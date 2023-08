Clase Política | Frontera sur, auxilio internacional del ACNUR a migrantes

Por la cerrazón y bloqueo del gobierno de Estados Unidos, contra el éxodo migratorio enraizado en la frontera sur de México, la alternativa urgente de extranjeros de centro y Sudamérica, será el centro multi servicios Tapachula - creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Alto Comisionado para ayuda de los Refugiados (Acnur), quien ya confirmó la protección internacional de migrantes, con el apoyo del gobierno federal, estatal y municipal.

En el marco de la visita del canciller en México, recrudecen las denuncias contra funcionarios públicos vinculados con el Instituto Nacional de Migración (INM), y su famosa tarifa de 10 a 120 dólares americanos por migrante, para tener acceso a las autobuses rumbo a la frontera norte.

La Secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno federal, Alicia Bárcena, confirmó el decreto del gobierno de los Estados Unidos presidido por Joe Biden- desde la Casa Blanca, en el sentido de aplicar mayores filtros internacionales para inhibir la intromisión de extranjeros.

Mientras Estados Unidos pide ayuda al gobierno mexicano, para resarcir el éxodo migrante con centros de atención territorial, fuentes confiables, aseguran que el INM, es objeto de estigmas por la venta de salvoconductos, formulas migratorias, incluso servicios de traslado ordinario o Premium a extranjeros que costeen pagos estratosféricos, convirtiendo el tráfico de humanos - en un negocio millonario.

Barrera anti migrante para desarticular el sueño americano

Bárcena, consideró urgente- la creación del espacio internacional multipropósito en Tapachula, Chiapas, para brindar apoyo y generación de empleo hacía miles de personas, mientras logran su solicitud de refugio en la Unión Americana.

Para amortiguar el acrecentamiento del éxodo migratorio desde países como Guatemala, Honduras, el Salvador, Ecuador, Brasil y del continente africano, la opción del acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, son las visas humanitarias y la aplicación CBP One, que brinda la oportunidad de una cita en Estados Unidos.

En el caso de los migrantes procedentes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, la atención por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), será mediante asilo político y refugio. Ambas opciones han alcanzado récords históricos tras rezagos económicos y financieros en sus países de origen, además de problemáticas graves como la inseguridad y la persecución política.

Para concretar el centro de atención multimodal, en Chiapas el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha consolidado una estrecha coordinación con la presidenta municipal constitucional de Tapachula, Rosy Irene Urbina Castañeda y el titular de la comisión mexicana de ayuda refugiados, Andrés Ramírez, quien ha subrayado la cifra mensual de 6 mil extranjeros en territorio mexicano desde el año 2021 hasta el año 2022, dado a que el aumento de caravanas de hombres, mujeres y niños del exterior aumentó como nunca antes en la historia.

Presumen decomiso de arsenal en Éxtasis de Tapachula

Y justamente en el marco de la gira de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la frontera sur de México, vuelve a trascender a nivel nacional e internacional y no precisamente por su producción agropecuaria o por el flujo migratorio.

En las últimas 48 horas, eventos violentos como la detención de un sujeto en la colonia San José El Edén, tras una fuerte balacera, orilló a la Fiscalía General de la República (FGR), aplicar la ley de armas y explosivos e investigar a fondo la procedencia de los fierros que terminó en un cateo por parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la colonia Éxtasis.

Trascendió extraoficialmente que en la revisión encontraron un arsenal de armas largas, cortas, balas, cargadores, además de estupefacientes, carros blindados y motocicletas. Tanto a cimbrado la noticia que un juez federal, podría autorizar en las próximas horas la revisión de otras cinco viviendas en la ciudad de Tapachula, como parte del reforzamiento preventivo que se gesta en la región Costa, Soconusco y frontera sur contra bandas delictivas y células criminales.

Nexos y Contextos

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024

Y arrancamos este fin de semana con la revisión contundente de la Auditoria Superior del Estado (ASE) en contra de varios ayuntamientos municipales que salieron manchados por presuntos actos de corrupción, malversación de fondos, desvío de recursos, y presunto peculado en el ejercicio de las funciones de los presidentes municipales de Suchiate y Comitán de Domínguez.

Chona de Suchiate investigada por la ASE por presunta corrupción

El titular de la Auditoria Superior del Estado, Uriel Estrada Martínez, lanzó un informe integral- donde reflejan irregularidades el ayuntamiento de Sonia Eloina Hernández Aguilar, con relación a la captación, uso, aplicación y destino de fondos millonarios que al parecer no podrían ajustarse a las normas legales aplicadas. Hay sospechas en la aplicación de la disciplina financiera que pareciera es inexistente, cuando predomina un Sodoma y Gomorra al interior de las áreas de obras públicas, tesorería municipal, dirección de la policía y la oficialía mayor.

La ASE como organismo rector en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, tiene bajo la lupa a la Chona de Suchiate, que tras afanarse de ser pulcra y transparente como el agua turbia del rio Suchiate, yace bajo sospecha de sendos ilícitos en materia administrativa y financiera que podrían inclinar la balanza en probable peculado, en caso de no demostrar lo contrario.

El rubro auditado recientemente yace en recursos locales y participaciones federales, gasto federalizado, fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, y de las demarcaciones territoriales del distrito federal, fondo de aportaciones para fortalecimiento municipal, y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (Fortemun- df), capufe y otros convenios dando un total presupuestario auditado bajo sospecha de $ 161 millones 460 mil 563 pesos con 77 centavos.

Y pese lo anterior que es una cloaca abierta infestada de corrupción, la alcaldesa no quita el dedo del renglón para buscar imponer a un familiar al cargo de la presidencia municipal próxima, pasándose por el arco del triunfo los preceptos de la cuarta transformación, en el sentido de no mentir, no robar, no traicionar.

Mario Fox de Comitán, se topa con la misma piedra ante la ASE

En Comitán de Domínguez sucede un caso similar con Mario Antonio Guillén Fox. El alcalde en turno igualmente yace bajo la lupa por la presunta malversación de fondos presupuestarios millonarios basados en asignaciones de obras públicas y demás inversiones justificadas en el marco de su gobierno que no cuadran según la Auditoria Superior del Estado (ASE).

Gabinete legal y ampliado de Chiapas en movimiento

Quien estuvo muy activo al lado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, para verificar los avances del tren Maya, en el tramo Escárcega. Constatan la instalación eficaz de los furgones del gusano de acero que es toda una realidad y que en breve arrancará como un sueño realizado en el actual sexenio.

El galeno Pepe Cruz, continúa brincando trabones en el marco de su posicionamiento como secretario de salud y como tapicha a la larga lista de pretensos por la gubernatura de Chiapas, tal cual lo han anunciado diversas fuentes de información acreditadas en Chiapas. No sabemos el destino ni el futuro de la designación nacional de la corcholata que ejerza el poder y la comandancia de la coordinación por la defensa de la cuarta transformación.

Quien ha sorprendido a propios y extraños es la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Irene Urbina Castañeda, al escalar en el ranking político y mercadológico. De forma espectacular trasciende en todas latitudes bajo la insignia rosa y los resultados en el marco de su gestión como titular del ejecutivo local. Aparece junto al director del Seguro Social, Zoé Robledo y el presidente del senado, Eduardo Ramírez Aguilar, en la tabla principal de posiciones por la gubernatura de Chiapas.









Comentarios antoniozavaletah@gmail.com