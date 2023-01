Clase Política | Estalla cabildo de Suchiate, ante intentona de fraude en la Feria

Regidores de Suchiate destapan una vez más, una cloaca infestada de corrupción presuntamente orquestada por el ayuntamiento municipal que preside Sonia Eloina Hernández Aguilar al exagerar en un mega presupuesto de 7 millones de pesos para la organización de la feria del pueblo pero a base de atole con el dedo a la población.

Según externan regidores en voz de Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, existe un exagerado presupuesto de la alcaldesa, dejando entrever sospechas de corrupción, menoscabo, malversación y desvío de recursos, abuso de confianza y pleno abuso de confianza, pensando la presidenta que los regidores y la gente de Suchiate es tonta, al tratar de abusar de forma voraz, hambrienta y excesiva en los recursos para la fiesta del pueblo fronterizo.

Jalar agua para su molino y poner la paja en el ojo ajeno, son algunas de las acciones que se hicieron comunes en Suchiate, por tal razón, los regidores determinaron corroborar los presupuestos por contratación de grupos musicales y al mismo tiempo armar una propuesta que evite descarada corrupción, descaro evidente en la mano larga, mal ejercicio de funciones y abuso de confianza a todas luces, bajando la propuesta hasta en un millón y medio de pesos, pero a sabiendas que entrará dicha propuesta al análisis de quienes integran el cabildo local.

Por la exageración de abusar vilmente de los recursos del pueblo, aprovechando la fiesta de los habitantes y la organización del evento, los regidores de Suchiate, una vez más solicitaron de forma respetuosa al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, coadyuve con la transparencia de los recursos de la localidad mediante la Auditoria Superior del Estado (ASE) y a Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP), ante los severos atrevimientos y descaros que se encarrilan de forma permanente en dicha tierra fronteriza.

Desenfrenadas parafernalias electoreras

Ni bien se estabilizó la vida económica de Chiapas tras el retraimiento del Covid-19 como pandemia, cuando ya varios actores políticos, comenzaron a sacar sus hieleras, matracas, y cartelones para avisar que ahí están en el picnic, esperando una candidatura mediante la célebre acción de “quítate que ahí te voy”, rumbo al 2024, fecha en que se disputan cargos de representación popular como la interesante gubernatura, senadurías y diputaciones federales como el plato fuerte.

Vieron desatada a la senadora Sasil de León Villard, con la entrega de juguetes, aprovechando el pasado día de reyes. Para sorpresa de muchos la vieron rodeada de algunos actores políticos moribundos que, como la caca de loro, “ni huelen ni hieden”. Flaco favor le hicieron a Sasil de León al organizarle eventos, pero no sabiendo las consecuencias y los resultados.

No obstante esa noticia, no ha caído en gracia para el otro senador de Comitán de Domínguez, Eduardo Ramírez Aguilar, quien sufrió de primas a primeras una serie de traiciones desencadenadas durante la gira de su homóloga Sasil por Tapachula. Varios de sus supuestos hermanos jaguares en su equipo de campaña, fueron vistos del otro lado dorando píldoras y tratando de jalar agua para su molino en tiempos de escasez y desesperación política.

Contados espaldarazos desde palacio nacional

Desde Tuxtla Gutiérrez y con el anunció de pernoctar con su familia en la capital chiapaneca, Zoé Alejandro Robledo, actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es otro actor clave que sigue logrando privilegios desde palacio nacional, al grado de etiquetarlo como el favorito a la candidatura por el gobierno de Chiapas en el año 2024.

Ya trasciende como fórmula, José Antonio Aguilar Castillejos, actual delegado de programas federales en Chiapas, para que ejecute su labor de operador político con el respaldo de Martha Luján, Yeiko Polevnsky, Citlalli Hernández y el actual dirigente Mario Delgado Carrillo.

Aletazos del Tucán desde recinto presidencial

En Palacio Nacional, quien no cantó mal las rancheras esta semana, fue el ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, al publicar una imagen con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya sabrán qué tipo de comentarios y reacciones hubo en su contra, tras no tener participación política de ninguna índole, raza, religión, partido o deporte en la actualidad.

Nexos y Contextos

Muy activos Roberto Rubio y Rosy Urbina

No obstante quien anda a tambor batiente por todos los lados de la brújula política, es el senador del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Roberto Rubio Montejo, al sostener encuentros de carácter permanente con una retahíla de amistades, cercanos liderazgos y representantes de sectores y organizaciones de todos los colores partidistas. Roberto Rubio, es senador del Verde por Chiapas, ente de confianza de otro senador y ex gobernador como Manuel Velasco Coello con quien prevalece una entrañable amistad proveniente de hace muchos años.

En la capital chiapaneca, en la gélida coleta, el Comitán y por todos lados también se ha posicionado muy bien el icono de una rosa. Y por cierto, quien sostuvo un encuentro armonioso recientemente con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, fue la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, como siempre en los mejores eventos y en sus mejores momentos. Se habla de alto posicionamiento, de crecimiento político imparable y de consolidada relación interna entre el conclave de fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

