Mientras en el municipio Oxchuc, grupos indígenas se dieron hasta por debajo de la lengua por temas de inseguridad y aspectos territoriales, la paz y estabilidad de toda la república mexicana, se logró en cuestión de noventa minutos, gracias al partido de la Selección Nacional contra Polonia.

Por increíble que parezca, el empate logrado con la atajada del guardameta mexicano, Guillermo Ochoa, ante el opacado goleador polaco Robert Lewandowski, por cierto delantero del Barcelona, cambió el rumbo de la historia, dándole un respiro a la representación mexicana en tierras iraquíes.

Todos los miembros, integrantes vip y servidores públicos, sociales y empresariales de la Clase Política, echaron el grito en el cielo, tras la efervescencia lograda por el deporte.

Hasta los calenturientos electorales que ambicionan cargos en el año 2024, saltaron de la silla, regaron las palomitas, el refresco, la horchata o la cerveza para celebrar el empate de la representación mexicana en la vigésima segunda edición de la Copa del Mundo de la FIFA 2022, que se celebra del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vio el partido en su laptop desde Palacio Nacional al tiempo de felicitar al portero Guillermo Ochoa por salvar el punto del partido. Lo mismo hizo la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum quien escribió un “te quiero mucho Ochoa”; el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón posó con un balón en la mano, mientras que el senador Ricardo Monreal Ávila lanzó un mensaje de esperanza para un triunfo que ya no llegó. La ex titular del DIF Nacional, Margarita Zavala y el ex jefe de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, igualmente enviaron beneplácitos vía Twitter, quien quita y pega se colgaba de la efervescencia deportiva.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo, quien tuvo una destacada participación durante la gira de Claudia Sheinbaum en Chiapas, también hizo espacio para ver el empate de la selección mexicana. Tuvo como invitado especial al técnico campeón mundial con la selección sub 17 en Perú 2005, Jesús Chucho Ramírez.

Nexos y Contextos

Chiapanecos efusivos por su selección mexicana en Qatar

En puntos recónditos de Chiapas, la emoción y la buena vibra es inevitable, el secretario de obras públicas de Chiapas, Ángel Torres Culebro, acompañado de su equipo de trabajo, se dieron un espacio previo a una gira de trabajo por la región Istmo-Costa. Quedó de manifiesto el patriotismo tras escuchar el himno nacional en el mundial de Qatar, donde participa la selección mexicana. “Es el resultado del presente, la vida, el corazón y la pasión por la mexicanidad y el deporte”, destacó.

El empate fue una fiesta que atravesó fronteras norte y sur del país. En las antiguas instalaciones del ferrocarril, la presidenta municipal constitucional de Tapachula Rosy Urbina Castañeda, celebró el empate desde el Centro de Desarrollo Comunitario, acompañada del Síndico municipal, Santiago Ancheyta; del secretario municipal, Roberto Fuentes Tomas; el secretario particular, Elmo Enríquez; la presidenta honorífica del Sistema DIF municipal, Irene Rubiera Urbina; el contralor municipal, Fernando Sierra; el coordinador del gabinete, Octavio Domínguez Guzmán y demás funcionarios presentes, al igual que cientos de tapachultecos que apoyaron a su selección mexicana.

La fiesta nacional prevaleció desde Qatar con el baile del vocalista de Los Tucanes de Tijuana, Mario Quintero, vestido de árabe y acompañado de aficionados que gritaron a todo pulmón a favor de la selección mexicana.

En la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien estuvo hace algunos días en Tuxtla Gutiérrez, con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el presidente del tribunal laboral federal, Placido Morales Vázquez y su hermano Carlos, instaló pantallas en varias sedes multitudinarias como en la plaza de la república en el monumento a la revolución donde se registraron más de diez mil asistentes. Hay acceso gratis para ver los partidos del mundial en Qatar que restan, hasta mediados de diciembre.

Las emociones se desbordaron igualmente en el ayuntamiento de Venustiano Carranza, comitecos hicieron viral la imagen del joven Fernando Gómez Santiago, oriundo de la meseta chiapaneca, incluso su celebración opacó a todo político comiteco desde lo municipal hasta lo federal, y eso que el senador Eduardo Ramírez, hizo un infrahumano esfuerzo de figurar, pero sobrecargado y desplazado ante la imagen de su homóloga Sasil de León, en el senado.

El tapachulteco ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Antonio Toriello Elorza, celebró a su estilo, con presencia en el estadio 974 en Doha, Qatar con senda bandera con el nombre de Tapachula en todo lo alto. Así transcurrieron las cosas.





