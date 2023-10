Clase Política | MORENA desecha lo peor y agarra lo mejor en Chiapas

Tremenda sorpresa nos han dado las primeras mediciones reales avaladas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que preside Mario Delgado Carrillo, al retirar de la contienda por la gubernatura de Chiapas 2024, a quienes estaban tristemente estorbando en el proceso de selección. Una clara acción de amontonamiento de calenturientos electorales que se despiden en plena semifinal.

En la medición ya desecharon a los más blandengues como; Ángel Torres Culebro, Ismael Brito Mazariegos, Luis Armando Melgar Bravo, Manuela Obrador Narváez, Javier Jiménez, Marden Camacho y Roberto Albores Gleason, éste último con los peores porcentajes y no bastando Amadeo Espinoza Ramos y Abundio Peregrino García representantes del Partido del Trabajo (PT), hicieron berrinche y borlote tras no lograr entrar a la reunión de reconocimiento de la Cuarta Transformación.

Cumpleaños del año en el Lienzo Charro de Tuxtla Gutiérrez

Y como bien señalan los augureros del bien y tiempos de Dios, en pleno viernes 13 (para miles de buena suerte) es propio y favorable para un jaguar negro, quien celebra su cumpleaños número 46.

En las últimas 48 horas, el presidente del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar es celebrado por doquier, incluyendo por sus alumnos universitarios en la Ciudad de México. Hoy amanece de la mano con su familia, amigos y gente cercana y horas más tarde allá en el Lienzo Charro de Tuxtla Gutiérrez, estará de manteles largos ante un evento masivo con el pueblo unido y sabio chiapaneco.

Se están alineando los planetas a favor del Jaguar Negro

Tras los resultados de reconocimiento, el presidente del senado, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció el respaldo del pueblo de Chiapas y aseguró “venir fortalecido de atrás hacia delante, construyendo un proyecto sólido de la mano de los chiapanecos.

Y es que pese a no tener las condiciones de participar en el consejo estatal de la cuarta transformación, la comisión nacional de elecciones hizo justicia, tal cual lo determinó el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien colocó a Eduardo Ramírez en las finales rumbo a la coordinación estatal de la 4T.

“Gracias a su apoyo en la encuesta de reconocimiento no solo hemos ganado, hemos arrasado. Estoy aquí en la plaza del monumento a la revolución. Ahí está el agua y hay que ser como el agua; fluir energéticamente, sabiendo que las cosas cuando son en armonía van a suceder y tendrán que suceder para bien de Chiapas. La tranquilidad y la seguridad es lo que vamos a trabajar. Tengo la valentía y el arrojo para sacar adelante a Chiapas” remató el Jaguar Negro.

Con respecto a los resultados arrojados en la encuesta de reconocimiento donde trascendió que logró estar en la cumbre, Ramírez Aguilar mencionó, “El pueblo de Chiapas decidió, hoy me pone en la ruta con mi destino, salimos victoriosos en la encuesta de reconocimiento, porque las y los chiapanecos quieren que consolidemos la transformación”.

“Hay que esperar resultados de la encuesta final”: Mario Delgado

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que los “resultados de reconocimiento (encuestas telefónicas aplicada a todos los inscritos en las nueve entidades federativas), es información valiosa para la comisión de elecciones.

“No quiere decir que quien salió más posicionado va ganar la encuesta final. Es otra metodología; una encuesta de casa por casa y se miden muchas variables como: honestidad, cercanía, credibilidad y principalmente si la gente lo quiere o no como candidato de su estado

“De esa manera se determinó a los perfiles idóneos (hombres y mujeres) que pasaron a la encuesta final para elegir al coordinador o coordinadora de las nueve entidades que celebrarán elecciones en el 2024” detalló el dirigente nacional.

Por ahora “Se han celebrado reuniones en las 9 entidades dígase; Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Yucatán y la Ciudad de México.

Hay tensión en Chiapas por definición de hombre o mujer

“A río revuelto ganancia de pescadores”. Y es que trascendió un manotazo a palma limpia en oficinas centrales del Palacio Nacional para determinar la posición y dirección de la brecha rumbo al 2024 exclusivamente en Chiapas.

Vaya manera de desenrollarse la culebra; vaya manera de poner tensos a los chiapanecos por la próxima definición de quien representará la coordinación estatal para la defensa de la cuarta transformación y déjeme decirle que los finalistas ya tienen nombre y apellido.

Con santo y seña quedaron en el siguiente orden cronológico por medición y posicionamiento: Eduardo Ramírez Aguilar, Sasil de León Villard, Pepe Cruz, Patricia Armendáriz, Rosy Urbina Castañeda, Olvita Palomeque, María Mandiola Totoricaguena, Jorge Luis Llaven, Placido Morales Vázquez, José Antonio Aguilar Castillejos y Carlos Morales hasta el último tramo de la tripa.

Hasta el momento las mujeres más posicionadas y que incluso lograron la misma cantidad de votos por parte de los consejeros estatales de la 4T, son la senadora, Sasil de León Villard y la alcaldesa con licencia de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda.

Rosy Urbina y Sasil de León, están en la jugada de la 4T

En el caso de Sasil de León sigue caminando; viajando y encontrándose con la población de varios municipios de Chiapas. En este proceso de designación todos los finalistas tendrán que rascarse con sus propias uñas y anteponer sus habilidades ante las adversidades. Tendrá mucho que ver el trabajo territorial y político que hayan logrado a lo largo de su carrera.

Rosy Urbina Castañeda, sabedora de la metodología del consejo nacional de elecciones, decidió hacer político desde el centro del estado de Chiapas. Es hábil y constante, no baja la guardia, mediante la concertación, encuentros y dialogo permanente con los diferentes sectores, principalmente a los representantes de los medios de comunicación locales y sectores sociales, campesinos, productivos y vulnerables, ha logrado avanzar a pasos agigantados. Los panderos, batucadas y campanas están echadas al aire.

Decisión final. Lo que suceda en Tabasco, repercutirá en Chiapas

Y justamente cuando se estira la liga hasta donde se pueda y sin romperla, hace su aparición gótica y temeraria, el ex secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el palacio nacional, con un aspecto descuidado y barba pronunciada sin rasurar desde hace varios ayeres. Ante medios de comunicación, el también ex gobernador, saludó por increíble que parezca y prosiguió su caminó hasta la entrada del monumental Palacio Nacional.

Ha trascendido por fuentes fidedignas que la visita de Adán Augusto al despacho del Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con la sucesión de Tabasco, donde hay complicaciones en el proceso para renovar la gubernatura, seguramente derivado del destape público y en plena “Mañanera” de Javier May, ex secretario de Bienestar quien está contrapuesto al grupo político de Adán allá en pleno paraíso.

Y por cierto, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló, por mayoría de 6 votos, la nueva fecha para las precampañas para el proceso electoral federal de 2024, las cuales ahora empezarán el 20de noviembre y terminarán el 18 de enero.

Lo anterior por el revés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que les ordenó modificar el calendario con el que pretendían adelantar las fechas; sin embargo, las y los magistrados determinaron que con esta decisión se afectaba los principios de legalidad, autonomía y autodeterminación de los partidos políticos, su militancia y simpatizantes. ¿Qué sigue?

Nexos y Contextos

Responsabilizan a la Chona por grave inseguridad en Suchiate

Ya cuando el pueblo de Suchiate escurre litros y litros de sangre, producto de la matanza entre agrupaciones delictivas y ejecuciones imparables por la pugna del tráfico de humanos y estupefacientes, finalmente las autoridades federales y estatales del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y seguridad pública- determinaron entrar al quite mediante sendo operativo de seguridad para inhibir el grave problema de inseguridad que tiene a la gente con las nalgas a dos manos, con la consciencia intranquila y con la incertidumbre de huir de su pueblo rebasado por la delincuencia, producto de un vergonzoso vacío de poder.

Pero lo más denigrante y sorpresivo, ha sido la intervención de la presidenta municipal, Sonia Eloina “la Chona”, quien pareciera se quiere parar el cuello de los operativos de las fuerzas federales y estatales, no viendo que es producto de su inoperancia e ineptitud al no poder controlar, mandar ni maniobrar las fuerzas municipales tachadas de cómplices, compinches y encubridores por la misma población.

Ante la presencia de las fuerzas de la ley y el orden, “La Chona, decidió levantarse del sillón, salir a la calle y como lo ha hecho en otras ocasiones (ya es su costumbre), activar su transmisión en vivo, aprovechando el canto de las sirenas y el exceso de elementos policiales, para igualmente echarle la culpa del Sodoma y Gomorra a varios ex presidentes municipales de Suchiate.

La alcaldesa lamentablemente es acusada de derroches millonarios por voces ciudadanas, servidores públicos, regidores y productores- por la contratación de espectaculares instalados por toda la franja fronteriza de forma descarada y con inclinaciones de buscar un hueso que le dé protección o fuero legislativo cuando termine de presidenta municipal. Extraoficialmente busca ser diputada federal y dejar al actual director del Sistema DIF Municipal (su hijo) incrustado con descarado nepotismo, como próximo edil de la comuna sangrienta, para seguir mangoneando detrás del poder.

En su reciente discurso en transmisión, se quejó de todos sus malos, achacando culpas a la ex esposa del tartamudo y la ex alcaldesa ratera que robaba trailers, de ser ellos quienes le andan tendiendo la camita e incendiando el municipio donde aparte de ser un rastro clandestino por la matanza permanente; ha trascendido que hay indicios por cobro de piso. “Mamás no permitan que sus hijos e hijas se metan de polleros”, habló la Chona quien brilla por su ausencia; no hace nada para estabilizar a Suchiate hundido en la miseria.





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com