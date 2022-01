Clase Política | “Nadie reconoce problema de inseguridad nacional en la frontera sur”: IP

Como granos en el desierto, se registra la detención de al menos seis integrantes de la Marasalvatrucha en la ciudad de Tapachula el fin de semana, tras los hechos sangrientos que enlutaron una familia por la ejecución de un conductor del transporte de la ruta Indeco Cebadilla. En resumidas cuentas, hay otros dos baleados de la misma ruta y un colono motociclista asesinado a balazos igualmente.

“Nadie acepta que la violencia que alcanzó la vida de muchos inocentes, representa un problema grave de inseguridad nacional en varios municipios de la frontera sur de México” señalaron miembros de la Iniciativa Privada (IP), que lamentan la falta de operativos reales en Tapachula. Los que asoman, según la población, son torretas encendidas, pensando que ahuyentaran alimañas y ratas con el simple sonido. Los ciudadanos quieren atraer reflectores de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) o de cualquier instancia de Palacio Nacional, para cinchar jerárquicamente a los ineptos e irresponsables que perdieron la brújula o permanecen rellenando costales de dinero a costillas del pueblo, pero descuidando el changarro.

La presencia de centroamericanos migrantes miembros de pandillas violentas en Tapachula, es la mejor prueba fehaciente que, el flujo migratorio, ya representa un problema de inseguridad nacional para la frontera sur de México.

Se hacen de la vista gorda, los Organismos no gubernamentales, la Comisión Nacional (CNDH), y Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM). Tristemente parecen masetas al no pasar del corredor. O como dice el dicho, “si naciste para tamal, del cielo te lloverán las hojas”…

Y para variar, en Guatemala la Policía Nacional Civil (PNC), disuadió “por ahora” una caravana migrante de hondureños, en donde presumen, venía cundida de contagios Omicron Covid-19, letal y preocupante ante un nulo cerco epidemiológico entre México y Guatemala.

No bastando, en pleno parque central de Tapachula, frente a la caja de cristal, hay un muerto que se desplomó, sin saber qué tipo de enfermedad lo aniquiló. Lo cierto es, que el covi-19, ha vuelto a sus andanzas, de forma letal y grave.

Inseguridad y delincuencia, brota en polos de alta marginación

He visto comentarios subversivos en contra de la situación caótica de la violencia en dicha colonia al sur oriente de Tapachula; quejas al por mayor por tipificar al conductor de transporte como malandro o drogadicto, pero ¿No es acaso la autoridad la encargada de regular o cinchar a los conductores de transporte para ejercer un buen servicio?, ¿De plano les perjudica la imagen del trabajador del volante oriundo de la misma colonia que representa en un sector de alto índice de marginación, zozobra, pobreza extrema, (inseguridad por los siglos de los siglos) y abandono descomunal de los tres niveles de gobierno de forma burda y descarada.

Derecho de piso por narcomenudeo un temor ciudadano

Por ahora el gobierno estatal y municipal ya se amarraron el dedo antes de cortárselo, ofreciendo a los espectadores del gran circo romano, la detención de presuntos miembros de la pandilla centroamericana Marasalvatrucha, que se ha convertido en un fenómeno de alta violencia y peligrosidad en Tapachula, por la pugna territorial del narcomenudeo, robo a casa habitación, transeúnte y extraoficialmente el cobro por derecho de piso, según en rutas como Indeco Cebadilla y Cinco de febrero.

Ciudadanía, exige no más simulación, demagogia y fantochería

¿Qué piktes hace la policía especializada que brilla por su ausencia y es acusada de detener solamente a gente inocente en retenes ilegales?... No deben bajar la guardia, puesto que extraoficialmente aún tenemos 80 mil migrantes ya viviendo en la geografía local.

Los diputados locales, representantes de Tapachula, Yamil Melgar, Kikito Zamora Morlet, Yolanda Correa (representante de un sector Tapachula; fue encargada de los camiones recolectores); el diputado federal, Ismael Brito Mazariegos, presidente de la comisión frontera sur; la alcaldesa, Rosa Irene Urbina Castañeda, el diputado federal, José Luis Elorza; el fiscal general, Olaf Gómez Hernández; la titular de Seguridad Pública Estatal, Gabriela Zepeda entre otros con competencia en la materia, han brillado por su ausencia en torno a la atención de este grave problema que atraviesa la franja fronteriza entre México y Guatemala.

Existe, aunque no lo quieran reconocer, un fenómeno delincuencial, pandilleril y violento que ha venido para quedarse, y que poco les interesa a las autoridades de la 4T, porque deambula como un fantasma invisible pero mortal que genera asesinatos, ejecutados y desatada violencia en sectores organizados como el transporte, el empresarial y el comercial por ahora… ¿Qué SIGUE?... ¿Crisis e histeria Venezolana?

Nexos y Contextos

*Destacado humanista y Doctor Esaú Guzmán, designado director del IMSS Tapachula*

La noticia ha trascendido a nivel local, regional y estatal, tras su labor humanista y dedicada de galeno Esaú Guzmán Morales en varios cargos públicos en los tres niveles de gobierno a lo largo de su trayectoria profesional, siempre brindando resultados favorables a beneficio de la sociedad cada vez más solicitada de atención médica.

Viene el galeno Esaú Guzmán, ha fortalecer los sistemas de atención especializada con humanismo y profesionalidad en el cargo conferido recientemente que, brindará amplias expectativas en el ramo y en el marco de la expansión de la variante Ómicron del COVID-19.

Sectores profesionistas, periodísticos, medios de comunicación, empresariales de Chiapas vieron con buenos ojos el arribo de un profesional en el ejercicio de sus funciones.

*Ex funcionarios y políticos lacras, “ahora” quieren ser periodistas*

La actual crisis económica, financiera y de salud pública, les está dando en toditita su mandarina en gajos a varios ex funcionarios, ex políticos, ex servidores públicos y ex dirigentes de partidos nacionales y estatales en varios municipios de Chiapas. “No se puede tapar el sol con un dedo, todo es una cruda realidad”…

La acción sinvergüenza es generalizada, puesto que los nuevos cuadros de la cuarta deformación putrefacta y apestosa, han cerrado filas no porque sean unos tremendos intelectualoides.

Les ha funcionado la inquina, intriga, chisme de cobre y mucha culpa tienen los funcionarios en turno, incluyendo diputados federales, locales, presidentes municipales, y por increíble que parezca hasta miembros del gabinete estatal y senadores por tener los odios más sensibles que una rata.

En los actuales tiempos, funciona más tirar estiércol o transmitir la inquina a los funcionarios faltos de oficio político y sin capacidad de análisis, para desbaratar las tripas de las hordas salvajes morenistas. Es lamentable la cantidad de funcionarios y empleados guindas descerebrados. Los atolondra el intestino grueso, delgado, el hígado, páncreas y todo órgano interno que procese comida hasta el desecho, antes de actuar con habilidad, sapiencia, maña y determinación.

Ningún chango anda en su mecate en la deformación política

Y sale a relucir el comentario porque la estampida de ex funcionarios de otras filiales partidistas que no lograron acomodarse, buscan como herir susceptibilidades con un celular y una cuenta personal en redes sociales, para incursionar de influencer.

Quieren ser solapados en uno que otro medio que se los permita o de nueva creación en Fast Track, como ocurrió poco más de 24 horas con “el mayonesa”, Jorge Alberto Clemente Magdaleno (ex verde ecologísta y hoy morenistas por cierto), quien ya fue presidente municipal repudiado por la población, además de ser catalogado en su natal Villacorzo y Tuxtla Gutiérrez como una verdadera fichita. ¿Cuántos de este tipo hay un tu municipio o región?

Ya fue candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a la presidencia de Villacorzo nuevamente, pero siendo verde, dejó un mal sabor de boca, porque no cumplió con obras sociales. Las que realizó, quedaron observadas por presunta malversación y mal ejercicio de funciones, pero jamás, se aplicó la ley, dejando un precedente de impunidad, corrupción y proteccionismo al bandidismo.

“Desvíos de programas sociales orientados al campo y obra pública de conexión de ejidos con la cabecera municipal, son las principales denuncias que pesan sobre el ex alcalde”.

“No es el único ex presidente que abusó de Villa Corzo, han sido varios (…) Jorge Clemente quedó muy mal, no hizo nada, al contrario le quitaba a los productores, al campesino, obligaba a la compra de fertilizante con una empresa que ahora sabemos es de él, se quedó con el dinero”, acusó Jorge Mendoza Gómez, representante de ejidatarios, durante una declaración argumentada el pasado 21 de octubre del año 2020.

Acertijo Público

*Dice el alcalde de Cacahoatán, Rafael Inchong Juan, que todos los desmadres, malas decisiones, imprudencias, cajeteadas, novateces y errores en el marco de sus primeros 100 días de gobierno, son culpa de él, en el mundo terrenal llamado Cacahoatán… Los aciertos y tiene razón son de Dios; sin embargo, tiene que pedir mucho para que la barcaza agarre el rumbo. Que rece y pida para que sus colaboradores no la sigan cagando como el choque del camión recolector a un vehículo desbaratado de lujo de reciente modelo, sin saber el esfuerzo titánico que pudo hacer su propietario para adquirirlo. Que tenga fe y haga oración el edil del Partido del Trabajo para minimizar los tropiezos. Es de humildes.

*De los 90 mil centros educativos en Chiapas que anunciaron su retorno a clases de forma presencial, ¿Cuántos ya pusieron reversa ante la expansión de la variante Omicron del Covid-19, que anda peor que la humedad; metiéndose por todos lados?... Al menos en Huixtla y Tapachula, ya son varias escuelas del nivel básico que anunciaron la cancelación de clases presenciales. Hay incertidumbre, porque podrían perder otro año sin ir a la escuela, fomentando la ignorancia que el pueblo noble y sabia repudia.

