros contados actores claves en el gobierno municipal de Yamil Melgar Bravo, son los únicos que figuran en el gabinete legal y ampliado de Tapachula, salvo contadas excepciones. Los anteriores personajes, son los que más invierten en comidas, desayunos, pedas y demás petit comité, para agrupar a sus colaboradores que concentrarán en las próximas nóminas ocultas, públicas y privadas de lo que vulgarmente representa la mamazón cada tres años. Hay estira y afloje al interior de los grupos antagónicos de Yamil. Será interesante saber quién o quiénes quedan ratificados y quienes chispados, pues de ahí vienen las grietas y fisuras internas, cuando sabemos que quien llegue de presidente o presidenta municipal, jamás será una monedita de oro, para caerle bien a todos.

Rosy Urbina Castañeda, diputada federal electa por el distrito XII Federal, hace determinadas apariciones en la Perla del Soconusco. No obstante, estuvo en San Lázaro para la asignación de la curul y para sumar esfuerzos con la recién designada presidenta de la mesa directiva, Ifigenia Martínez, una mujer de amplia trayectoria y símbolo de lucha de izquierdas a nivel nacional. A su nombramiento, fueron convocados los 500 diputados y diputada federales en la sesión constitutiva de la 66 legislatura. En esta fiesta, Ricardo Monreal Ávila, fue designado coordinador el grupo parlamentario de Morena, al tiempo de designar como su vicecoordinador, a Alfonso Ramírez Cuellar y como vocero a Arturo Ávila.





