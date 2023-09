Clase Política | MORENA instrumenta panorama electoral con mujeres

MORENA instrumenta panorama electoral con mujeres

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024

Con las declaraciones vertidas por el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, el tema de la paridad de género agarró fuerza esta semana. Y es que manifiesta establecer un método de selección donde inclinarán la balanza por perfiles mujeres, no importando que hombres ganen la encuesta.

Lo anterior, para armar el rompecabezas electoral rumbo al 2024 a conveniencia de la presidenciable, Claudia Sheinbaum Pardo, puesto que la rival a vencer sería la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, quien impulsa una titánica lucha en el senado de la república para sumar adeptos y apoyos, al grado que integrantes del Movimiento Ciudadano (MC), están inclinando la balanza contra la transformación.

En no menos de 24 horas, el Comité Ejecutivo Nacional de la cuarta transformación, emitió su convocatoria para los procesos internos. Ya dejó en claro (morena), que en cinco estados de la república mexicana, serán mujeres quienes encabecen la coordinación para la defensa de la cuarta transformación.

En reciente rueda de prensa nacional, Mario Delgado Carrillo, habló de la metodología, pero inclina la balanza a favor de los perfiles femeniles, “puede haber hombres que ganen su encuesta, pero que no serán seleccionados como coordinadores; dependerá del resultado de las nueve entidades y en esos casos, se elegirá a las mujeres más competitivas; aquellas que tengan un mejor posicionamiento en las encuestas, porque tenemos que armonizarlo con la estrategia electoral de nuestro partido (morena), de seguir, sumando entidades a la transformación” explica

Con su reciente declaración Mario Delgado, generó un fuerte nerviosismo y agitación en los aspirantes hombres de las nueve entidades federativas que tendrán elecciones en el año 2024.

Los estados en próxima disputa serán: Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán y la Ciudad de México. De ellos, serán cinco entidades que tendrán candidata mujer de carácter irrevocable e inobjetable, tras armonizar los perfiles con la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo, estaríamos adelantando contextos políticos plagados de mujeres.

Nexos y Contextos

“Ganaré la encuesta y seré el gobernador”: Eduardo Ramírez

En Chiapas, las declaraciones del dirigente nacional de Morena, generaron fuertes reacciones como la rueda de prensa del presidente del senado, el chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, quien “afirma y asegura” traer todas las canicas y las mejores credenciales tanto políticas, laborales, profesionales y representativas con el puedo de Chiapas.

Ramírez Aguilar, declaró que será el próximo gobernador de Chiapas, “así de seguro estoy” dijo- dejando boca abiertos a propios y extraños que lanzaron interrogantes sobre el proceso de selección que pretende imponer Mario Delgado Carrillo. Será un camino ríspido y escabroso para quienes deseen alcanzar la estrella en medio de la fortalecida paridad de género.

Imagínese usted otros prospectos hombres como el magistrado del Tribunal Laboral Federal, Placido Morales Vázquez (Caín), o el hermano Carlos Morales Vázquez (Abel), que insisten en abanderar la ruta del Por Venir, pese a que los números y las circunstancias políticas no les favorecen, no importando que tengan la venia de Zoé Robledo Aburto.

Otro caso sería el nacimiento de la tabasqueña Manuela Obrador Narváez, quien ha lanzado veneno contra los propios integrantes de la cuarta transformación, como si el círculo virtuoso ya estuviera completo. Me le olvidó que son tiempos de abonar y sumar para la continuidad. Manuela Obrador al igual que otros prospectos hombres no tienen posibilidades en Chiapas, al no cumplir con las normativas de nacimiento. Fue bajada estupefactamente y hoy en día insiste en minar caminos y brechas.

De inclinar el dirigente nacional de Morena la balanza por las mujeres de Chiapas, los servidores públicos de Salud, Pepe Cruz y el secretario de hacienda, Javier Jiménez, no lograrán concretar posibilidades por la joya de la corona, pero si podrán meterse con calzador a la lucha por senadurías. Lo mismo para los diputados federales, Jorge Luis Llaven Abarca del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM, Ismael Brito Mazariegos por Morena, incluso ven al despopularizado Roberto Albores Gleason, en una diputación local por el Partido del Trabajo (PT), en caso de que Amadeo Espinoza decida otorgarla y no arrebatarla para su caterva.

En II Informe, secretario de hacienda destaca transformación de Tapachula

Se han alborotado los hormigueros, ayer hubo movimiento en Tapachula. En representación del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, el secretario de hacienda del estado, Javier Jiménez Jiménez, recibió en manos de la presidenta municipal constitucional de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, el segundo informe de gobierno electo. La alcaldesa se congratuló por mantener una alianza con el pueblo desde el año 2020, fecha en que inició sus funciones como titular del ejecutivo interina en la Perla del Soconusco.

Ante la atracción de reflectores rumbo a las elecciones del año 2024 por el gobierno de Chiapas, Rosy Urbina, cimbró el teatro de la ciudad Amparo Montes, donde aseguró que “las mujeres saben gobernar con honestidad, transparencia y con firmeza por que gozan de sapiencia, temple y sensibilidad para salir adelante; por esa razón en Chiapas son tiempos de las mujeres”, destacó.

Súmele a que en Tapachula, la alcaldesa ha logrado sacar adelante varios tópicos en materia de bienestar junto a la gente del campo, de las colonias, de las mujeres y la niñez, que se traducen en 483 obras que representan mil 404 calles a beneficio de cientos de sectores populares, aunado a la magna obra paso a desnivel San Juan y el respaldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para garantizar el Tren transismico a Tapachula, mayores dragados en Puerto Chiapas que permitan la llegada de más Cruceros, además de la atracción de inversiones, dejando en claro un nuevo Tapachula.

“Continuidad de la 4T con verdaderos chiapanecos”: Rosy Urbina

En el marco del evento, estuvieron presidentes municipales invitados como el de Tuxtla Chico, Julio Enrique Gamboa Altuzar; el de Huehuetán, Manuel Ángel Villalobos; de Huixtla, Carlos Gam Salazar “porque nos motiva el amor por la gente y nos guía los grandes liderazgos de la cuarta transformación como el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador” destacó Rosy Urbina.

Entre los miles de asistentes que atiborraron el teatro de la ciudad, estuvieron las diputadas locales, Yolanda Correa, Faride Abud García y Yamil Melgar Bravo, asimismo regidores y regidoras, sectores empresariales, comerciales de la Catem y la CTM, autoridades castrenses de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina Armada de México (Semar), Guardia Nacional (GN), así como el titular del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera.

Rosy Urbina se plantó con firmeza y corazón en el templete ante miles de personas para rendir cuentas. Habló de la remodelación del parque central Miguel Hidalgo que está a punto de inaugurar, así como los avances en el puente a desnivel San Juan, gracias al apoyo y respaldo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Palabras claves de Rosy Urbina frente al escenario para seleccionar al próximo candidato al gobierno de Chiapas, fueron “consolidamos a Tapachula con firmeza y corazón, “la cuarta transformación, ha visto al sur con igualdad, y paridad de género”, “Tapachula se ha convertido en la Perla de Chiapas” y la más trascendental “necesitamos continuidad de los verdaderos chiapanecos y chiapanecas que amamos esta tierra con el corazón”.

La aspirante al gobierno de Chiapas, destacó que “Chiapas, es y será para los chiapanecos, porque Chiapas es de los corazones, Chiapas siempre Chiapas”, remató.

Método de selección y cercanía con Sheinbaum, favorecen a Sasil

En tanto la senadora Sasil de León Villard, no ha parado de moverse en la supremacía nacional. Goza de una extraordinaria relación con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y su esposa, Rosalinda López Hernández, familiar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ha demostrado Sasil traer las mejores cartas de presentación como perfil de mujer y anteponiendo su amistad fraternal, permanente y muy cercana con la presidenciable de la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum Pardo, quien definirá (quieran o no), el método de selección, aunado a que está consciente que el Partido Encuentro Solidario (PES), aún sigue vigente en los estados de Chiapas, Baja California, Colima, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.

Si existe una persona de confianza de Claudia Sheinbaum en Chiapas, es Sasil de León Villard, quien lanzó un mensaje político desde lo más alto del palacio de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llevando atuendos en color verde de la esperanza, sumado al cabildeo de la ex secretaria estatal para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres (Sedem), donde consolidó una amistad estrecha con doña Leticia Coello de Velasco, madre del senador Manuel Velasco Coello, quien atrae reflectores por la estrecha relación con el jet set del Palacio Nacional, sobre todo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Levanta la mano María Elena Orantes desde TEXAS

La chiapaneca ex senadora ex priista, María Elena Orantes, posterior candidata por el gobierno de Chiapas en la coalición PRD, PT, Movimiento Ciudadano (MC), hace algunos ayeres, levantó la mano desde su despacho en el consulado en Houston Texas, ante la bulla de una encuesta entre mujeres para coordinar la defensa de la cuarta transformación en Chiapas. La probabilidad de Orantes López a la búsqueda del cargo, se convierte en una circunstancia política emanada del esfuerzo y la habilidad; sin embargo, el echar montón también es parte de la estrategia para suavizar el alboroto y otorgarle un premio atractivo como una diputación federal o senaduría plurinominal. ¡Veremos! …





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com