Clase Política | Noviembre- diciembre, un cierre de año escabroso

Noticias van y vienen, pero en México, la principal actividad de los tres niveles de gobierno no deja de ser el combate a la inseguridad y la migración desde la frontera sur de México hasta las delimitaciones de estados mexicanos colindantes con Estados Unidos de Norteamérica.

Pese a los escándalos mediáticos, como el revés de los 43 de Ayotzinapa en la comisión de la verdad, la intentona de eliminar la tarjeta del Instituto Nacional Electoral (INE) y la prisión para el JJ en un centro penitenciario en Chiapas por el intento de asesinato del futbolista Salvador Cabañas, los operativos policiacos y las detenciones de criminales por robo agravado a transeúntes, vehículos, negocios o tentativas de homicidio, siguen vigentes en varias regiones del sureste mexicano. Un porcentaje considerable de los implicados son migrantes extranjeros y otro poco mexicanos que ven su agosto en pleno noviembre y diciembre.





Muro de Biden en frontera norte, acumulará migración en el Sur





Lo severamente preocupante en este arranque de semana, es el rechazo del gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden y Kamala Harris a la migración centro y sudamericana, como los 200 venezolanos deportados a la frontera con Cuidad Juárez Chihuahua, y por consecuencia trasladados a la frontera sur de México con Guatemala, para su repatriación ordenada y segura a su país de origen, del cual no quieren retornar ante problemas políticos y sociales contra su gobierno.

El cierre de la frontera norte de Estados Unidos de Norteamérica, nuevamente enciende la alerta máxima, para México y sus estados del sureste mexicano como Chiapas, colindante con países centroamericanos, por la imparable migración extranjera por el río Suchiate.

Pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) y el reforzamiento de seguridad por el gobierno de Guatemala encabezado por Alejandro Giammattei, los 300 caminos de extravío en dicha zona limítrofe, representan una opción para miles de migrantes que buscan el sueño americano con tal de huir de su país de origen y adentrarse con el apoyo de bandas de polleros y coyotes a territorio mexicano.





Coyotes buscan ahuyentar a Guardia Nacional del río Suchiate





La gota que derramó el vaso ocurrió en el municipio de Suchiate, cuando extraoficialmente un grupo de traficantes de humanos, estaría involucrados en las detonaciones o balacera desde territorio guatemalteco hacia el municipio de Suchiate, según, para ahuyentar las brigadas de la Guardia Nacional (GN), que buscan evitar el tráfico de humanos por la noche y madrugada.

De lo anterior, surgieron reforzamientos preventivos por parte de la fiscalía general del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPYPC), en busca de criminales tal cual sucedió con la detención de sujetos en motos y armados ya detenidos.

La migración de miles de extranjeros, se ha convertido en un jugoso negocio para traficantes de humanos, incluso ha rebasado el trasiego de drogas y la explotación sexual. A mayor demanda, mayores ganancias ilícitas con le movilidad humana de migrantes.

En resumidas cuentas, si el gobierno de Estados Unidos, cerró su frontera, la población extranjera volverá aglutinar a miles de migrantes en territorio mexicano en este cierre de año. Los tres niveles de gobierno deben redoblar esfuerzos y consolidar su estrategia para la prevención de delitos. Y es que, desde mediados de octubre e inicios de noviembre, la incidencia delictiva aumento considerablemente, reflejado en detenciones al por mayor y actos ilícitos posibles en plena luz del día.





Nexos y Contextos





Los 43 de Ayotzinapa un duro golpe al Grupo Atlacomulco

Las fuertes declaraciones de la periodista Anabel Hernández, en torno a los hechos macabros de los 43 de Ayotzinapa en Iguala Guerrero, viene a desatar una hecatombe en el país en contra del gobierno federal del ex presidente Enrique Peña Nieto y al mismo tiempo deslinda a José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda ex titular del DIF Municipal, a quienes achacaron culpas como un acto de venganza, durante la gestión del ex fiscal general Jesús Murillo Karam.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son las víctimas de un grupo criminal y según Anabel Hernández, vincula directamente al grupo de los Beltrán Leyva y los Guerreros Unidos, implicados con mandos federales, para tratar de recuperar unos camiones cargados de Heroína, que habrían sido secuestrados por los normalistas para trasladarse a una manifestación. Los jóvenes estudiantes viajaban en dichos camiones, sin saber que estaban cargados de droga.

Murillo Karam lo tachan de mentiroso, y derivado de los argumentos sobre la mesa en la comisión de la verdad, permanece en un penal de máxima seguridad “varonil Norte”. Asimismo, Anabel Hernández asegura que el ex presidente Enrique Peña Nieto, si supo de los actos de tortura, del secuestro, desaparición forzada y demás acciones ilícitas que dieron como resultado la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

Un atroz hecho que igualmente vincula al ex gobernador Miguel Ángel Aguirre abanderado del Partido Revolución Democrática (PRD) y en efecto un duro golpe a una caterva de ex servidores públicos vinculados a los partidos políticos que integran la alianza Va por México en vísperas de las calenturas electorales rumbo al proceso electoral del año 2024.

Los datos, pelos y señales de Anabel Hernández, destripan sobre la mesa cualquier escenario en torno a desviar los hechos hacia un acto de venganza de los Abarca en contra de los Normalistas de Ayotzinapa, y la cambia por aquella versión reiterada sobre la recuperación de un cargamento de droga que iba en los camiones que ocuparon los estudiantes en un día y hora equivocados que dio como resultado la desaparición de los 43 jóvenes normalistas. ¿Qué sigue?





Desarticulan escandalosa epidemia de viruela Mono en Comitán





Tras la publicación de un caso de viruela símica en el municipio de Comitán de Domínguez, el secretario de salud, José Manuel Cruz Castellanos, saltó del sillón y del escritorio para desmentir el probable brote, antes de que se generara una pandemia informativa a nivel estatal y nacional, que le pudiera generar una crisis nerviosa o institucional.

Todo comenzó cuando un medio local aseguró que un comiteco, estaba contagiado de la famosa enfermedad. En pleno fin de semana, el acreditado Pepe Cruz, instruyó una revisión exhaustiva a varias clínicas, culminando con el hospital María Ignacia Gandulfo. Establecieron protocolos preventivos, a tiempo de lanzar información oficial solamente en relación a cinco casos nuevos de Covid 19 aún en el estado de Chiapas.





