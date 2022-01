Clase Política | OLLA EXPRÉS Concertaciones del jet set chiapaneco

*REC, ERA Y RAG en plena camaradería en el 2022

¿Qué dirá Brito, Aguilar Castillejos, Zoé, Ciro y Placido? *

Detención de malandrines en Tapachula, síntoma de inseguridad

PROVICH arranca con el pie derecho para fortalecer vivienda

Por el bien de la armonía y el destierro del odio que asesina a los de abajo por pugnas irritantes y, hambre de poder; a la mitad del camino, Chiapas se convirtió en zona de tolerancia política como vil campana de olla exprés, para la oxigenación y promoción de concertación y diálogo entre los principales cotos de dominio que maniobran, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; el senador comiteco, Eduardo Ramírez Aguilar y los Roberto Albores Guillén y Gleason sucesivamente, quienes han mantenido su vigencia tras el anonimato desde Comitán, la tierra del doctor Belisario Domínguez Palencia.

Tal parece que el año 2022, son tiempos de elevar el humo blanco y fumar la pipa de la paz, tras agitaciones turbulentas que han generado torbellinos grotescos, impetuosos y hasta risibles.

La cuarta no se salga de sus parásitos y caballos de Troya

Es urgente signar alianzas estratégicas entre quienes propician coincidencias por el bien de Chiapas y la nación, tras un rosario de equivocaciones, intromisiones y hasta caballos de Troya en los intestinos de la cuarta transformación chiapaneca que pudre y apesta la pluralidad social y política, por culpa de aquellos promotores de enconos, envidias, ambiciones, voracidades y acaparamientos brutales por el lucro transitorio con el dinero del pueblo.

Por esa razón, los informes extraoficiales en torno a la reunión sostenida entre los Albores con Eduardo Ramírez Aguilar en Comitán de Domínguez, no debe extrañar a nadie, puesto que, como comitecos hay coincidencias que han permitido visualizar un mejor escenario político para la entidad en el 2024.

Tiempos de limar asperezas ante aquelarres y violencia social

Y es que Chiapas ha sufrido avasalles violentos por la discordia de los pueblos que luchan por el control político en zonas indígenas como: Oxchuc, San Juan Chamula, Pantelhó, Chenalhó entre otras localidades donde el principal malestar, inconformidad social y violencia, es producto de los fraudes electorales, el avasalle descarado y el arrebato por triunfos robados para ceder trofeos a sendos derrocados, ahorcados y perdedores que hoy presumen la toga de falsos triunfalistas.

Sabemos de las aspiraciones de Eduardo Ramírez Aguilar. Un senador a quien le he reciamente criticado -cuando se ha considerado prudente y posible. En efecto, no es monedita de oro, como ningún promotor del análisis y la opinión en el país en los actuales tiempos de irreverencia e ignorancia.

Es de amplia sorpresa la habilidad de Ramírez Aguilar, de aterrizar las mesas de discusión funcional para inhibir enconos, que solo son apetecibles para los detractores de los más posicionados.

“La lucha no es entre hermanos en Chiapas” decía un mandatario ¿Será?

Florece la duda en torno al resultado de la reunión del Balam chiapaneco con el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas. Tampoco es objeto de extrañezas, puesto que, en el pasado sexenio, ambos fueron miembros del gabinete del hoy senador Manuel Velasco Coello. Uno como secretario de Gobierno y el otro como titular del poder judicial del estado.

Aquí la única sorpresa, tras reuniones propias del jet set chiapaneco entre REC, ERA y los Albores en puntos geográficos diferentes, serán las reacciones de Zoé Robledo, de Ismael Brito Mazariegos, de Placido Morales Vázquez, de José Antonio Aguilar Castillejos y los influjos de Ciro Sales, entre otros que se visualizan en la terna principal de Morena, palomeada por Mario Delgado Carrillo en próximos años, para la cesión de derechos por el poder ejecutivo.

Cabe señalar que el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, bien hace en fortalecer la pluralidad política y las puertas abiertas de su gobierno, a todo tipo de expresión institucional.

Habla bien y borra ese estigma que sus detractores le tildan en torno al exceso de reserva y encierro ilusorio, puesto que Rec, ha demostrado vanguardia y cordialidad política a la mitad del camino. Tampoco nos extraña que, en la brevedad, trasciendan otros encuentros con personajes de amplio tonelaje en la inagotable pasarela chiapaneca.

Nexos y Contextos

Detención de malandrines en Tapachula, síntoma de inseguridad

Las secuelas del flujo migratorio siguen causando estragos entre la población tapachulteca. La incidencia delictiva propia de los amantes de lo ajeno se expande en las calles del primer cuadro de la ciudad, por lo que el ayuntamiento municipal que preside Rosa Irene Urbina Castañeda, decidió sumar a las filas de Seguridad Pública Municipal, otros 25 policías nuevos para contrarrestar la violencia e inseguridad DESATADA en una ciudad con casi un millón de habitantes de manera extraoficial.

No sabemos qué pasó con los integrantes del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) quienes, en voz de Jorge Gutiérrez Franco, son los que deben exhortar a los tres niveles de gobierno salvaguardar la integridad física de la ciudadanía. Los pronunciamientos de Gutiérrez Franco son muy insuficientes. Una hebra de pollo en tiempos de grandes necesidades para combatir el flagelo de la delincuencia que no cesa y por el contrario recrudece según estadísticas oficiales que no salen a la luz pública por temor a las exhibidas.

Resulta alarmante que el titular de seguridad en Tapachula, tenga la voluntad y el parque vehicular, pero, preocupantemente rema contracorriente, ante tanta patrulla descompuesta e inservible que pese a entrar al servicio mecánico, pareciera que solo les dan su sobadita, pese a las sendas cantidades de dinero cobrado por concepto de servicio mecánico que es descarado y contraproducente a los preceptos de la cuarta transformación; sobre todo, en el asunto de “no robar”.

La labor contra la inseguridad es un compromiso de todos, por esa razón, pueblo y gobierno están empeñados en cerrar filas y fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana, para hacer frente a los males de una sociedad, que sufre del pudrimiento atroz propiciado por los vicios permanentes en la frontera sur de México.

PROVICH arranca con el pie derecho para fortalecer vivienda y reconstrucción

Con todo el respaldo del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, dependencias adscritas al gabinete legal y ampliado como la Promotora de Vivienda (PROVICH) que encabeza, Freddy Escobar Sánchez, avanza con pasos agigantados en el posicionamiento de la escrituración de viviendas y reconstrucción de las mismas a la población que ha sufrido por fenómenos naturales.

Recientemente Escobar Sánchez, acompañó al gobernador Rutilio Escandón a la reunión con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), David Cervantes, quien bajo la premisa de coadyuvar con los chiapanecos en situación de pobreza y necesidad a causa de fenómenos sísmicos e hídricos, hizo hincapié en el seguimiento del programa de atención integral para Chiapas, enfocado a dar respuesta a las afectaciones que sufran los chiapanecos por eventos perturbadores.

Sabedores que el Fonden, desapareció, el gobierno federal y estatal, han cerrado filas para contribuir con esfuerzo a resarcir los daños a la infraestructura física de miles de familias que han sido contempladas en el actual sexenio para recuperar la esperanza perdida en torno a lograr su vivienda y su patrimonio.

Acertijo Público

*Hoy es el día del periodista, y por increíble que parezca, los únicos en acordarse en esta faceta transformacional, son los mismos periodistas. Hay periodistas que odian a los periodistas también de forma insólita y absurda.

*Porque el 90 por ciento de los funcionarios públicos incluyendo los alcaldes en Chiapas, les dicen el seis de enero?... Porque resulta que se andan haciendo rosca.





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com