Clase Política | Nerviosismo de corcholata Marcelo y Pío, crea borlote en Chiapas

La batalla campal por la candidatura presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) arrancó en Chiapas, al agarrar a dos personas acusadas de pertenecer al equipo de Claudia Sheinbaum” denunciaron allegados de Pío López Obrador, luego de que Carmen Ramos Vicente fue agraviada junto a un grupo de observadores de Morena por sujetos desconocidos en las inmediaciones de la Plaza Ámbar en Tuxtla Gutiérrez.

Agarraron el vehículo donde circulaban los presuntos secuestradores de boletas, evitaron que circulara y le tomaron miles de imágenes con las urnas presuntamente robadas que llevan votos a favor de Marcelo Ebrard Casaubón. En ese instante, llamaron a un notario público para dar fe y legalidad de los hechos, mediante constancia certificada.

PERO… Más tarde que perezoso, vino la aclaración de problemáticas y la cara de vergüenza para varios que sacaron las uñas antes de tiempo y echaron el veneno sin indagar. Resulta que las personas detenidas se identificaron como María Teresa Arteaga Hernández y Carlos Sánchez, oficialmente habilitados por el Comité de elecciones de Morena para recopilar el resultado de las encuestas.

Como el borlote trascendió a nivel nacional, autoridades del Movimiento Regeneración Nacional (morena), desmintieron que ambas personas simpaticen con Claudia Sheinbaum. Gran calabaceada hicieron los seguidores de Marcelo Ebrard Casaubón, quien a leguas se ve que andan ciscados y nerviosos de corrupciones que deambulan en su cabeza o de plano algo saben, porque andan con ojos de pistolas.

La madriza sistemática en las tripas de la cuarta transformación se gesta a unos días de definir el destino de la candidatura a la presidencia de la república por Morena y su coalición con el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Javier López Casarín, diputado del Partido Verde Ecologísta de México, habló desde San Lázaro, para manifestar su inconformidad por el proceso amañado y cochino en relación a las violaciones a la ley en estados como Michoacán, Guerrero y Chiapas por el uso de recursos públicos que han sido elevadas en denuncias, porque según el diputado, dichas acciones se inclinan a favor de Sheinbaum, para darle en la torre a Ebrard. ¡Hay desesperación!

Pide Mario Delgado y Durazo, no calentarse ni dividirse





Por el tremendo Sodoma y Gomorra que prevalece antes de la definición del candidato o candidata oficial, el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, y el gobernador de Sonora y presidente del consejo nacional de la cuarta transformación, Alfonso Durazo, hicieron un llamado a la civilidad. Piden calmar las calenturas y la camorra que en nada abona a la unidad y el fortalecimiento del régimen y por el contrario, solo los desarticula.

Afirmaron que llevan el 80 por ciento de la muestra levantada de la encuesta nacional, con el firme propósito de estar al cien el próximo seis de septiembre para el resultado final.

En el proceso real buscan “conocer la opinión del pueblo de México, a través de la comisión de encuestas, con el apoyo del consejo nacional y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para seleccionar adecuadamente el próximo candidato a la presidencia de México”, señaló la muñeca Carrillo.

Dirigentes del PAN y PRI Chiapas, ¿mudos y convenencieros?





Pese a los estragos de la competitividad interna, que es un síntoma normal en el proceso de selección como en los viejos tiempos del priismo, Mario Delgado, “agradeció a las corcholatas mantener la urgente civilidad y evitar activismo, ni Call Center, evitar cadenas de whatsup, ni incurrir en postes ni pintas de bardas.

“Todo lo demás es pura mamada”, también externan militantes en Chiapas. La esperanza, no es para aquellos que se enmascaran para promover engaños. Aquellos que dicen buscar vivir sin corrupción, sin clasismo y sin racismo siempre anteponiendo al pueblo y los más pobres en alusión a la gira de Xóchitl Gálvez por Chiapas, acompañada por los dirigentes estatales del PRI, Rubén Zuarth Esquinca y Carlos Palomeque Archila del Partido Acción Nacional (PAN), quienes fueron señalados de mudos y convenencieros al presuntamente recibir dadivas o favores políticos en gobiernos de Morena.

En desangelado evento, Roberto Albores se reúne con ex priistas





Triste manera de arribar a la Perla del Soconusco, del abanderado del Partido del Trabajo (PT), Roberto Albores Gleason, desfondado ex priista y ex dirigente estatal de Santo Domingo, que ahora corrió a los brazos de Amadeo Espinoza para no quedar fuera de la jugada; indagando por donde brincará la teta presupuestaria o como vulgarmente señalan en la Costa, en busca irreversible e innegable de la mamazón en el 2024.

Allá con sede en el San Pancho, Albores Gleason acudió ya con barba tipo Che Guevara, propia de la bandera del Partido del Trabajo (PT) que casi exige una apariencia revolucionaria y zarrapastrosa, como parte del camuflaje a favor del pueblo pobre y utilizado; al que le dan atole con el dedo, con un simple pollo congelado o un vaso de refresco Zuko, como lo acostumbra la guardia tricolora hoy hundida en el fracaso y perdición.

Albores ya se fue y dejó el Partenoncito hecho pedazos: priistas





Valdría la pena preguntarle a los priistas de la Costa como Martín Maldonado Mejía, Edmundo Olvera Cantera, incluso la regidora priista Martha Carballo y quienes aún aguantan las columnas del Partenoncito a punto de desbaratarse, qué opinión le merecen a la fuga de Albores Gleason, tal cual se vivió con aquella fuerza democrática a favor del perredismo de Juan Sabines Guerrero y hoy en día, a través de la estrella del Partido del Trabajo para sumarse a quien surja de la cuarta transformación, con tal de garantizar fines de lucro.

Con unos cuantos líderes sociales por supuesto que comulgan con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que ahora cobran apoyos del Bienestar, becas Benito Juárez o apoyo para adultos mayores, Roberto Albores Gleason sostuvo una reunión a puerta cerrada, como si la gran cosa fuera, en busca de lo que sea; incluso hasta de una diputación local pluri o federal ya por lo menos, en caso de que se les complique el asunto a los seguidores y representantes en Chiapas de la corcholata presidencial, Gerardo Fernández Noroña.

Ahí anduvo Albores Gleason, con los pocos allegados de confianza que por su fidelidad, han logrado carguitos pichurrientos para mamar y salir de las sendas deudas en tarjetas de crédito que han tenido, por vivir una vida galante, impropia a su cruda realidad que hoy se vive, gracias al chaqueterismo, mercenarismo y fines de lucro de aquellos que se venden al mejor postor, bajo usanza de los ingenuos a cambio de simulación y demagogia.

Nexos y Contextos

Rosy Urbina no quita el dedo del renglón por Tapachula





En Tapachula, el parque Bicentenario se vistió de fiesta el fin de semana con la expo chocolate artesanal 2023. Integró a los artesanos del cacao real del Soconusco, los promotores de la apicultura y su famosa miel virgen desde recónditos lugares de Unión Juárez y zona alta de Tapachula, aunado a cafetaleros del aromático grano árabe y márago el cual goza de menor acidez en comparación con la robusta. Todos los exponentes colmaron el área de colorido, armonía, regocijo y música de marimba.

En el marco del evento, la presidenta municipal constitucional de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda constató las bondades del Soconusco y reiteró su compromiso para trabajar a marchas forzadas y tambor batiente en su principal tema “Tapachula”. De lejos pero consciente de los temas de selección política nacional del partido que representa, afirmó en entrevista a Clase Política y su servidor, estar empeñada en el esfuerzo requerido a favor de mejores resultados durante su gestión municipal de Tapachula. Ha consolidado grandes obras como el paso a desnivel San Juan, con el apoyo del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, aunado al plan de desarrollo social municipal a favor de colonias populares y comunidades rurales.

Recientemente Rosy Urbina, fue embajadora de Tapachula en el estado de Jalisco. En la ciudad de Zapopan, participó en la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2023, donde resaltó los programas, acciones y estrategias emprendidas para atender la movilidad humana entre ellas, el Grupo Interagencial Tapachula y el programa “Somos Familia”. Ante la presencia de Luis Enrique González- Araiza, director ejecutivo de Dignidad y Justicia en el Camino A.C. “Fm4 Paso Libre” y con Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México además de Hiram Ángel Lara, director de la Cátedra de Migración Forzada e Inclusión de la Universidad de Guadalajara, Rosy Urbina refrendó el compromiso de atender a los grupos en movilidad y la población local privilegiando la sana convivencia, la solidaridad y la empatía.

Rosy Urbina destacó el valioso apoyo que ha tenido por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, de OIM, Consejo Danés, IRC, KIND, ACNUR, UNICEF, OIT y Scalabrinianas-. Con ellos, se conformó el Grupo Interagencial Tapachula, asimismo el Ayuntamiento impulsa diversas políticas públicas entre ellas el programa Somos Familia, con la reapertura del Centro de Asistencia Social para familias, niños, niñas y niños en contexto de movilidad, a cargo del Sistema DIF Municipal.

Surge Fraile de coco en el Parque Bicentenario





En el Parque Bicentenario, colindante con la famosa catedral católica en la Perla del Soconusco, vimos caras conocidas como el secretario de gobierno Roberto Fuentes Thomas, llevando un huacal para pozol que le quedó como anillo al dedo, al ponérselo en la cabeza, como fraile dominico o franciscano.

En la expo chocolate 2023, también estuvo el secretario de presidencia municipal, Elmo Henrique, la titular de la dirección de cultura municipal, Cinthia González y hasta el Gallo sureño.

Sonia Eloina acusada de brutalidad policiaca en Suchiate





Vaya escándalo se registra en el fronterizo municipio de Suchiate, cuando familiares de policía municipal de Ayutla, departamento de San Marcos Guatemala, solicitaron al gobierno de la república mexicana y de Chiapas que encabeza López Obrador y Rutilio Escandón sucesivamente, iniciar la búsqueda de un policía municipal José Santo Guevara, detenido por policías de Suchiate, cuando se encontrada de civil en los límites fronterizos.

Es Patricia Guevara Viana, hermana del agraviado y víctima quien denunció a la presidenta municipal Sonia Eloina Hernández Aguilar, por instruir la detención de su hermano con lujo de violencia y uso excesivo de la fuerza el pasado 29 de agosto.

A la fecha los familiares de la víctima piden ver a su familiar, quien se encuentra en calidad de desaparecido, luego de ser torturado brutalmente en los separos de la policía municipal. Ante los hechos a la presidenta de Suchiate Sonia Eloina, sus policías y quienes resulten responsables ya fueron denunciados en la carpeta de investigación número 195- 2023 en la fiscalía de atención de delitos contra migrantes. Los familiares hicieron un llamado igualmente al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).





