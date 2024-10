Clase Política / Integración del gabinete, seguridad y alfabetización prioridad de ERA

Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo de Chiapas, llega a la ciudad de Tapachula; localidad que según el INEGI es una las más violentas del país, para anunciar la segunda parte de su gabinete legal y ampliado que lo acompañará en su travesía sexenal. Ya algunos augureros se encargaron de adelantar la información en torno a nombres, dependencia, pelos y señales de quienes serán los elegidos; sin embargo, será oficial y verídico hasta escuchar al mandatario estatal electo, en rueda de prensa, orquestada en uno de los hoteles del grupo Farrera.

En medio de una crisis política y de inseguridad en Chiapas, el mandatario electo, avanza sólidamente en la construcción de su plan de gobierno, propio de la transición conjunta con el gobernador saliente de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

“El Jaguar” no baja la guardia y da seguimiento a la construcción del segundo piso del próximo sexenio.

Hay temas de la mayor importancia considerados en su columna política publicada en El Heraldo de México, leída a detalle para saber que su prioridad es la educación de calidad en Chiapas, porque si no hay educación, no hay progreso, no hay unidad familiar, no hay paz, no hay lucha, justicia, ni democracia.

Erradicar el analfabetismo, como prioridad del gobierno de la nueva ERA en Chiapas, es un acto de amor y de valor. De amplia responsabilidad y voluntad de construir un nuevo Chiapas, sin distancias, sin diferencias, sin menosprecios, pero sí con igualdad de oportunidades, con valores, con simpatías, respeto y sobre todo costumbres enfocadas en la armonía y la convivencia de un pueblo chiapaneco desde el sur hasta el norte, sin distingo de color, raza ni religión.





Impulsor del humanismo puro, franco y sincero





Eduardo Ramírez se aboca al humanismo puro; emanado de la necesidad incandescente de los pueblos indígenas donde la ayuda nunca llega, porque el burocratismo pragmático de un Estado, es tan temible como el olvido.

Un sexenio transcurre tan rápido, que la metodología de ayudar al pueblo inmerso en la carencia, debe ser con firmeza, constancia, carácter y fuerza, tal cual demuestra Ramírez Lalo, previo al 8 de diciembre.

Por esa razón, tener cimentada las bases de un plan de gobierno enfocado al humanismo plural, sin excluir a nadie, con la visión de coadyuvar, atender, escuchar, resolver y solventar los grandes rezagos del estado, evitará la indiferencia social; evitará que la balanza siga en desequilibrio, pues la alfabetización en efecto, es una herramienta que tiende a engrosar el progreso de las comunidades; alejar a las nuevas generaciones de la negatividad y la perdición, sumando voluntades para un mejor mañana.

Chiapas es un estado rico por su cultura, su naturaleza, espiritualidad, sus paisajes y economía. Hoy tendrá un extraordinario gobernante, Eduardo Ramírez que viene de la cultura del esfuerzo; emanado de la sabiduría de rozar la suela en la breña del campo, de los caminos encenagados y con el sentimiento profundo de salir adelante, no importando el reto que le pongan enfrente. Buscará desempeñarse con esmero, lucha incansable desde el canto de los gallos hasta el sonido de las chicharras y el regocijo del viento de los anocheceres.





Nexos y Contextos

De chile, sal y de manteca sexenal 2024

Asesinato del padre Marcelo López, indignó a Chiapas





Como balde de agua fría, cayó en este lapso, el asesinato del padre Marcelo Pérez, un incansable luchador social, pacifista y promotor de la estabilidad en los Altos de Chiapas. Ha sido denigrado y revictimizado por la diputada Carmen Patricia Armendáriz, quien equívocamente se atrevió a sospechar que el crimen organizado rozó a la iglesia, porque según ella, el sacerdote asesinado en San Cristóbal de las Casas, tenía muchos bienes que no vienen de la limosna, menos de una comunidad tan pobre, escribió en su cuenta de X @PatyArmendariz.

Por supuesto que esta suposición, generó indignación generalizada en Chiapas, que fue retransmitida en medios internacionales y nacionales, por acusar al finado sacerdote de tener nexos con el narco, según versión de El Universal.

Tras hacérsele bola el engrudo, Patricia Armendáriz, reculó de la primera versión y aceptó equivocarse de la opinión enfocada a una acusación de la víctima mortal. “Pido una disculpa sentida a la iglesia y a sus familiares. Nadie merece ser manchado con sospechas, muchos menos un representante de la iglesia”, mencionó, tras eliminar el twit, producto de una reflexión con su paz interna.

Según investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el autor material del asesinato del presbítero el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, fue Édgar N, identificado, gracias a un video viralizado en la red social, donde el asesino actúa de manera certera en la ejecución lamentable e inesperada del clérigo.

El hecho desató una bomba a nivel nacional e internacional, puesto que las lucubraciones de los sectores sociales, empresariales, profesionistas y político, va encaminado a la sospecha de malestar “por el asesinato del párroco”, en las entrañas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); que igualmente ya habían lanzado una advertencia contra grupos de la delincuencia organizada, para evitar la irrupción de sus clicas y comandos en las tierras donde “el pueblo manda y el gobierno obedece, por usos y costumbres”.

Con la ejecución mortal del párroco, que indigna a Chiapas y México, saltaron a la palestra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y el saliente, Rutilio Escandón Cadenas, exigiendo pronta solución y captura de los actores materiales e intelectuales de los hechos lamentables que tiñen de sangre al corazón de los Altos de Chiapas, generando tristeza, pavor y muerte.





“Por la construcción de una educación de calidad: Yamil Melgar”





El Presidente Municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, se pronunció a favor de la calidad educativa, la política de puertas abiertas, y la suma de esfuerzos para sacar adelante a las nuevas generaciones, al sostener un encuentro productivo con docentes de la Sección 40.

Al dar seguimiento a la agenda municipal de buen gobierno, Melgar Bravo, refirió que hoy los tres órdenes de gobierno cierran filas con voluntad y compromiso por la niñez y la adolescencia, siempre empeñados y apostándole a una educación de primer nivel que garantice la ocupación y profesionalización de quienes tienen la visión de contribuir al progreso y desarrollo del país, el estado y la Perla del Soconusco.

“Me encuentro reunido con docentes de la Sección 40 en Tapachula, para dar seguimiento a la agenda educativa, en favor de la niñez y adolescencia. En esta nueva ERA, seguimos avanzando con voluntad para transformar la educación en Tapachula”, concluyó.





Cacahoatán impulsa un gobierno de puertas abiertas: VPS





Con una política de inclusión, plural y de puertas abiertas, el gobierno municipal que preside Víctor Pérez Saldaña, avanza en la atención permanente de la sociedad cacahoateca, con el firme propósito de sumar esfuerzos y juntos sacar adelante al municipio fronterizo, “porque la prioridad es trabajar con la fuerza de la gente” destacó el edil.

A 20 días de mandato constitucional, el ayuntamiento a través de sus diversas áreas y dependencias municipales ha cerrado filas con el esfuerzo compartido, los resultados a la vista del pueblo y la solución de problemáticas que han aquejado a la ciudadanía en materia de servicios públicos, salud, seguridad, desarrollo urbano, obras, vialidad, protección civil, por mencionar algunos.

“Trabajar con la fuerza de la gente es lo que nos motiva a seguir poniendo el corazón por Cacahoatán”, precisó Pérez Saldaña, tras sostener un diálogo franco, abierto y permanente con hombres y mujeres comprometidas con el progreso de la localidad chiapaneca.





Acude Elmer Vázquez al ASE para el registro de firmas





Cumpliendo con lo dispuesto por la ley de Hacienda del Estado de Chiapas, el Presidente Municipal de Suchiate, Elmer Vázquez, acudió el martes a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado (ASE), acompañado de quienes integran su cabildo municipal, así como funcionarios de su gabinete. El propósito de este viaje, fue el registro de firmas de servidores públicos de la administración 2024-2027. ¿Qué sigue?









