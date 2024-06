Clase Política / ISSSTE Tapachula, trampa mortal con edificio de 45 años

Imágenes desgarradoras en torno a una inundación sufrida en la clínica del ISSSTE Tapachula, deja entrever el abandono y la grave zozobra que viven miles de trabajadores del Estado que, por cobrar un sueldo y proteger su posición burocrática, tienen que guardar silencio y sufrir las peripecias del destino o de plano pagar servicios en clínicas privadas para salvaguardar su vida y la de sus familiares por cualquier accidente o enfermedad.

Pero no es la primera ocasión que los empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se les cae la cara de vergüenza al ver las deficiencias del nosocomio Roberto Nettel Flores en Tapachula.

Han ocurrido otro tipo de decadencias graves y negligencias abruptas que se traducen en huelgas y manifestaciones internas, frente a los oídos sordos del ahora ex director general del ISSSTE en Chiapas, Pedro Zenteno Santaella, quien apenas el pasado 15 de febrero se vanaglorio y levantó el cuello de inaugurar una clínica de salud en Palenque Chiapas, pero que apenas registra el 64 por ciento de avance al cierre del sexenio.

Los aguajeros y secuelas de abandono y zozobra del ISSSTE en Chiapas, se acrecentaron en el pasado proceso electoral cuando el titular de la dependencia renunció al ser aspirante a una diputación federal de Morena en el distrito 34 del Estado de México; sin darle atención a las sendas negligencias que sufren varios hospitales a lo largo de la geografía chiapaneca.

Por representar un riesgo el edificio del ISSSTE en Tapachula, Chiapas por una antigüedad de 45 años, incluyendo afectaciones por sismos y temblores de alta magnitud, el delegado sindical, Jaime Guzmán Barrios, alzó la voz en vos de sus representados al ver que nadie los voltea a ver, pese al grave riesgo que viven diariamente. Ya encarrilado hizo un llamado al presidente de México saliente, Andrés Manuel López Obrador, a la mandataria nacional entrante, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al gobernador entrante, Eduardo Ramírez Aguilar, además de los representantes del Comité Nacional de Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la nueva directora general del ISSSTE, Bertha María Alcalde Luján, atender la problemática, por representar una trampa mortal.

Tapachula, es uno de los más deplorables, ante el alarmante abandono que viven cientos de trabajadores de la salud. Hacen lo imposible por brindar la atención a los trabajadores del Estado; sin embargo, todo es insuficiente; un grave problema que sufrieron durante los últimos 18 años.

De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), los estados de Chiapas, Ciudad de México, Zacatecas y Guerrero, son las entidades con el mayor monto de afectaciones por obligaciones, siendo un total de 9 mil 12 mil millones de pesos con 8 centavos. La federación se justifica que el aumento de intereses moratorios, agrava y limita la capacidad de cumplir con responsabilidad a los empleados del estado… ¡Que siga la zozobra y el abandono entonces!.

Eduardo Ramírez Aguilar, el gobernador con mayor votación histórica

Desde el 2012 a la elección reciente de junio del año 2024, la votación histórica lograda por el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, es inédita.

Ya circulan a nivel nacional las estadísticas, que reflejan un verdadero fenómeno social que fue respaldado por las mayorías, además Eduardo Ramírez, a diferencia de su entrañable amigo, Pablo Salazar Mendiguchía, logró despertar el abstencionismo y el voto indeciso que finalmente inclinó la balanza hacia el nuevo gobernante de Chiapas, logrando un 79. 29 por ciento por el 51 por ciento logrado por Pablo Salazar, o el 46. 99 por ciento de Juan José Sabines Guerrero en el 2006, y el 67. 14 por ciento de Manuel Velasco Coello, en el año 2012, quien se había caracterizado por la cifra histórica de un millón 343. 979 votos, en aquella elección conjunta con el fenómeno de Enrique Peña Nieto.

No obstante, en la elección nacional de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, Rutilio Escandón Cadena, gana la elección al gobierno de Chiapas con 987 mil 644 votos, dando un 41. 44 por ciento en el año 2018.

Nada que ver con la elección descomunal e histórica de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo le cumple con una cifra arrasadora de un millón 866 mil 190 votos, dejando un precedente de respaldo total y absoluto de las chiapanecas y chiapanecos que decidieron a su favor sin medias tintas y echados para adelante siempre, confiando en la ERA de la justicia, la democracia, el progreso, la seguridad y el desarrollo laboral y económico que todos añoran en el próximo sexenio.

Suchiate requiere una oxigenación profunda





Con el contundente triunfo de Elmer Vázquez Gallardo, presidente electo de Suchiate por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), la población de Suchiate, ya pide a gritos su atención urgente para lograr una oxigenación profunda ante la secuela de corrupción y peste putrefacta que pernea en la alcaldía y la dirección de seguridad pública municipal de la Chona.

Sin duda, el próximo trienio se espera una limpieza profunda a cada una de las dependencias, sobre todo; la instrumentación de auditorios profundas que permitan señalar actos de malversación, corrupción, malos manejos, enriquecimiento inexplicable y peculado.

Hay cientos de voces que piden justicia, contra los actos de corrupción, obras inconclusas, manejos turbios y uso de documentación apócrifa que valdrá la pena analizar de forma minuciosa, por parte de los órganos de control y transparencia municipal, estatal y federal.

La Chona por principio de cuentas, no logró retornar al trono, producto de una reforma a la ley fraguada en el Congreso Local de Chiapas. Tema determinante lanzado por la diputada y presidenta Sonia Catalina Álvarez, quien antepone el sano ejercicio y la aplicación de la rendición de cuentas, pues no sería justo que, aquellas o aquellos señalados de utilizar presuntamente los recursos públicos para reelegirse, volvieran a la madriguera como Alí Babá y sus 40 ladrones, con el afán de llenarse las alforjas de metales y recursos.

Así como Suchiate estarán otros municipios de Chiapas. Es un hecho que la ley de la transparencia y la rendición de cuentas, pondrá en el banquillo de los acusados a quienes cerraron su ciclo forrados de dinero, usando y violentando los preceptos de la cuarta transformación, en torno a no mentir, no robar y no traicionar.





Hubo votación fraccionada del cabildo por la silla china





Vaya borlote ha trascendido en la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, por la sentencia próxima del Congreso de Chiapas, en relación al próximo representante del poder ejecutivo de Tapachula hasta el próximo mes de octubre, tras la licencia de la diputada federal electa, Rosy Urbina Castañeda y el encargo del changarro a la alcaldesa sustituta, Gladiola Soto Soto que según decreto del poder legislativo del estado, deberá ser bajo consenso tanto del cabildo municipal en una primera instancia y para análisis y ratificación en la cámara de diputados y diputadas locales.

Por principio de cuentas la diputada federal electa Rosy Urbina Castañeda, aseguró quedarse con la dura encomienda de los foros ciudadanos que ha contemplado para meterse de lleno a su nuevo encargo rumbo a San Lázaro.

En el Cabildo municipal, trascendió que hubo votación dividida en relación a la ratificación de la actual alcaldesa sustituta Gladiola Soto Soto, por lo que el tema fue elevado al Congreso de Chiapas, para determinar quién culminará el gobierno municipal en su periodo 2021- 2024.

Han trascendido cólicos estomacales, por la disputa del poder local, en lo que resta de su administración. Han sido públicas algunas expresiones de jaloneo interno, producto del ejercicio del poder. La turbulencia será breve, pero los jaloneos ya comenzaron. ¡Veremos, que sigue!





