Clase Política | Morena y PVEM encabezan preferencias en Chiapas

Pese a todo el borlote estadística y de encuestas viciadas, excesivamente manoseadas, guangas y mosqueadas, hay ciertos datos oportunos que vale la pena destacar en el transcurso de esta semana, como por ejemplo, el real y original posicionamiento mediático, popular, territorial y estadístico de quienes están encabezando las preferencias a ras de tierra tanto del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) en Chiapas, gracias a la constancia, el compromiso, lealtad y la firmeza para no claudicar a sus proyectos venideros y meramente ganadores.

De ahí surgen las realidades en el ambiente electoral en Chiapas donde pese a no ser monedita de oro de sus detractores, el presidente del senado, Eduardo Ramírez Aguilar, es quien encabeza las preferencias reales en Morena por varios factores. Por su trabajo territorial, por la construcción de una estructura política desde hace varios ayeres, por el arraigo y el arrastre social.

Está respaldado por dos grandes padrinos políticos ex gobernadores de Chiapas. El principal con brillo propio y amplio trabajo nacional, el senador Manuel Velasco Coello; el segundo, impulsor de la primera e histórica gran alianza de partidos en Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía; ambos con gran cercanía a la presidenciable, Claudia Sheinbaum Pardo. Y lo anterior solo es una embarrada de la enorme cancha que predomina en uno de miles de razones para engancharse en el próximo proceso electoral por la gubernatura de Chiapas.

Por el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Jorge Luis Llaven Abarca quien ha consolidado un conclave de legisladores federales; camina de la mano con la dirigente estatal en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos y el delegado nacional y legislador federal, Roberto Rubio Montejo, mostrando cada uno de los cuádriceps, bíceps y tricep de la musculatura ambientalista en Chiapas que, de forma impresionante creció al grado de ser una de las primeras fuerzas políticas de forma contundente, producto de sus puertas abiertas y sinergias plurales e incluyentes donde todas las ideologías, colores, raza y religión tienen cabida.

Sin el afán de herir susceptibilidades en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pese a los platillos, bombos y caravanas, Carlos Morales Vázquez ¡no levanta! Es de los peores proyectos políticos que intentan avasallar y causar sorpresa, producto del dolor ajeno y ardor de Zoé Robledo Aburto, quien no podrá participar en las próximas elecciones por sus millonarias razones en el Seguro Social, donde exponen cochineros financieros y anteponen urgentemente economías sanas.

Por esa razón Carlos Morales, en su desesperación ya lo balconearon estar gastando millonarios recursos en encuestas patitos, con tal de querer dar atole con el dedo a los liderazgos nacionales de la cuarta transformación, quienes al ser zorros plateados de probada habilidad por supuesto que no se tragan ese cuento.

Tristemente han caído de la gracia del soberano nacional - varios prospectos que se han pasado de la raya he intentado sorprenderlo por encima de las decisiones cupulares y vemos como muestra la extinta Manuelita Obrador Narváez, quien pese a resultar contestona y argüendera ante el huésped del Palacio Nacional, no encontró la cuadratura al círculo. ¡Eliminada!

Nuevamente apareció el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, manifestando “no se vayan con la finta”, en el sentido de reafirmar el poderío del consejo nacional de elecciones; quienes determinarán y seleccionarán minuciosamente a los próximos coordinadores estatales para la defensa de la cuarta transformación en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Yucatán y la Ciudad de México.

En el consejo político estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, ciertamente eligieron a cuatro (dos mujeres y dos hombres). Empatadas con 52 votos de consejeros, Rosy Urbina Castañeda y Sasil de León Villard, por el otro bando, José Antonio Aguilar Castillejos (el señor de los sobres) y el galeno Pepe Cruz, quien antes de comulgar en las filas de Morena, fue híper verde ecologista de México en Tabasco.

“Repito este jueves 12 de octubre, a las 12, un representante del comité ejecutivo nacional será enviado a cada una de las entidades que entrarán en elecciones. Se va citar a los inscritos a todas y todos y se les mostrará el resultado de las encuestas de reconocimiento, posteriormente el viernes 13 de octubre, la comisión de elecciones hará la publicación del listado de finalistas a las encuestas y el lunes 16 de octubre, nos reunimos con todos y explicamos las encuestas y el criterio de paridad”, explicó Delgado Carrillo.

“También aclarar que los designados por los consejos estatales no son los únicos, también hay otros designados por el consejo nacional de elecciones y además todos entraron a una evaluación minuciosa y valoración política para que el viernes se publiquen los nombres de quienes van a la encuesta final”, reiteró para disipar dudas.

En su visita a la Costa de Chiapas, el diputado federal y aspirante a la coordinación estatal para la defensa de la cuarta transformación, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció la creación de un decálogo de seguridad que ha venido construyendo tras sus 25 años de experiencia en el ejercicio público y en materia de seguridad pública en Chiapas donde fue desde mecanógrafo, hasta Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPYPC) y Fiscal General del Estado (FGE).

Consciente de que Chiapas atraviesa turbulencias por la grave inseguridad de grupos delictivos oriundos de otros estados, Llaven aseguró que desde la cámara de diputados federales su misión es defender a la entidad, porque urge recobrar la confianza que perdió la gente a sus autoridades.

Con el decálogo de seguridad que próximamente presentará públicamente en varias ciudades de Chiapas, aseguró estar consciente de los tiempos y las circunstancias como decía Reyes Heroles, y por tal razón de no ser favorecido por la 4T, otorgará su decálogo de seguridad enfocado a recobrar la confianza y mantener un Chiapas en Paz, a quien encabece la coordinación estatal, con el objetivo de sumarse porque “en tema de seguridad eso si les puedo decir que no hay quien me gane, de los que está levantando la mano”, destacó

El ex fiscal fue precisó en mencionar que “Si me toca dirigir los destinos de mi estado por circunstancias, me comprometeré a aplicar mi decálogo, si no me toca, se lo cederé mi libro a quien sea - para que, de algo o mucho sirva mi experiencia y se pueda aplicar de como Chiapas se puede mantener en paz. Solo así tenemos que aplicar la ley”, refirió

Llaven Abarca quien visitó la sede de la Asociación Civil, Huacaleros de Corazón que preside César Amín González Orantes, acompañado del delegado nacional del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) y legislador federal, Roberto Rubio Montejo, comentó que los países desarrollados en el mundo crecen con un principio básico; es decir, el respeto de la ley.

“Si no hay respeto a le ley, sino hay gobernabilidad, sino hay cultura, un país por más que tenga todo lo que ustedes quieran, no se podrá. Primero hay que crear cultura de respeto a la ley, empezamos respetando el semáforo y sobre todo de crear gobernabilidad. Antes era la mordida del policía, que se pasó un alto, un pleito de cantina, ahora está desfasado y no podemos permitir normalizar la violencia. Aquí en Chiapas nos espanta ver un muerto, violencia una balacera, en otros estados se ha perdido y hay que luchar para recobrar la seguridad y la paz que todos queremos”, remató

Recordó que durante el ejercicio de sus funciones en la procuración de justicia en Chiapas, en el periodo de la cuarta transformación, logró recuperar 39 mil hectáreas invadidas por más de 20 años en Chiapas. Incluso en Tuxtla Gutiérrez una organización social ya comenzaba a invadir predios urbanizados como los Amorosos, pero se aplicó la ley

Con lo anterior y en materia de seguridad, Llaven remarcó que Chiapas necesita crear una cultura de respeto a la ley. “No podemos seguir así, en dos años nosotros logramos reducir el 75 por ciento de los bloqueos carreteros, con el programa cero impunidad y le comente al señor gobernador, si vamos a detener a las personas no quiero una mesa de dialogo porque lo primero que te piden es que los liberen, pero quien cometió un delito en derecho me enseñaron que es un delincuente. Hubo voluntad de trabajar y de defender al pueblo”, añadió

Y es que como sociedad productiva y sectores políticos, el legislador federal chiapaneco, urgió una estrecha coordinación entre pueblo y autoridades para recobrar la estabilidad y la confianza, puesto que los chiapanecos son gente de bien, hoy afectada por gente de fuera que vienen a hacer daño.

Conclave nacional del PVEM respalda a César Amín por Tapachula





Y por cierto, ayer fue motivo de fiesta en la sede huacalera, puesto que los diputados federales, Jorge Luis Llaven Abarca y Roberto Rubio Montejo,, junto a la dirigente municipal del Tucán en Tapachula, Aida Flores Vázquez, respaldaron estupefactamente para despejar dudas, al empresario César Amín González Orantes por Tapachula en el 2024.

“El mensaje que nuestro amigo el senador Manuel Velasco Coello dio en un evento a nivel nacional, fue de construir un proyecto ganador encabezado por César Amín González Orantes por Tapachula”, externó la también regidora del ayuntamiento municipal de Tapachula, Aida del Rosario Flores Vázquez.

El delegado nacional, Roberto Rubio Montejo afirmó que el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), es un partido aliado, de puertas abiertas “y como te lo dijo tu amigo el senador Manuel Velasco Coello, en una reunión a nivel nacional, César Amín Tapachula te espera y yo creo que con César Amín también vamos a ganar”, destacó.

Por su parte, el diputado federal, Jorge Luis Llaven Abarca, se pronunció por un Tapachula ordenado que necesita ideales y sinergias emanadas de la experiencia de César Amín González Orantes, quien se ha caracterizado por ser un hombre de carácter, conocimiento y temple para abonar al desarrollo que el pueblo necesita.

COPARMEX al fin despierta en la Costa, tras años de inseguridad





Vaya- vaya, tras cuestionar severamente a los representantes de sectores empresariales y comerciales en la costa de Chiapas por varios años, al fin alzaron la voz en el 2023, los que integran la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX Costa Chiapas) y ojalá no vaya ser porque ya se calentó la gallera y el caldero electoral y hay centenares de pretensos rumbo a las elecciones del año 2024. ¿Llamar la atención por la búsqueda de huesos?

Tras más de 36 meses de flujo migratorio estupefacto donde Tapachula registra al menos 80 mil extranjeros como población flotante, los Coparmex se les cayeron la venda de los ojos y el trapo de la boca. Finalmente salieron a reconocer el grave problema que atraviesa la franja fronteriza entre México y Guatemala, pero lo hacen ya cuando el ejército de Guatemala y sus fuerzas especiales Kaibiles resguardan la línea fronteriza, mientras de lado mexicano las fuerzas de Guardia Nacional o SEDENA hacen su parte ante la pugna territorial entre carteles de la droga en la Sierra madre de Chiapas.





