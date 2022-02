Clase Política | Ni los migrantes quieren vivir en el sur deMéxico

Una dura crisis económica, educativa, de salud y seguridad está asfixiando varios municipios inmersos en la frontera sur de México, a más dedos años de una pandemia que al parecer llegó para quedarse. La expansión de un virus que ha dejado luto, muerte y zozobra a nivel mundial, ha colapsado igualmente las economías de países centro y sudamericanos, que ya tendían de un hilo, tras la desigualdad social, el avasalle político, la fulminante corrupción de servidores públicos y la mala repartición de la riqueza.

Promesas de recomponer el camino, garantizar la transparencia, lograr la baja de los hidrocarburos, garantizar el empleo, o potencializar la incubadora de empresas o emprendedores, ha sido rebasado por programas asistencialistas que garantizan recursos a un determinado sector de la población, como si la fractura socio, económica y territorial, fue irreversible.

En los pasos limítrofes entre México y Guatemala, existe la frontera más porosa del mundo colindante con el río Suchiate. Es en ese pequeño perímetro de tierras, donde comienza la titánica travesía de migrantes, en su mayoría ilegales que buscan el sueño americano.

INM se declara incompetente contra el éxodo migrante

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Migración (INM), al mando del comisionado nacional Francisco Garduño Yáñez, mediante su comandante en Chiapas, Paola Rodas se han declarado incompetentes para atender la senda carga humana que según datos extraoficiales rebasa los 90 mil en calidad de población flotante en ciudades como Tapachula.

Hay índices poblacionales extranjeros en menor medida en PuertoMadero, Mazatán, Huehuetán, Huixtla, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Escuintla, además de Frontera Hidalgo, Suchiate, Metapa, Unión Juárez, Tuxtla Chico yCacahoatán, por señalar algunas localidades con mayor presencia de extranjeros.

“Quédate en México”, sigue causando estragos en el Sur

El programa “Quédate en México”, sigue causando estragos titánicos en México, tras la retención ilegal y encapsulamiento imposible de extranjeros que huyen de sus países de origen, para buscar el sueño americano. Sin embargo, la frontera sur de México, ha sufrido un aumento de violencia, delincuencia común y organizada que se palpa con el aumento de narcomenudeo, prostitución y explotación infantil y laboral.

Según la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, mediante un comunicado ha reportado tan solo en el año 2021, la emigración de 1.7 millones de centroamericanos en la frontera sur. Desde Bucareli, la Secretaría deGobernación (SEGOB) reportó la repatriación de 123 mil migrantes de Centro ySudamérica el pasado año, lo que representa una cifra récord del éxodo migratorio.

Caravanas migrantes nacen, por inoperancia de GarduñoYáñez

Las caravanas migrantes se orquestan bajo la protección de gente desconocida tras la negativa del INM, en otorgar visas o salvoconductos para que emigren a Estados Unidos. La delegada en Chiapas, Paola Rodas, declara que el 70 por ciento de los migrantes no cumple los requisitos... ¿Entonces porque no refuerza la repatriación digna y disque ordenada a sus países de origen?... ¿No hay recurso?...

El show de arremeter contra elementos de la Guardia Nacional (GN),y posteriormente irrumpir violentamente en oficinas de Migración ya no es novedad. ¿Adivinamos?... Luego organizan las caravanas migrantes, tras la ineficacia e inoperancia migratoria que ha propiciado dichas caravanas por la falta de QR o visas que permitan la salida de los migrantes de Tapachula enChiapas. Los extranjeros, le siguen reiterando al gobierno de México, al titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, al titular de Relaciones Exteriores (SER), Marcelo Ebrard Casaubón y demás organismos involucrados, que no pretenden estar ni en Tapachula, ni en cualquier municipio de la frontera sur ante la carencia de oportunidades laborales y de subsistencia económica… Lejos de ser un paraíso, se ha convertido en un infierno.













Nexos y Contextos

Bayardo Robles renuncia a un PRI Chiapas fisurado y convenenciero

Militante por 40 largos años y opacado igualmente por su propio partido, Bayardo Robles Riqué, renunció a su militancia al lamentar que la dirigencia nacional sea una alcahueta a los intereses mezquinos que se gestan en el priismo chiapaneco, mediante la promoción de una convocatoria según señala en una carta, “amañada y teledireccionada hacia una imposición evidente a favor de Rubén Zuarth Esquinca, quien carga desde que ocupó la dirigencia como interino, con la debacle tricolora desde el año 2000, pues desde entonces el partidote de San Mingo, ha resultado una decrépita, nefasta, nauseabunda y tristeo posición.

Bayardo Robles, quien ha sufrido de persecución política, así como traición descarada cuando fue candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, decidió quitarse los gafetes y echarlos a la borda, ante la atrocidad que vive en su interior el partidote, con una plaga de traidorcetes a sueldo que se venden fácilmente al mejor postor en tiempos electorales, para jalar agua a su molino, encajuelar maletas de dinero o salir de la crisis económica bajo usanza del odiado y repudiado partido cundido de alimañas.

Lejos de ser un instituto político consolidado con sectores, organizaciones y altas representaciones, se ha convertido en un parapeto mal colocado, producto de la desgracia de quien ahí lo maniobra.

Tras21 años de ser oposición, el partido tricolor, si mucho, le apuesta a rescatar bajo negociación con el poder en turno, una lista pormenorizada de plurinominales, recomendaciones a favor y derrotas negociadas, producto de una notable simulación y demagogia que persiste como enfermedad cancerígena.

Por esa razón, varios militantes han perdido el sentido de la lealtad, con su participación descarada en contra de sus propios colores e infames principios.

Pese a llevar la camiseta puesta, se han inclinado abiertamente a otros partidos como el Verde Ecologista de México o el que se encuentre posicionado, a la moda o goce de las altas preferencias nacionales por así decirlo.

Hoy con la renuncia de uno de varios consejeros del priismo chiapaneco, no descartan- se registre una desbandada de cuadros políticos, como normalmente ha ocurrido en otros tiempos y distintas circunstancias.

Ya estaremos enlistando la nueva lista de ex militantes distinguidos que al fin podrán alcanzar el escaño soñado en cargos públicos, pero con otras filiales como ha ocurrido con varios ex gobernadores chiapanecos que su peor pecado para no lograr la corona, había sido permanecer al embrujado priismo chiapaneco. Finalmente militantes que respaldan a Rubén Zuarth, aseguran que Bayardo Robles, representa a la era paleozoica del priismo y que hoy en día no representa nada. ¿Será?...

Acertijo Público

*Tras una serie de clausuras a bares y cantinas enTapachula, ya repararon los empleados y dueños, al manifestar que no hay cancha pareja... Reportan la existencia de bares que según pasan la cuota y tienen bien compradas a diversas autoridades... A esos les permiten trabajar violando el reglamento y todavía gritando a los cuatro vientos, que la ley "les hace, lo que el viento a Juárez"...





