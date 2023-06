Clase Política | ¿Hombre o mujer? Se intensifica disputa presidencial

La coyuntura política a nivel nacional donde trasciende el posicionamiento mediático de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; del ex secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello y el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón genera una ramificación de opiniones que conllevan a preferencialismos, debates extendidos y mesas de discusión funcional en todos los estados del país, siempre favoreciendo la firmeza del Movimiento Regeneración Nacional en coalición con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo (Pt).

Del norte, al sur, del éste al oeste, el ascenso mediático de la paridad de género ha desatado que voces de ambos sexos, se inclinen a favor de la versión de ser gobernados por una mujer desde la presidencia de México en el año 2024.

No obstante, las opiniones son encontradas tras un ambiente competido con otros dos prospectos como Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña. De no favorecerle los números, tienen un valioso voto para decidir el destino de la candidatura presidencial; herencia que dejará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la penosa y desbaratada oposición del priismo, panismo y perredismo que no levanta.

Desde aquel agarrón de dimes y diretes entre Sheinbaum y Alfonso Durazo en el Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), trascendió el carácter de la mujer flaca que podría inclinar la balanza en la toma de decisiones desde Palacio Nacional.

¿Rosy, Sasil, ERA y Zoé cartas por la gubernatura de Chiapas?





De ahí nació aquella versión de imponer por disposición de tómbola o unánime a mujeres en las próximas candidaturas a gubernaturas en Chiapas y Veracruz; posteriormente eso orilló el ascenso de dos nombres de chiapanecas como; la alcaldesa de Tapachula, Rosy Irene Urbina Castañeda del equipo del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y la senadora Sasil de León Villard, del equipo del presidenciable, Manuel Velasco Coello.

No obstante, la moneda sigue en el aire, puesto que también persisten las cartas sobre la mesa de Eduardo Ramírez Aguilar recién desempacado líder del senado de la república por decisión del zacatecano Ricardo Monreal Ávila, quien podría suceder la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en caso de concretar una negociación con efecto carambola.

Las piezas del rompecabezas se han movido por doquier. En la Ciudad de México, hay recepción de actores políticos del Soconusco, como el encuentro del médico cirujano, César Moisés Galán con el presidente del senado, Eduardo Ramírez. Es bueno recordar que el pasado 24 de febrero del 2023, “el jaguar negro” encabezó una reunión de trabajo con cámaras y sectores productivos. El senador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se reunió con actores claves como; José Antonio Toriello Elorza, Alfredo Cerdio, Clemente Miguel López Zepeda, Germán Javier Gutiérrez de Gasperín, Alfredo Aguilar Montejo entre otros cientos que acudieron al llamado. Y es que los contextos inéditos- se extienden e influyen en cada entidad federativa, producto de una ramificación de opiniones. ¿Quién va?

Nexos y Contextos

Movimiento por el Porvenir sopla en Huixtla





Y así prosigue el nombre de Zoé Alejandro Robledo, quien coyunturalmente podría ser la cuña para desarticular al desalineado delegado de programas federales, José Antonio Aguilar Castillejos y su conclave de “los gordos”, quienes buscan imponer candidatos de morenas en los 124 municipios de Chiapas, bajo negociación de otro diputado federal, Ismael Brito Mazariegos, en busca del senado de la república.

Cabe señalar que la alianza Zoé Robledo- Josean, llamó la atención de la Clase Política nacional. Ayer el ex candidato a la gubernatura Aguilar Bodegas, sostuvo una reunión en Huixtla con ex presidentes municipales Regulo Palomeque Sánchez y Gustavo Cueto Villanueva. Ahí estuvo igualmente Horacio Schroeder Bejarano y Pedro San Cristóbal, éste último se reunió con Sami David en la cafetería Roast Hill de Huixtla.

Trascendió que Zoé Robledo, encabezará en Chiapas la construcción de los comités de defensa de la cuarta transformación, tras no dejar a la deriva el deseo de competir por la gubernatura bajo el lema “rumbo al Porvenir”.

Sin embargo, el ex dirigente del Partido Mover a Chiapas, el flamante millón de amigos, Enoc Hernández, igualmente anunció la construcción de comités de defensa de la 4T para la campaña presidencial de Manuel Velasco Coello en Chiapas y Tabasco.

Pepe Cruz en el ánimo del pueblo con convoyes por la salud





Bien dice el refrán que “El que tiene más saliva, traga más pinole”, y a quien se le han dado los foros para tomar la palabra, hablar de los resultados en este gobierno y posicionarse en el ánimo de la gente es al famoso Doctor Pepe Cruz, el secretario de Salud en el Gobierno de Rutilio Escandón.

En los más recientes eventos de salud, el funcionario ha logrado convocar a más de 5 mil personas en cada uno de ellos, y esos escenarios los ha sabido aprovechar para medir su posicionamiento y preferencia rumbo a las próximas elecciones locales.

Tan sólo en el evento que encabezó este miércoles en la ciudad de Tapachula, junto a presidentes municipales de la región Soconusco como Rosy Irene Urbina Castañeda y el edil de Tuxtla Chico, Julio Gamboa Altuzar, se vio la entrega y cercanía con la gente.

Si Tapachula de por sí es una tierra cálida, más cálido fue el recibimiento que le dieron a quien ya en un par de ocasiones ha declarado que aspira a la Gubernatura del Estado para relevar al actual Jefe del Ejecutivo y consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. ¡Así las cosas!

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024





Cabe señalar que en las tripas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Tapachula, hay aspirantes de peso completo y fuentes de alta proteína como Roberto el joyero; el otro es, Fredy Escobar Sánchez, quien camina con fe en busca de lograr la candidatura. Se suma la diputada local y presidenta de la comisión de obras públicas, Yolanda Correa; el comerciante, Alfredo Aguilar Montejo y el diputado local y presidente de la Jucopo, Yamil Melgar Bravo. Seguramente en el próximo mes de julio y agosto, irán brotando pelos y señales, sobre quien o quienes completan la lista de suspirantes. ¡Hay que estar al pendiente!

*¿Cómo va el PRI en Tapachula?, trascendió la lucha interna por la candidatura a la presidencia municipal entre el empresario hotelero Edmundo Olvera Cantera y el abogado Clemente Miguel López Zepeda. Ambos harán méritos y buscarán ser los ungidos del cargo con la añoranza que se consolide la alianza Va por México, PRI, PAN y PRD, que a nivel nacional no levanta. En el tricolor Tapachula, faltará esperar la reacción del Partenoncito con el empresario de la masa y la tortilla, Martín Maldonado Mejía y quienes aún le tengan amor y fe al dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas que los dejó en el abandono en la pasada elección.

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien estuvo muy activo en el consejo político nacional y la inscripción como presidenciable de Manuel Velasco Coello, fue César Amín González Orantes. Ya es el comentario de café y comensal que Amín resurge a las aspiraciones locales respaldado por el Güero Velasco. En razón de lo anterior buscará consolidar la coalición con Morena y el Partido del Trabajo en varias presidencias municipales de Chiapas y las regiones el Istmo, Costa, Soconusco, Sierra y Altos. Incluso trascendió que la regidora Aida Flores Vázquez y su conclave habrían recibido instrucciones para comenzar a levantar las banderas y tocar las batucadas. ¿Qué sigue?

En Cacahoatán sucede lo mismo con el impulsado Víctor Pérez Saldaña; en Mazatán, Vicente Justiniano Wong (Chenteando). En en Suchiate, causo ruido la reunión entre Javier Cruz Aguilar y el Güero Velasco ¿Quién va a la candidatura fronteriza? En frontera Hidalgo la candidatura ganadora se definirá entre los morenos y los verdes, mientras en Metapa y Unión Juárez, el malestar de la población está inclinando la balanza por otros colores partidistas.





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com