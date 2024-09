Clase Política / Grupo Tabasco se fortalece con Manuela Obrador en Chiapas

Aquella versión de impulsar a una mujer como gobernadora de Chiapas en el año 2030, no está alejado de la realidad, cuando la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue nombrada; delegada federal para el bienestar de Chiapas. Un programa señalado de electorero que ha inclinado la balanza a favor de los triunfos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en todo el territorio chiapaneco para lograr senadurías, diputaciones federales, locales, presidencias municipales y por ende la gubernatura de Chiapas.

Fue así como Manuela Obrador, oriunda de Tabasco y avecindada en Palenque Chiapas, ex diputada federal, logra reposicionarse políticamente, tras el nombramiento oficializado por Carlos Torres Rosas, encargado de coordinar a los delegados del Bienestar en todo el país.

El pretexto para no encumbrar a Manuela Obrador rumbo a la gubernatura de Chiapas en las pasadas elecciones del año 2024, fue evitar el influyentismo y nepotismo en el sexenio, dado a que su primo el presidente, cierra su periodo sexenal este mes de octubre.

Sin embargo con la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el impulso de las mujeres en cargos públicos agarró fuerza y no se descarta que la llegada de Manuela Obrador a la delegación federal de programas Bienestar, tenga el propósito de posicionarla en el 2030, pues no habrá nada que se lo impida, cuando su primo el presidente de México, ya no estará en funciones.

Cabe señalar que Manuela Obrador previo a las elecciones del año 2024, era la dupla con Zoé Robledo Aburto para alcanzar el escaño de la gubernatura que jamás llegó por indicaciones del Palacio Nacional y por inclinación de todas las fuerzas políticas de la 4T.

Ni Zoé Robledo ni Manuela Obrador, lograron el objetivo de fortalecer el grupo Tabasco, liderado por Adán Augusto López Hernández, actual senador de la república, tras la caída de las aspiraciones gubernamentales, con la designación de Eduardo Ramírez Aguilar, hoy por hoy gobernador electo de Chiapas.

Legado de los López Hernández en Chiapas

Para que Manuela Obrador lograra la delegación federal de los programas Bienestar, tuvo que librar una guerra estéril con los hermanos Morales Vázquez. Toda vez que Carlos Arceo Morales Vázquez, buscó por cielo, mar y tierra, suplirla a como diera lugar en la delegación del Bienestar, para alcanzar el trampolín político rumbo la gubernatura en el 2030; sin embargo, tales chaquetas mentales no prosperaron.

Con lo anterior el Grupo Tabasco logra avasallar a su máxima potencia los espacios de alta representación en la alcaldía capitalina de Tuxtla Gutiérrez con Ángel Torres Culebro, la de Tapachula, con Yamil Melgar Bravo, la delegación de programas federales en Chiapas con Manuela Obrador y una senaduría de la república con el galeno José el “Pepe Cruz”.

Quedó trazado el legado de los López Hernández en Chiapas donde Palenque, representa la tierra y Tabasco el agua del presidenciable Andrés Manuel López Obrador y porque no decirlo, un legado que lleva el sello de doña Rosalinda López Hernández que en Paz Descanse (DEP).

Nexos y Contextos

*De chile, sal y de manteca sexenal 2024

Cantados los relevos sexenales en la ASE y honestidad pública

Si las piezas del ajedrez político del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar no se mueven, habrá una extraordinaria, adecuada y necesaria limpia anticorrupción en Chiapas, mediante la llegada del próximo titular de la Secretaría de la Función Pública y Honestidad en Chiapas con Manuel Pulido o Antonio “Toño” Aguilar Meza, así como el arranque de la maquinaria de rendición de cuentas en la Auditoria Superior del Estado (ASE) con Ana Laura Basurto.

Ellos emanados del equipo Jaguar, deberán consolidar mancuernas con el próximo Fiscal General del Estado de Chiapas, donde mucho ruido y escozor generó la fotografía del gobernador electo Ramírez Lalo con el actual fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar.

Como todos saben, Raciel López Salazar “es u hombre bragado con ímpetu, equipo y experiencia para ejercer el mando y agarrar el mango de la sartén para recobrar el rumbo de la procuración de justicia en Chiapas” opinó recientemente el ex fiscal metropolitano, José Luis Mercado, quien por cierto estuvo de manteles largos en Chiapas junto a sus seres queridos.

Si el estratagema de procuración de justicia no falla, habrá voluntad para sacudir el árbol de la legalidad en Chiapas, sobre todo contra todos los flagelos, enriquecimientos ilícitos, desvíos de recursos, fraudes, malversaciones de fondos y sobre todo peculado, ejercito a su máximo esplendor en varios ayuntamientos municipales de Chiapas, done las finanzas quedan desquebrajadas, burladas, denigradas y utilizadas con alevosía y ventaja.

¿Próximos ex ediles al Amate por enriquecimiento ilícito?

Son varios ediles señalados de gran corrupción como la de Suchiate “la Chona”, el de Unión Juárez “el medio litro”, el ex edil de Cacahoatán, Rafael Inchong, incluyendo su ex tesorero que ha sido exhibido descarada y burdamente con viajes de placer al extranjero, aunado a que logró colar a su actual pareja como regidora de la 4T al próximo cabildo.

Por los desfalcos y corrupciones de Rafael Inchong, podrían surgir carpetas de investigación correspondientes que permitan el esclarecimiento de la malversación de recursos millonarios. Entraron con sendas deudas en tarjetas de crédito y salieron con la vida resuelta, gracias a la burla y el menoscabo al erario público. ¡Unas lacras!

Otro caso es Tuzantán, Bany Obed se va, pero hereda el poder a su actual esposa y actual presidenta municipal, Grisel Vázquez Zambrano.

“El pueblo tiene lo que merece”, y ese refrán corre como reguero de pólvora en los pasillos de la presidencia municipal y comunidades rurales cuando la misma ciudadanía augura un mal y corrupto gobierno que deberán aguantar otros tres años.

En Huehuetán el edil entrante Sixto, se está rodeando de varios asesores en materia financiera, fiscal y anticorrupción, para analizar, valorar y defender con transparencia y rendición de cuentas los malos manejos que le heredaron, ante una saqueada alcaldía, donde se embolsaron hasta los grillos. De entrada le entregarán un ayuntamiento arrasado, escamoteado y desquebrajado. Tendrá que comprar sillas y mesas en varias áreas donde se llevaron hasta los contactos de la luz.

En Mazatán, llegó la cuarta transformación en lugar del Partido del Trabajo. Algunos auguran que será más de lo mismo, otros manifiestan que se acabarán los excesos y escándalos públicos que proliferaron en el pasado mandato. Sara o Sarita Barrera, es la nueva alcaldesa en turno, pero manifiestan que el tesorero próximo, será quien maneje los hilos de la administración municipal, pues no pudo ser el candidato, por la intromisión de la paridad de género que orilló la selección de la actual alcaldesa en turno. Surge el seudónimo de Dora la Exploradora o la Arenita, por aquella energía que prolifera para alcanzar metas en el próximo mandato, ya veremos que surge cuando comiencen a poner el dedo en la llaga.

Encuentro Eduardo Ramírez y Raciel, generó tenebras

Y sigue causando ruido. El encuentro entre el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar y el fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, hizo saltar de la cama a por lo menos una decena de personajes del argot político. No obstante el somatón de mesa, surgió del ex gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, al manifestar su ira y malestar tras el encarcelamiento surgido en el sexenio de Juan José Sabines Guerrero. Y no sabemos a ciencia cierta, que tanta influencia tenga Pablo Salazar, para desacomodar el rompecabezas sexenal, puesto que “el poder se ejerce, no se comparte”

Ramírez Lalo, manifestó “no perder de vista al fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, quien tuvo un desempeño notorio para la estabilidad, calma, control y paz en Chiapas, durante su labor en la procuración de justicia. Fue un trabajo conjunto con el hoy mandatario chiapaneco, que se desempeñó como secretario de gobierno, en el sexenio del actual senador, Manuel Velasco Coello.

Hoy en día Raciel López Salazar, oriundo de Tonalá Chiapas, ha logrado cargos importantes a nivel nacional en el sexenio de la 4T, incluso su labor al frente de la fiscalía de Quintana Roo, ha sido respaldada por la federación y por la gobernadora en turno María Elena Hermelinda Lezama Espinoza “Mara Lezama”, quien goza de una extraordinaria amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por algo fue enviado a Quintana Roo, donde su desempeño y labor en la procuración de justicia ha recobrado la estabilidad y gobernanza pública, incluso trascendió un decreto estatal sobre una probable permanencia en el cargo por 12 años; sin embargo, ha trascendido igualmente que su desempeño y buenos números lo trasladan a una terna por la Fiscalía General de Chiapas, incluso otros manifiestan y hablan de Fiscalía General la República ¿Qué sigue?...





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com