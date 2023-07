Clase Política | Frontera sur de México, cuello de botella migrante

La informalidad de la política migratoria en la frontera sur entre México y Guatemala, está provocando un cuello de botella que mantiene varados a miles de extranjeros de centro y sudamérica en municipios como Tapachula. Se han convertido en la perfecta carnita de cañón para los fines lucrativos de funcionarios públicos vinculados con el Instituto Nacional de Migración (INAMI), que siguen en el ojo del huracán por la presunta oferta “en lo oscurito” de formatos migratorios o salvoconductos en cantidades estratosféricas.

Cuando el flujo migratorio recrudece en territorio mexicano, se convierte en la estrategia perfecta para presionar al migrante a pagar sus trámites clandestinamente. El jugoso negocio se convierte en una trampa lucrativa o de plano una decepción que orilla a los extranjeros en extrema pobreza -la contratación clandestina, ilegal e ilícita de traficantes de humanos para continuar su travesía y búsqueda del sueño americano, siendo un grave riesgo que ha cobrado la vida de miles de inocentes.

Para los extranjeros de Nicaragua, Honduras, Guatemala y el Salvador, los agentes migratorios les ofrecen una perrera (camioneta con celda metalizada) donde son encerrados, asegurados y canalizados a la Estación Migratoria Siglo XXI, presuntamente para hacinarlos de 15 a 20 días, hasta repatriarlos a su país de origen, por la falta de dinero o dicen documentación, no así para migrantes Venezolanos, Ecuatorianos, Brasileños, Hindúes, Cubanos, Africanos o Haitianos a quienes ven con mayor probabilidad de presuntamente extorsionarlos con cuotas en dólares para coadyuvar con su travesía.

El precio americano, para evadir cárcel migratoria

La timadora cuota de los 80 o 120 dólares se ha vuelto un escándalo internacional, puesto que migrantes que han logrado salir de la frontera sur de México y llegado al norte de México, incluso atravesado a la Unión Americano, han denunciado la corrupción, el menoscabo y el pudrimiento del Instituto Nacional de Migración (INM), convertido en una caja chica a beneficio de una caterva de malvivientes que ven con ojo de dinero a los extranjeros, no importando su situación, necesidad, carencia económica, desnutrición, problemas de salud o traslado con sus adultos mayores o menores de edad.

A mayor oferta de migrantes, mayor demanda de dinero por parte de servidores públicos de la nación que aprovechando la situación, se han vuelto los nuevos millonarios en la frontera sur de México, mediante el jugoso negocio del cobro por agilizar el trámite y el traslado vía autobús de extranjeros, aunado a la oferta de servicios de traslado Premium que casi cuestan un ojo de la cara a quienes no gozan de recursos o familiares en el extranjero que se los costeen.

La mina de oro de presuntos empleados de migración, no tiene llenadero; es un barril sin fondo que continuará llenando las alforjas a una red bien confeccionada de corrupción que opera desde el anonimato y el sigilo para no ser detectados por los filtros y monitoreos de la Secretaría de Gobernación.

Nexos y Contextos

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024

Galeno Pepe Cruz rebasando como en circuito de fórmula uno

Y nuevamente llegamos a otro fin de semana sabroso en temas políticos, donde da mucho de qué hablar el galeno más popular de la entidad chiapaneca. Procedente de las fuerzas especiales del municipio de Juárez, realmente está pelón que lo alcancen en el circuito de formula #1, rumbo a las próximas elecciones y en el marco de una carrera contundente por el poder ejecutivo -que emprende el controvertido Pepe Cruz.

Aunque muchos quieren ver traspiés en el actuar del doctor Pepe Cruz para frenar el ascenso que ha tenido desde que dio a conocer sus aspiraciones de contender por la candidatura de Morena al Gobierno de Chiapas, pues nomás no se les hace y por el contrario se ha vuelto más popular entre la gente.

Esta semana que transcurre se ha dedicado a recorrer colonias de Tuxtla Gutiérrez para ver cómo están prestando los servicios los convoyes de la salud y de acuerdo con lo que han reportado medios digitales en sus transmisiones en vivo, la ciudadanía está muy agradecida con el doctor Pepe Cruz por las acciones que ha hecho desde su cargo público.

Así que en una de esas vemos aplicada la moraleja de la fábula de la liebre y la tortuga, que la paciencia, constancia, esfuerzo y perseverancia del doctor Pepe Cruz lo lleven a cruzar esa meta antes que quienes se han confiado y se siente ganadores antes de tiempo.

Banquetazo Verde en Campeche con hojuelas de Cazón

Con un amplio menú de mariscada campechana, trascendieron las reuniones políticas de la corcholata presidencial Manuel “el Güero” Velasco Coello allá en la tierra que gobernó Alejandro Alito Moreno Cárdenas, dirigente del funesto y descuartizado dinosaurio priista.

Los eventos del Güero cimbraron nuevamente la clase empresarial, política y popular, siendo acompañado nuevamente por César Amín González Orantes a quien lo perfilan como candidato del Verde por Tapachula. La gira se extendió a Yucatán llevando como organizador de eventos a Enoc Hernández Cruz, el ex dirigente del Mover a Chiapas. Hoy el flaco de bigotes se mueve como coordinador de eventos en Campeche, Chiapas y Tabasco.

En el marco de la gira verde, hubo fiesta, bombo y caravanas que enaltecen la carrera ambientalista con miras al mejor posicionamiento de la estadística nacional rumbo a la coordinación general de la defensa de la cuarta transformación donde luchan por el mejor posicionamiento otras corcholatas como: Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila y Gerardo Fernández Noroña.

No obstante “el caballo negro o el caballo que alcanza gana del Verde”, va viento en popa buscando la consolidación de adhesiones para la desarticulación fulminante del priismo, panismo, naranjazo y perredismo para adherirlo al imperio de la cuarta transformación

Sectores empresariales de Tapachula divididos por ungido de Morena

Pese a que aún no se sabe el procedimiento o determinación para seleccionar al ungido por el Movimiento Regeneración Nacional (morena) por la presidencia de Tapachula, hay caracoleo y coqueteo en la ley de oferta y demanda en el caso de sectores comerciales y empresariales.

Surge la exhibida que le traban al dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) con el promotor de la fe, láminas, cemento y varilla, Freddy Krueger, durante una salutación con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. No obstante, el mismo dirigente de cámara, también ha tenido encuentros y acercamientos con la Fuente de alhajas con miras a la probable designación de candidaturas por la silla china.

Ahora de primas a primeras surge el científico premio nobel de la cantinflada Chilo el Chilorio Sobando, además de la aparición de la diputada local, Yolanda Correa quien buscaría el respaldo tras la paridad de género al igual que la primera regidora, Gladiola Soto por circunstancia. Se suma al rosario de aspirantes el diputado Huevo Elorza, Alfredo Aguilar Montejo, como también el diputado Jucopo, Yamil Melgar, quien debería de cambiar de estrategia, puesto que la bailada y los tacos no le han funcionado… Será interesante el proceso de designación, al ser varios ungidos y pretensos con diferente línea ideológica y padrinazgo político.

Se enfila Roberto Albores Gleason a “Estamos muy A gusto”

En Chiapas quienes dan la sorpresa esta semana son Marden Camacho y Jesús Domínguez Castellanos, coordinadores del Movimiento “Estamos muy A gusto”, quienes recibieron en las oficinas de Tuxtla Gutiérrez al ex candidato a la gubernatura de Chiapas por el PRI, Roberto Armando Albores Gleason, también conocido como ex dirigente estatal y ex diputado federal, hijo del ex gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén.

Ambos han manifestado públicamente su inclinación por la cuarta transformación y en menos de 24 horas, más remarcada la línea por parte del comiteco, quien lanza la inclinación de balanza a sus hordas, organizaciones, generales y coordinaciones para el cambio de color hacia el Movimiento Regeneración Nacional (morena), pero en la línea que impulsa la corcholata presidencial, Adán Augusto López Hernández. ¿Quiénes más en breve?...

Marden Camacho y Jesús Domínguez, también sostuvieron encuentro con el conocido dirigente y titiritero magisterial, Ricardo Aguilar Gordillo, movedor y rebelde sin causa de las huestes normalistas chiapanecas; ahijado y sobrino de la líder magisterial Elba Esther Gordillo, también comiteca y con un amplio y retorcido colmillo de León africano.

¿Ya se le hizo bola el engrudo a JAAC?

A quien ven cabizbajo, pensativo y con ansiedad, es al súper delegado de programas federales en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos desde que su poca mercadotecnia con las insignias de JAAC, comenzaron a desaparecer estupefactamente hasta de las piedras pintadas en los tramos carreteros Tapachula- Arriaga, Tonalá- Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez así como la zona de los Altos de Chiapas. Al igual que el diputado federal, Ismael Brito Mazariegos, andan buscando reflectores y espacios en medios de comunicación para hacer bulla, ruido y salir en la foto donde se pueda y cuando se pueda, con miras a buscar ya por lo menos un cargo público, avizorando el reposicionamiento inédito y estupefacto de la cuarta transformación en el próximo sexenio.





