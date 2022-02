A doc apolítica socialite, inmersa en la simulación y la satánica demagogia que pregonan desde hace tres años, “la caja de cristal”, es señalada de garantizar la marginación, el abandono, la zozobra y la discriminación a los habitantes de varias comunidades rurales, ejidos y cantones de la zona rural alta deTapachula.

Lejos de cumplir, persisten las falsas promesas. Los que gobiernan reiteraron la actitud tramposa y ventajosa de crápulas al servicio del lucro y la mala fe. La crisis rural no pinta de color de rosa y por el contrario, los habitantes vaticinan;“lo que mal empieza con un funeral, mal acabará como la estigmatizada maldición de la silla china, que arrastra a los que enloquece con el poder conferido.

Chamanes indígenas, se atreven a predecir caos y desestabilización al interior de la caja de cristal por pugnas recalcitrantes entre dos equipos contrarios, por el poder y los dividendos que propician el mal del dragón y el entorpecimiento de conciencias por el brote de dinero mal habido.

“Funcionarios emanados de la Cuarta Transformación, son la peor tarjeta de presentación enTapachula”, lamentaron integrantes del consejo indígena Mam, disgregados al a la institucional por temor a las represalias delincuenciales con charola como las ocurridas en el lunes negro contra sus paisanos de Pavencul. Aún tienen la esperanza de un rayo de luz, que se ve imposible ante las penumbras de la oscuridad que se apoderó del manejo de las arcas y los recursos.

Crisis epidémica en zona rural, se agravó por desprecio

Se confundieron de ideologías al no bajarse de su nube. La egolatría perversa, mañosa, hipócrita y tramposa, ha fomentado la discriminación. Hacen menos al pueblo con comentarios de desprecio de propios funcionarios municipales hacia el sector indígena que sigue deambulando con la carencia de medicamentos, casas de salud en el total abandono.

Lo anterior, detonó los índices de muertos por Covid-19 y otro tipo de padecimientos al no tener ni siquiera un paracetamol y menos un transporte para el traslado inmediato que igualmente se contrapone por los pésimos caminos rurales; empedrados, llenos de maleza, en cunetas y barrancos.

“Aquí en el mayor número de comunidades rurales de la zona alta de Tapachula, mucha gente se ha muerto porque no contamos ni con caminos buenos, ni con casas de salud, ni medicamentos, mucho menos transporte que nos ayude en alguna emergencia.Estamos abandonados a nuestra suerte”.

“Es como si no tuviéramos representante municipal. Si lo tenemos, ni lo conocemos porque jamás se ha tomado su tiempo para conocer los problemas que nos aquejan. La cuarta transformación localoide, se olvidó del pueblo de la zona alta de Tapachula, por su engreimiento, revanchismo político, su visceralidad, arrogancia y rencor con dolo y mala fe, pese a que los colocaron en el poder” externó Josefina N, integrante de mujeres campesinas, mártires del abandono en lo que va del mandato.

Nexos y Contextos

Caminos rurales, intransitables, un laberinto de la muerte

En un recorrido, hay caminos de terracería intransitables, zonas de alto riesgo, obras efímeras, nulo revestimiento de caminos “y puras promesas que se incumplieron porque feneció Gurría y quienes continuaron, simplemente se hicieron de la vista gorda, por carencia histórica de oficio político”,añadieron

Mal gobierno local, pone en peligro la revocación de mandato: indígenas

Manifiestan que las promesas de garantizar los caminos, solo fue atole con el dedo, dejando entrever que la cuarta transformación al menos en Tapachula, pone en tela de juicio la revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel LópezObrador, al ofrecer puras promesas incumplidas, como si burlarse del pueblo que confió en el huésped de palacio nacional, se mereciera la humillación, el menos cabo y la puñalada trapera de gente sin escrúpulos que peca de inocente, pero arrastrando sospechas de enriquecimiento inexplicable, ilícito y bajo el probable peculado, al utilizar el cargo para peinar.

Acertijo Público

*No me lo crean, pero algunos ediles con la película incompleta, andan diciendo que el convenio catastral con el gobierno de Chiapas, es para otorgar un porcentaje de las contribuciones ciudadanas a la hacienda estatal, que el gobierno propone las devolverá en recursos para obras públicas municipales. Los más beneficiados serán los constructores locales favoritos, los diezmos y veinte diezmos o la asignación directa en obras que minuciosamente seleccionen para tratar de que no se las observe -la Auditoria Superior del Estado o la Secretaría de Honestidad yFunción Pública, para efectos de salir librados con los dividendos repartidos de forma discrecional o clandestina, como usted considere el lucro. “Dicen”





