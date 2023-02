Clase Política | Grietas en el PVEM, “a río revuelto ganancia de pescadores”

Se vio el pasado fin de semana en la ciudad de Tapachula, cuando un conclave de militantes del Partido Verde Ecologista de México (Pvem), determinó reunirse a puerta cerrada en conocido salón empresarial al nor poniente de la ciudad, para sostener una reunión épica y exclusivamente con el diputado federal, Luis Armando Melgar Bravo, convocada por sus más cercanos colaboradores, entre los que figuran Jorge Alberto Betancourt Esponda, cuestionado ex secretario de obras públicas del pasado sexenio, por presuntos desfalcos multimillonarios y saqueos que han sido omisos, pero no han quedado en el olvido.

La convocatoria masiva de verdes y presuntos verdes, fue a bote pronto, pero una sorpresa, puesto que refleja una inmensa fractura interna contra la actual dirigente estatal, Valeria Santiago Barrientos, a quien igualmente la han bombardeado por exceso de gastos en las prerrogativas.

Como todos saben, las famosas encuestas de salida que pululan por doquier y han puesto en la delantera a los senadores políticos Jorge Luis Llaven Abarca y Eduardo Ramírez Aguilar ya le dolieron a más de algunos que comenzaron a agitar las aguas; activaron su activismo político a base de la fractura y las incididas traiciones, en la región con mayor inclinación a la ingratitud por su falta de liderazgos.

Desataron el encono y el divisionismo entre los verdes, al grado de arreciar las tendencias para ver quién puede tomar y escupir pinole al mismo tiempo, mediante un discurso desgastado a favor del localismo que nadie respeta, ayuda, abandera, protege y menos defiende.

¡Una faramalla trapera en contra de la propia población del Soconusco lastimada desde hace varias décadas por el lucro, mercenarismo, menoscabo y el divisionismo!. Y curiosamente los que prometen localismo, resultan verdugos, traidores de la palabra, falsetes por genética y capitalistas políticos, expertos en dar atole con el dedo, pero mandar por un tubo al pueblo, ya cuando logran sus encargos.

Las fracturas al interior del tucán chiapaneco se ven más evidentes cuando el recién nombrado coordinador electoral Edmundo la Barbi, decidió respaldar a Melgar Bravo, tomando como bandera la región Soconusco y la Costa, cuando ni en Huixtla lo quieren, como si fuera propio el preferencialismo de huestes. Un localismo irreverente que ni ellos creen, respetan ni perdonan, puesto que han estado en otros cargos y lo menos que han hecho, es apoyar a la gente de la región, dejándola en el abandono y vulgarmente chingarla.

Se han aprovechado de la nobleza de un pueblo- para servirse con la cuchara grande en base a un interminable fin de lucro, alevosía y ventaja.

La reunión de verdes en Tapachula, para orquestar la caída de Valeria Santiago Barrientos- de la dirigencia estatal del PVEM, viene a desencadenar una guerra interna en dicho partido que no irá solo, porque muchos afirman que no le alcanzan los votos para luchar una gubernatura, ni la presidencia de Tapachula le alcanzó cuantimás temas más álgidos políticamente, pero igualmente se ha convertido en un partido satélite para el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). De ello, si están de acuerdo cientos.

Achacan al Güero Velasco, fracturas del PVEM en Chiapas





Ahora se entiende la desarticulación de aquella reunión de verdes en Tapachula, convocada por la dirigente estatal verde, Valeria Santiago, el senador Roberto Rubio Montejo, el senador Llaven Abarca entre otros. En contraparte, en la reciente reunión, Roberto Betancourt, oriundo de Jiquipilas, ex funcionario de Manuel Velasco Coello y actual cercano de Luis Armando Melgar, afirmó que el actual movimiento proviene del senado de la república por parte del Güero Velasco, quien hace contrapeso a la persona que quiere ser gobernador y apenas lleva tres meses en la militancia refiriéndose a Llaven. ¿Qué responde Jorge Luis en torno a las declaraciones de Betancourt Esponda?...

En la reunión registrada en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tapachula, lanzaron el mensaje en torno a que nadie debe desobedecer las indicaciones del Güero Velasco, quien ya lanzó un extrañamiento contra propaganda de Llaven ¿Será a cierto la versión de quienes se venden como sus voceros?. Ahí estuvieron los ex alcaldes de Tuxtla Chico, Juan Carlos Orellana; de Tapachula, Samuel Chacón; representantes de Carlos Gam; Jorge Zúñiga funcionario de la Canaco y el ex candidato del verde, Ezequiel Orduña Morga y su sequito, además de un centenar de alumnos del nivel medio que jalaron (de saber que escuela), para rellenar el evento al mero estilo de simulación… ¿Cuál será la respuesta tras las fracturas y heridas que está sufriendo el Tucán chiapaneco?... En algunos lados, se andan desmoronando los castillos de arena…





Rosy Urbina hasta arriba del ranking de ediles en Chiapas





Vaya sorpresa dio este fin de semana, la presidenta municipal constitucional de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda al colocarse en la primera posición del ranking nacional por desempeño y eficacia en administraciones municipales a nivel nacional. Se coloca la alcaldesa en el lugar número 22 del panorama nacional, y en la primera posición en el estado de Chiapas, por encima del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez; seguido en tercer lugar de Mariano Díaz Ochoa de San Cristóbal de las Casas y Mario Guillén de Comitán de Domínguez en cuarta posición.

En el marco de su primer informe de gobierno en el teatro de la ciudad de Tapachula, el secretario de obras públicas del estado, Ángel Torres Culebro, hizo un reconocimiento público a nombre del gobierno del estado que preside el mandatario Rutilio Escandón Cadenas en el sentido de reconocer la lealtad, voluntad y sobre todo, la honestidad con la que se conduce Urbina Castañeda ara ejercer de forma transparente y eficaz los recursos públicos para la creación de obras a beneficio de la ciudadanía. Como nunca en su historia Tapachula, alcanzó números favorables en rehabilitación, mejoramiento, remodelación y cambio de imagen urbana en varios sectores de la Perla del Soconusco, con lo que dichas mediciones de Demoscopia Digital, no están alejadas de la realidad.

Cabe señalar que en dicha medición estadística, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó una aprobación ciudadana del 82.6 por ciento, en el estado de Chiapas, mientras que a nivel nacional, alcanzó, según dicha casa encuestadora el 70.4 por ciento. Asimismo el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, quien ya alcanzó en otras mediciones el 47 por ciento, en esta ocasión, refleja un 32.4 por ciento a nivel nacional, lo que deja entrever un respaldo favorable por parte de la ciudadanía chiapaneca.

Acertijo Público





*¿Qué pasó con el presunto mega fraude millonario durante la contratación de artistas y grupos musicales para la feria de Suchiate en el marco de la contaminada y corrupta administración de la alcaldesa Sonia N?... Quedo pendiente el ajuste de los recursos públicos por parte de los regidores del cabildo municipal, quienes al parecer ya les calentaron la mano o les amarraron la lengua con el olor del Don Dinero, por lo que ha quedado todo en chisme de pueblo chico, infierno grande…

*Allá en Cacahoatán, el alcalde en turno, Rafael Inchong, se ve muy hinchado; probablemente de la vergüenza que arrastra tras verse envuelto en malos comentarios por la detención de sus funcionarios ligados a la inseguridad pública. Sigue despachando la misma encargada, pero bajo sospecha y presunta investigación tras el involucramiento de ilícitos graves, indagados aún por la Unidad Estatal Antisecuestros.

*La regidora del Partido Verde “Charis en Tuxtla Chico, renunció a su cargo y dejó a un recomendado, con la supuesta visión de encumbrar una mega campaña de posicionamiento para abanderar la candidatura rumbo a la presidencia municipal ¿Le alcanzará en tiempos de desunión en el Tucán?... Trasciende que detrás de ella, está Juan Carlos Orellana ex alcalde del verde quien también estaba en busca de encumbrar a la ex titular del Dif municipal. En la peregrinación de la cooperativa Izapa, apareció también el tío de la ex presidenta de Tuxtla Chico, Deysi González Aguilar y no porque sea un fanático religioso. Todo apunta a que están comenzando a salir varios de sus escondrijos frente al proceso electoral del año 2024.

