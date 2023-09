Clase Política | Marcelo Ebrard Casaubón, puro circo, maroma y teatro

Seguramente para pegar el grito de independencia, varios actores políticos han agarrado valor con tequilita, mezcal o posh de los Altos de Chiapas, para tomar sus decisiones rumbo al siguiente escalafón del proceso electoral; punto medular y necesario, ante la caducación próxima de la mamazón presupuestal.

Por mencionar tan solo un ejemplo, Marcelo Ebrard Casaubón, deambula en la burbuja de la preocupación al ser echado del Movimiento Ciudadano (MC), del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) y últimamente del Frente Amplio Opositor (FAM), integrado por el PAN, PRI y PRD. Nada le ha cuajado o de plano, no ha tenido el valor de fracturar la 4T, y por el contrario, acata y obedece a la perfección el circo, maroma y teatro.

De ahí proviene el silencio sepulcral del ex aspirante Ebrard que pretende poner en marcha su movimiento político nacional el próximo 18 de septiembre, a regañadientes de sus denuncias contra Claudia Sheinbaum que según Marcelo, serán analizadas por una comisión de honestidad del mismo regimiento.

Monreal, coordinador de organización y enlace territorial de Sheinbaum

Quiere decir, que suavemente Marcelo Ebrard (con voz menudita y tipo venado bamby), doblará las manitas antes de que se quede sin nada, puesto que por su berrinche, fue avasallado por tres corcholatas presidenciales como; Adán Augusto López Hernández quien ya despachara en la coordinación política, la sorpresa más grande y reciente, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Organización y Enlace Territorial y Manuel Velasco Coello, que será el estratega de acciones electorales y estadísticas, incluyendo el movedor de varias asignaturas en estados del sureste mexicano.

Con su triunfo a la candidatura de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo- le han crecido los ahijados. Tiene sobrinos y adoptados por doquier y de todos los colores partidistas, en un momento crucial para la definición de candidaturas en ocho gubernaturas y una jefatura de gobierno que la acompañarán rumbo a la presidencia de México en el año 2024.

PRIMOR, se consumará tras indulto o absolución de ex priistas

Incluso el ex gobernador del Estado de México, integrante del Grupo Atlacomulco, Eruviel Ávila, se suma al Movimiento Regeneración Nacional (morena), sin descartar a otros liderazgos como Claudia Ruíz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, Carolina Viggiano Austria, así como ex gobernadores como Omar Fayab de Hidalgo, no dudamos que los Murat, y demás familias de abolengo como los del Mazo.

Hay tergiversación, lucubración masiva y adivinanza atrevida en relación a los probables prospectos (hombres o mujeres) en las añoradas candidaturas en proceso de definición como la de Chiapas por ejemplo.

Si es hombre en Chiapas, será Eduardo Ramírez Aguilar: sectores

De llegar a ser hombre el candidato por encuesta y determinación del consejo nacional de Morena, quien la tendría en la bolsa, es el presidente del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar, por el arrastre político, territorial y ciudadano que afianza a través de un ejército de operadores y liderazgos naturales inmersos en sectores agropecuarios, industriales, organizaciones sociales, campesinas, pesqueras, agrupaciones religiosas, transportistas, sociales, profesionistas, incluso juristas, analistas, medios de opinión y comunicación que lo han acompañado a lo largo de su crecimiento y trayectoria en el ámbito político estatal y nacional.

ERA, igualmente goza de afinidad con el senador y presidenciable, Manuel Velasco Coello y sus ejércitos ambientalistas, huestes, hordas, catervas, castas y demás que gozan de un capital político extraordinario en Chiapas.

Su poderío se refleja en grupos parlamentarios tanto en el ámbito local como federal, distrital, presidencias municipales, cabildos y regidores, aunado a liderazgos, militancia activa y simpatizantes vigentes. Se convierte el Partido Verde Ecologísta en el mejor aliado de Morena en Chiapas y el sureste mexicano, ante su descomunal crecimiento político. Incluso en manos de Claudia Sheinbaum, obran encuestas y estadísticas reales, donde ganó conjuntamente con Velasco Coello los pasados conteos que hoy la ponen como presidenciable.

Con la caída de Zoé Robledo de las aspiraciones al gobierno de Chiapas, surgieron otros prospectos ralos y decadentes como Carlos Morales Vázquez. Su propio hermano Caín, Placido Morales, tumbó sus sueños -de ser gobernador con una declaración reciente.

La tabasqueña, Manuel Obrador Narváez, igual cayó estrepitosamente al despeñadero, tras ser destapada en un evento de Zoé, según para darle esperanza al capital político del Por Venir por la ambición de la gran charola servida de la gubernatura. Vaya chasco hubo con la desavenencia propiciada por un tsunami que aniquiló blandengues castillos de arena.

Pepe Cruz impulsa fuerte estructura en materia de salud

En la parte oficial, ha surgido el galeno Pepe Cruz, actual secretario de salud en Chiapas, quien de no favorecerle las encuestas, no lo descarten en una diputación federal o al senado de la república por su amistad fraternal con doña Rosalinda López Hernández, hermana del coordinador político de Sheinbaum. La afinidad y apego político, pueden más, porque se traducen en lealtades históricas.

Amalgamaría sus engranes (estructura de salud) a la maquina electoral que abandERA el elegido por la supremacía nacional y con el aval de la presidenta de los comités para la defensa de la cuarta transformación (4T) que será la mismísima candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.

No descartan a Rutilio Escandón Cadenas como senador

Cabe señalar que en la tercera sesión del consejo nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), surgió otra figura emblemática en Chiapas como el diputado federal, Ismael Brito Mazariegos, amigo cercano del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

Y como hay cabida para los principales fundadores de la cuarta transformación, es posible que el gobernador chiapaneco, sea uno de los prospectos rumbo al senado de la república y parte de la terna para presidir la mesa directiva próxima. No obstante Brito Mazariegos, puede reelegirse como diputado federal o ser factor negociación para ser parte del gabinete legal y ampliado en Chiapas en el próximo sexenio, puesto que el himno y el grito de guerra ¡es la unidad!

Nexos y Contextos

Curul de San Lázaro, espera prospectos como Placido

El presidente del tribunal laboral federal del supremo tribunal de justicia, Placido Morales Vázquez, está consciente a estas alturas del partido que los números no le favorecen para soñar tan elevado. Como la piñata, hay que pegarle arriba para recoger los dulces abajo.

Soñar alto para lograr un premio de consolación, es parte de la estrategia para no vivir en el error y justamente el distrito federal que abarca su pueblo Ocozocoautla, podría ser el camino correcto para ver al docente de la UNAM, próximamente en San Lázaro.

Sasil de León, preparada para ser elegida por paridad de género

Sasil de León Villard, actual senadora de la república, trae una extraordinaria relación con la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo. De lograr ganar la encuesta como mujer, hay amplias probabilidades de afianzarse en el cargo y sumar esfuerzos por paridad de género, toda vez que su fuerte de Sasil es el impulso crucial de las jefas de familias y las mujeres luchonas chiapanecas que representan un capital político y electoral extraordinario.

Sobre todo en tiempos electorales, donde las mujeres chiapanecas son quienes le pican la panza al marido para que vayan a votar. De no ser favorecida por la encuesta Sasil, tiene entre sus grandes privilegios su reelección como senadora de la república y el fortalecimiento del Partido Encuentro Solidario (PES), que sin duda buscará alianzas estratégicas en Chiapas con Morena, PVEM y PT, por cargos de representación legislativa, presidencias municipales, regidurías, diputaciones federales y cargos en el gabinete estatal próximo.

Rosy Urbina con todo el derecho de luchar por la gubernatura

Por esa razón, el hablar de mujeres y paridad de género, es destacar la trayectoria de integrantes emblemáticas de la cuarta transformación, como la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Irene Urbina Castañeda, quien tiene todo el derecho y posibilidad igualmente de participar en el procedimiento de encuestas anunciado por el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (morena), Mario Delgado Carrillo, en busca del cargo a la gubernatura de Chiapas. Como se ha remarcado, Rosy Urbina es una mujer fuerte de corazón valiente; entregada en su quehacer administrativo y político de Tapachula.

Históricamente es la primera mujer presidente municipal, en la segunda ciudad más importante de Chiapas. Encabeza un gran reto donde ha salido adelante, ha sabido cumplir y logrado el reconocimiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La moneda está en el aire.

Cubren las mujeres chiapanecas, el 56 por ciento del padrón electoral activo que define elecciones en Chiapas. Obviamente el monstruo electoral llamado Movimiento Regeneración Nacional (Morena), las trae todas; mediante programas fabricados con dedicación y filigrana, enfocados a cubrir necesidades a mujeres, adultos mayores, y adolescentes. Quienes sean las y los candidatos a diversos cargos de elección popular, traen la bendición ganadora de la coalición Morena, PVEM y PT.

Acabó el mito; Primero encuesta y luego género: Mario Delgado

El dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo dejó muy en claro que las encuestas serán las que definan. La convocatoria deja en claro podrán participar hombres y mujeres que tengan aspiración, pero realmente se definirá por encuesta. Quien gane las encuestas será la o el candidato. FIN

Por cierto, en el avance de la operación cicatriz donde participa el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, la presidenciable Claudia Sheinbaum iniciará las mesas de concertación con los 201 legisladores que integran la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que tras la elección mediante encuestas, terminaron muy fracturados sobre todo quienes dieron su respaldo a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard. “Ignacio Mier, coordinador de los diputados morenistas en San Lázaro sería el encargado de hacer labor de convencimiento para darle la vuelta a la página y mantenerse unidos en torno al proyecto para vencer en los comicios del próximo año”, revelaron fuentes en San Lázaro.





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com