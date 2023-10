Clase Política | Expulsiones hunden al PRI y vigorizan al Morena-PVEM

Siguen las calenturas desatadas por doquier en pleno año electoral 2023. De nada sirve que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), intente pregonar ardor e indignación del líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas en contra de los ahora ex priistas jubilados, retirados o expulsados Carlos Marín, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila Camacho, Claudia Ruíz Massieu, Omar Fayab, Nuvia Mayorga, Eviel Pérez y Pedro Armentía López, cuando el partidote lo tienen en estado vegetal por los mismos intereses compartidos del PRIMOR.

Ruíz Massieu y Osorio Chong: renunciamos hace 3 meses

Expulsados se dicen renunciados desde hace 3 meses. Por ejemplo, Claudia Ruíz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, no bajan de traidor, corrupto, lacra y come cuando hay al dirigente nacional Alito Moreno. Clarificaron que ellos renunciaron ante el sendo cochinero que sufre el partidote, por lo que está demás una expulsión, cuando decidieron irse del basurero antes que se hunda el PRITANIC.

Y es que el tricolor, es la única oposición blandengue y decrepita, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) y el decadente PRD, son los que apenas tratan de soplar la tuba con dardos envenenados contra un monstruo descomunal de la 4T- que llegó a la presidencia de México con la anuencia del ex presidente Enrique Peña Nieto y todo el grupo Atlacomulco que acaba de entregar en charola de plata el Estado de México (EDOMEX), a Delfina Gómez de Morena.

¿El futuro de la 4T? Grupo Atlacomulco se pintará de Verde

Incluso el ex gobernador Alfredo del Mazo Maza, ya fue anunciado como próximo militantes del Partido Verde Ecologísta de México, igual que Eruviel Ávila Camacho y probablemente todos los que acaban de expulsar del cascaron priista.

Jugada magistral de los ardides verdes de la nacional, al mantener la espera “calmantes montes y vinieron las estratagemas andantes”.

Hoy por hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha remarcado tener todo planchado rumbo a las elecciones del año 2024, burlándose a toda costa de las declaraciones de líderes panistas como el ex presidente Felipe Calderón y Vicente Fox.

Raro que Santiago Creel Miranda, prevalezca mudo, al igual que muchos liderazgos identificados con los colores del PAN, PRI y PRD como el particular caso de Chiapas, donde los dirigentes estatales son unas tumbas o semblantes de madera “No sienten, no sonríen, solo miran y al parecer cobran”.

Carlos Palomeque Archila, del Partido Acción Nacional (PAN); Rubén Zuarth Esquinca, del PRI y José Antonio Vázquez Hernández del Sol Azteca. Brillan por su ausencia y solo montaron un escenario de comedia durante la gira de Xóchitl Gálvez en Chiapas, puesto que todos tienen intereses compartidos con el Estado Morenista.

Están demás las obras teatrales del tricolor nacional, que exhibe su decadencia al expulsar a una maquinaria electoral que se irá en su contra en el 2024; pues ex priistas son sumas a la 4T legitimando la transformación de México, mediante sinergias y argamasas ideológicas y políticas que ya se apuntaron con Claudia Sheinbaum Pardo.

PRI Chiapas ha estado muerto por más de 30 años

A otro chucho con ese hueso. Anticipan la estrategia de indignación para levantar al muerto de la camilla, pero llevándose por delante varias dirigencias estatales priistas como la de Chiapas, ampliamente devastada y desarticulada con Rubén Zuarth Esquinca que perdió amplia credibilidad que trata de rescatar Willy Ochoa Gallegos con fines personales.

Es tanto el descaro que hay un ex dirigente estatal y candidato al gobierno ex priista, Roberto Albores Gleason, bien tendido por las izquierdas del Partido del Trabajo (PT), para no vivir en el error. “Ni se asusta, ni se raja” dicen ahora las paredes pintadas con los colores del PT en Chiapas, acabó la dignidad y el orgullo y gorgorea la ambición y conveniencia.

Buscan “aquí y ahora”, la fórmula o mecanismo de subsistencia política a sabiendas que RAG dejó en la banca rota al priismo, llevándose un debilitado cumulito de gente.

Y es que la demás desbandada se manda sola. Ya es beneficiada de la retahíla de programas de Bienestar y por ende, inclinada la balanza rumbo al 2024 por la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo, pero eso no quiere decir que esté controlada por el tachado de corrupto y lacra, José Antonio Aguilar Castillejos, quien ha puesto pesimamente en mal a la cuarta transformación, contraponiéndose a los preceptos de “no mentir, “no robar” y “no traicionar”.

Hay un sendo atole con el dedo a la candidata del Frente Amplio Opositor (FAM), Xóchitl Gálvez, quien su fortaleza estará basada en el panismo y poco perredismo nacional, mediante la incitación de un efecto que aún no se consolida.

Carlos Morales, hundido en la repulsión y la soberbia

¡Otro que anda loqueando en Tuxtla Gutiérrez!, el ex militante arcoíris (de todos los moles y colores antes que Moreno), Carlos Morales Vázquez, anda vendiéndose como honrado y oriundo del pueblo, emanado del proletariado come tamal enrollado, con tal de hacer bulla y tratar de meterse al hándicap por la gubernatura de Chiapas. ¡triste desesperación!

Intenta la misma estrategia de Juan Sabines Guerrero, pero quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Se ha vendido como represor de la palabra libre y estigmatizador del periodismo sin factura; pensando que esa añeja estrategia le podrá elevar los halagos y reconocimientos, que jamás ha tenido porque en su rostro y aspecto demuestra engreimiento, repulsión y soberbia.

A sido acusado en las últimas 24 horas de orquestar una campaña de rapiña y desarticulación de publicidad de corcholatas rumbo a la coordinación estatal de la defensa de la cuarta Transformación en Tuxtla Gutiérrez.

Es señalado presuntamente de enviar esbirros para desaparecer lonas y espectaculares con el rostro del galeno Pepe Cruz, de la alcaldesa Rosy Urbina, de la senadora Sasil de León y pese a que el último ya ni importa por su elevada corrupción, también de José Antonio Aguilar Castillejos.

Arceu Morales, tendrá que aclarar la situación porque ya son varios que se le van a la yugular por andar jugándole al Harry Potter, mediante actos de desaparición de objetos y mantitas.

Sasil de León organiza masivo en el Lienzo Charro de TAPACHULA

Luego de la buena convocatoria que logró en el Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, la senadora Sasil de León Villard, anunció un encuentro masivo en el Lienzo Charro de Tapachula para convivir de frente con la población de la Costa en el marco de un informe legislativo en su quinto año como representante de los chiapanecos en el senado de la república.

Sasil de León es una de las cuatro corcholatas seleccionadas para competir por la coordinación estatal de los comités de defensa de la cuarta transformación.

Rosy Urbina lista para competir, ya metió licencia

Prevalece en la lista junto a Rosy Urbina Castañeda quien pidió licencia ante regidores del cabildo de Tapachula. De ser favorecida Rosy- estaríamos visualizando nuevo edil sustituto (hombre o mujer), de no, la veríamos retornar al ejercicio de sus funciones donde ha sido vanagloriada por sus logros en el marco de su gobierno municipal.

Placido Morales se desespera, va buscar a Omar García Harfuch

En la lista seleccionada por los comités estatales de la 4T Chiapas, también se encuentra el galeno Pepe Cruz y el ex delegado de programas federales, José Antonio Aguilar Castillejos. Jamás apareció Placido ni Carlos Morales Vázquez, por lo que Placido ya cabildea en la Ciudad de México con Omar García Harfuch, toda vez que tiende a ser el candidato a la jefatura de gobierno. Más opciones, más posibilidades de no vivir en el error para el ciclón de Coita.

En fin, Sasil de León, estará por Tapachula este sábado y mostrará el musculo ante los ojos de propios y extraños en busca de que la paridad de género y sobre todo el comité nacional de elecciones la favorezca… ¡La moneda está en el aire!

Eduardo Ramírez y Patricia Armendáriz ¿A las semifinales?

Medios nacionales han comenzado a filtrar por cierto, que el presidente del senado Eduardo Ramírez Aguilar (el jaguar negro), y la diputada federal, Patricia Armendáriz (doña Tiburona), son los seleccionados por los integrantes de la comisión nacional de elecciones adscrita al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Tal como lo anunció el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, dicha comisión daría a conocer sus prospectos que se sumarán a la lista de cuatro actores políticos (dos hombres y dos mujeres) seleccionados por el comité estatal de Chiapas. Serían en total seis y no ocho los semifinalistas rumbo a la coordinación estatal para la defensa de la cuarta transformación en Chiapas que acompañará a la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a los procesos electorales del año 2024. El resultado en Chiapas tendrá mucho que ver con quienes elijan (hombres y mujeres) en Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán y la jefatura de la Ciudad de México. ¡Ya merito!

Nexos y Contextos

Como se vivió el onomástico 53 de Mario Guillén en TAPACHULA

Mario Guillén es uno de los pilares fundamentales del presidente del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar. En éste mes de octubre amigos de la Costa, organizaron un encuentro sorpresa en la sede del San Pancho Tapachula donde compartieron los sagrados alimentos y café con pan, en el marco de su cumpleaños número 53.

Mario Guillén es un destacado político oriundo de Comitán que le tiene amplio cariño a la sociedad tapachulteca. Con su carisma, ha tejido amistades entrañables desde hace varios años que denotan fraternidad con su familia. A su lado estuvo su hija.

“Pocas veces me ha tocado pasar esta fecha tan especial, fuera de mi querido Comitán, la vida me trajo a Tapachula, aquí he encontrado a muchas amigas y amigos que con el paso de los años e volvieron parte de mi familia” externó en su cuenta de Facebook, al tiempo de compartir una imagen al lado de Eduardo Ramírez Aguilar a quien considera su hermano. Agregó, “Aquí estoy construyendo un sueño a lado de mi hermano Eduardo Ramírez, son días de mucho trabajo político que hacen necesario estar aquí. Hoy que esty cumpliendo 53 años de mi vida” destacó.

En este evento fuera de serie donde llegó al quinto piso, estuvieron actores políticos de varios municipios de Chiapas como; Javier Cruz Aguilar el Mandinga de Suchiate; Mario Puon de Huixtla, los hermanos Galán de Huehuetán; Vicente Wong de Mazatán, el transportista Noé Pinto de Mazatán,; Jesús Castillo Milla y Freddy Gálvez de Cacahoatán, la regidora y dirigente municipal del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Aida Flores Hernández y su marido, Romeo Montejo, la regidora Cleo Ortiz y su familia, asimismo Mario Santizo, Luis Munguía, los periodistas Ramón García Cardona, Enoch Molina, Leo Mejía, Darinel Zacarías, Diego Victorio Santizo, además de liderazgos sociales como Loga entre otros que compartieron tiempo y espacio para reiterar su compromiso inédito y respaldo igualmente para el senador Eduardo Ramírez Aguilar rumbo a la próxima designación del coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación.

Normalistas justifican camorra, pero saquean tiendas

Acatando los artículos sexto y noveno para la libre manifestación en Chiapas, normalistas de la escuela normal indígena, intercultural bilingüe, Jacinto Canek, tomaron las instalaciones del palacio de gobierno de Chiapas y la caseta de cobro Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal de las Casas, inconformes por la actitud bloqueadora de la Secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Hayde Domínguez, quien negó apoyos económicos para la renta de tres camiones de pasaje.

Según los normalistas intelectuales, “les urgía el dinero y los camiones para enviar a sus alumnos destacados a un curso de actualización que ya no se concretó y de ahí irradio el cólera descomunal, donde pagaron los platos rotos tiendas de auto servicio como oxxos saqueados” ¡Qué necesidad!

Sin embargo, las manifestaciones de normalistas por la vía violenta y no pacífica ya son algo cotidiano en Chiapas, sin que se sepa en su totalidad el trasfondo político los alumnos montaron mantas y mensajes de repulsión en el palacio de gobierno en Chiapas.

Más tarde que perezoso, las fuerzas de la ley y el orden de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), recuperaron la autopista de cuota Tixtla Gutiérrez- San Cristóbal de las Casas, además de garantizar el libre tránsito en la capital chiapaneca.





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com