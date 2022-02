Clase Política | Estación Migratoria Siglo XXI, como santa inquisición

Legisladores federales de papel, no le sirven a Chiapas

*Éxodo migratorio, aumentó la violencia y delincuencia: IP

*Incertidumbre de ediles en torno a convenio catastral

*PROVICH, avanza a paso redoblado en fortalecimiento de vivienda

Un llamado de alerta trasciende desde la frontera sur de México, hasta el despacho principal de Bucarelli, como parte de una manifestación masiva de migrantes centroamericanos, extra continentales, africanos, hindúes y otras nacionales que prevalecen hacinados al interior de la estación migratoria siglo XXI, convertida desde que la inauguraron en el sexenio de Vicente Fox Quesada como un calabozo de la santa inquisición, hoy inmersos en probables cadenas de contagio de Covid-19.

Un caldo de bacterias y virus que enciende la alerta máxima a nivel internacional. Los consulados centro y sudamericanos en Tapachula, son caso cerrado.

Parece Estación INAMI, centro penitenciario de máxima seguridad

La migración asegurada por su ilegal estancia en territorio mexicano, por ley migratoria debe ser trasladada a dicha estación; sin embargo, se obliga al gobierno federal a través del INAMI, promover las repatriaciones a sus países de origen, para evitar sean víctimas de tortura psicológica, hambruna, discriminación y en algunos casos agresiones o brutalidad migratoria. ¿Qué ocurre con la nueva delegada? Ya son varios los señalamientos en su contra, por negligencia y mal ejercicio de funciones.

Y es que nadie niega que existen los aseguramientos migratorios, pero se le está saliendo de las manos- la estación de la muerte, con la aglomeración excesiva de extranjeros. Ya deberían estar en sus naciones, pues de lo contrario, dicha estación, se traducirá (así aparenta) en un centro penitenciario migratorio internacional.

Legisladores federales de papel, no le sirven a México

Diputados federales como el presidente de la comisión de la frontera sur, Ismael Brito Mazariegos, poco le interesa el tema internacional, pese a ser de su competencia. Poco le informa su homologo huacalero, José Luis Elorza, quien ganó escándalo hace algunas semanas por la promoción de fiestas de abolengo, pero jamás -la voluntad de dar atención a la situación económica y migratoria que tiene en el caos y la delincuencia a territorio mexicano en el sur del país.

Ambos diputados federales, son un cero a la izquierda para salvaguardar a la frontera sur de México. Gozan de un elevado repudio social. Son promotores del rechazo y para que la revocación de mandato- le vaya muy mal, por el malestar ciudadano.

Éxodo migratorio, aumento la violencia y delincuencia: IP

La violación a los derechos humanos contra migrantes hacinados, producto de operativos de aseguramiento en municipios de la frontera sur de México, se ha convertido en una realidad, también exigida por autoridades y sectores productivos dado a que también el éxodo migrante en la franja fronteriza entre México y Guatemala, incrementó la violencia y por ende los asaltos con violencia”, lamentaron integrantes de la Iniciativa privada.

Dura labor tienen los presidentes municipales de Tapachula, Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico y demás localidades que han sufrido la estela delictiva y las cadenas de contagio de la pandemia Covid-19.

Sobre todo, la preocupante guerra de narcomenudistas con un saldo de asesinatos imparables en ciudades como Tapachula y Suchiate, que persiste pese a la presencia de la Guardia Nacional y demás corporaciones policiales. Súmele al problema, las constantes denuncias contra elementos ministeriales actualmente.

Como película del infierno la vida migratoria en Tapachula

La situación social en municipios de la frontera sur, es un dilema. Organizaciones no gubernamentales (Ong’s), lamentan las redadas migratorias que culminan con el encierro de los extranjeros en la estación migratoria siglo XXI.

Carece de servicios médicos, nulidad en servicios sanitarios, falta de espacios para la pernocta y los que se encuentran, se asemejan a una mazmorra. La atención de este rubro competente al gobierno federal, es exclusivo del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, quien por la agenda extensa y apretada de la nación, tal vez tenga en cola hasta nuevo aviso, la situación caótica de Tapachula.

De ahí la inquietud en torno al retraso infrahumano de las repatriaciones ordenadas y seguras que se retrasan y propician hasta suicidios al interior de dicha estación de la muerte. Hay antecedentes históricos de presuntos asesinatos y fallecimientos sospechosos de extranjeros que tuvieron que exhumarlos en fosas comunes, al no ser reclamados por ningún familiar. ¡Un infierno!

Nexos y Contextos

Incertidumbre de ediles en torno a convenio catastral

No me lo crean, pero algunos ediles de la Costa con la película incompleta, andan diciendo que el convenio catastral con el gobierno de Chiapas, es para tener una mayor amplitud de las propiedades de la población en los diferentes municipios en Chiapas.

El segundo paso ya con la identificación de patrimonios, es otorgar un porcentaje de las contribuciones ciudadanas del predial a la hacienda estatal. El gobierno estatal propone devolver- recursos para obras públicas municipales.

Los más beneficiados serán los constructores locales favoritos, los diezmos y veinte diezmos o la asignación directa en obras que minuciosamente seleccionen para tratar de que no se las observe -la Auditoria Superior del Estado o la Secretaría de Honestidad y Función Pública, para efectos de salir librados con los dividendos millonarios repartidos de forma discrecional o clandestina en pactadas y contadas cofradías para fines de lucro.

Emprendedores de Tijuana abren Birrieria Boutique en Tapachula

Conocida como Lady Birria, ha causado revuelo y expectación en el mundo de las redes sociales. Tras una campaña de guerra sucia por los detractores gratuitos como todo negocio o persona exitosa adopta, dicho negocio, cambió su comercio hoy aclientado a su máximo esplendor en la 24 poniente entre 8ª y 10ª sur. Se trata de los famosos tacos Tijuana, que vinieron para quedarse en la Perla del Soconusco, siendo un nuevo concepto y competencia directa, que igualmente obliga a otros negocios promover calidad en el servicio al consumidor.

PROVICH, avanza a paso redoblado en fortalecimiento de vivienda

“Impulsando el bien común y dando prioridad a los que menos tienen, el titular de la #PROVICH, Freddy Escobar Sánchez, sostuvo reuniones con presidentes municipales de Jiquipilas, Tecpatán, Tonalá y Teopisca, con el objetivo de trabajar de manera conjunta en proyectos de vivienda y continuar otorgando certeza al patrimonio familiar de las familias chiapanecas”. (Sic).

Hermanamiento cultura Tuxtla Chico – Matatlán Tlacolula Oaxaca

En el marco del día de la santísima virgen de Candelaria, el alcalde de Tuxtla Chico, Julio Enrique gamboa Altuzar y el presidente municipal de Santiago Matatlán- Tlacolula, Oaxaca, Juan Carlitos Méndez Hernández, destacaron el intercambio cultural y religioso durante un hermanamiento de ambos municipios para potencializar usos, costumbres, propios de localidades ricas en tradiciones. Durante este encuentro estuvieron la síndico municipal, regidoras y regidores del Ayuntamiento, la presidenta Honoraria del Sistema DIF, Karla del Toro de Gamboa y el párroco de la iglesia Santa María de Candelaria, Alejandro López Chávez; el edil Julio Gamboa dijo que fue un honor contar la visita de quienes conforman el cuerpo edilicio de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca; y también poder recibir a músicos, artesanos, y bailarines.

Acertijo Público

*¿Considera usted, que ya con la danza del dragón chino (no fue tigre de agua) en la explanada interna del palacio municipal, ya lograron estar del otro lado de la buena suerte, el síndico, Santiago Ancheyta; el secretario municipal, Roberto Fuentes Tomas y el flamante particular, “Olmo” Henríquez?... No le pidan peras al Olmo… Ya veremos cómo se va desenvolviendo la culebra, en éste año que promete mucho…

CUMPLEAÑEROS *Hoy están de manteles largos DOS PEPES. José Alberto Zamora Díaz, funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y reconocido contador público en al región sureste. José Luis Pinot Villagrán, reconocido jurídico, político tapachulteco, ha sido funcionario del poder judicial del estado. Felicidades a los cumpleañeros, quienes seguramente tendrán un día inmersos en las felicitaciones multitudinarias. Parabienes.





