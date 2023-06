Clase Política | Morena florece en EDOMEX ¡Entierran al Grupo Atlacomulco!

El esperado decline de Alejandra del Moral candidata perdedora al estado de México, producto de una negociación que fue signada hace más de un mes, ya era una anunciada derrota, que favoreció el triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez, hoy gobernadora del Estado de México (Edomex), quien encumbra el florecimiento del bienestar y desplaza de forma categórica al grupo Atlacomulco, luego de 100 años en el poder.

Todo comenzó con el desfallecimiento político del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y es que fue el boquete inicial al hundimiento del Titanic del priismo mexiquense.

Si ya habían entregado el rancho, también el ganado y el rastro completo al gobierno de la cuarta transformación, producto de una negociación político, basada en investigaciones profundas con sendas carpetas de investigación, donde evidencian delincuencia organizada, lavado de dinero, grotesca corrupción y un rosario de delitos que solo tendrían salvación, entregando el último bastión del priismo o de lo contrario el destape de cloacas con podredumbre de todos los sexenios priistas de Edomex, incluyendo al ex gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Similar a lo ocurrido en Chiapas en el año 2018 con Roberto Albores Gleason, Alejandra del Moral, que solo alcanzó un límite superior del 45.2 por ciento de la votación, salió a declararse perdedora y reconocer el triunfo de la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (morena), Delfina Gómez Álvarez, quien ganó la elección con el 54.2 por ciento del límite superior de la votación, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) que preside Amalia Pulido.

Acompañada del senador panista Santiago Creel Miranda y del coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Humberto Moreira, Alejandra del Moral, encabezó una rueda de prensa completamente desmoralizada donde confirmó su derrota y la de la alianza Va por México. Por supuesto que ya varios pretensos al gobierno de Chiapas hicieron su pronunciamiento a favor de Delfina Gómez, como parte del factor popularidad y aquel dicho; “el que no se mueve no sale en la foto”.





Pretensos al gobierno de Chiapas 2024, respaldaron a Delfina para sacar al PRI





Entes políticos como los senadores Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar, salieron en la foto y se pronunciaron por Delfina Gómez, dándole la espalda al Grupo Atlacomulco que no lo favorecen las circunstancias, ni los tiempos ni los votos. “Muera el rey, viva la reina”.

Ocho días antes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), Zoé Alejandro Robledo, se presentaron al Estado de México (Edomex), para sumarse al triunfo. A la cargada morenista también se sumó, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde; la ex alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortíz; el titular de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez; el titular del INSABI, Antonio Ferrer y Alejandra Frausto, secretaria de cultura.

No obstante en Coahuila, el candidato de Morena al gobierno estatal, Santana Armando Guadiana Tijerina, declaró anticipadamente que los números no le favorecían.

Producto de una ruptura interna con el Partido del Trabajo (PT) y, a regañadientes con el Partido Verde Ecologísta de México, Guadiana sufrió una hecatombe electoral, generando el crecimiento a favor del candidato de la alianza Va por México, Manolo Jiménez, quien ya había sido candidato reelegido a la presidencia municipal de Saltillo.

Al reconocer que no le favorecen las tendencias del PREP en Coahuila, Armando Guadiana, acusó al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme de crear una estructura oficial, acompañada de una cargada monetaria descomunal para lograr el desplazamiento del abanderado de la cuarta transformación.





Nexos y Contextos

Albores Gleason se inclina por Llaven del PVEM ¿Y por el Güero?





Caras vemos, razones no sabemos, y eso acontece en las piezas del ajedrez político chiapaneco rumbo a las elecciones del año 2024, luego de la renuncia estupefacta del ex senador y ex candidato del PRI a la gubernatura de Chiapas, Roberto Albores Gleason, quien vivió en carne propia aquella fractura descomunal en el pasado proceso electoral del año 2018, cuando Fernando Castellanos Cal y Mayor, ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez, apareció como candidato al gobierno chiapaneco por el Partido Verde, por instrucciones del senador Manuel Velasco Coello.

A cinco años transcurridos, Roberto Albores Gleason, aparece con el diputado federal del Partido Verde, Jorge Luis Llaven Abarca, a quien en intramuros lo perfilan para ser probable candidato al gobierno chiapaneco por el Partido Verde o por lo menos sumar adeptos de abolengo en Chiapas para sepultar a la alianza Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD.

La jugada del senador Manuel Velasco Coello en Chiapas sigue causando revuelo, al unificar clanes, tribus, huestes, pandillas y organizaciones políticas tras su destape como corcholata más rumbo a la presidencia de México 2024.

Por la cercanía con el senador Ricardo Monreal Ávila y el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, ha trascendido que buscará negociar el gobierno de Chiapas; sin embargo, hay que pedir 100, para que te den 30 (por así decirlo); en el sentido de pronunciarse como aspirante a la presidencia de México, para negociar el gobierno de Chiapas 2024 y finalmente imponer al candidato de su preferencia, ya planchado en Palacio Nacional.

No obstante, ha trascendido nombres como Luis Armando Melgar por el Verde, Rosy Urbina Castañeda y Sasil de León Villard como aspirantes mujeres al Movimiento Regeneración Nacional (morena), incluso el ciclón de Coita, Placido Morales Vázquez, quien no lo descartan en una diputación federal plurinominal por la cuarta transformación.





