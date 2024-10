Clase Política / PEMEX y CFE absolutos del Estado ¿Y las tarifas?

A excepción del impuesto dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, que se conserva como jobo curtido en el extinto y esquelético dinosaurio descarnado, el mayor número de integrantes de aquella sociedad política de abolengo, estirpe, linaje o ralea ha venido en picada o decadencia dentro de las filas del partidote, pues varias figuras emblemáticas el pasado, han decidido renunciar a sus históricas militancias o inclinarse a otra corriente política, de la cual ya abundan como nuevos egresados en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De por sí, varios hoy liderazgos en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aún sufren por la imborrable huella del priismo, tal es el caso de Pedro Haces Barba, líder y creador de la afamada CATEM; íntimo y cercano soldado del diputado federal, Ricardo Monreal Ávila, otro ex militante del tricolor de 1975 hasta 1998, quien en sus ayeres probó las mieles de la copa priista; huyendo más adelante para incursionar en la vida nacional por el Sol Azteca y más adelante por Morena.

Pero nada cambia, pues las prácticas siguen siendo las mismas con el albazo de Pedro Haces Barba en el Congreso de la Unión, al imponer 15 comisiones en sesión privada, pese al abandono de la plenaria por 50 legisladores.

Final de cuentas, la discusión para devolver a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el carácter de empresas públicas del estado, se hizo efectiva, gracias a la recolección de firmas de todos los abanderados de Morena en San Lázaro, donde se incluyen a los diputados federales chiapanecos; Carlos Morelos Rodríguez, Karina Margarita del Río Zenteno, Alfredo Vázquez, Joaquín Zebadua Alva, Emilio Ramón Ramírez, Flor María Esponda, Azucena Arreola Trinidad, Roberto Albores Gleason, quien logró el premio de la comisión de infraestructura y obras públicas, asimismo, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Delia González Flandez, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Rosa Irene Urbina Castañeda, Jorge Luis Villatoro Osorio.

Trece distritos de Chiapas dispuestos a colaborar, pese a las denostaciones de charrismo sindical y mentadas de mayo, que no se dejaron esperar por parte de la oposición mediante una carta que fue frenada, pues de primas a primeras, jamás salió a la luz pública.

Se antepuso una lista con 150 firmas a favor de la planilla a discusión, teniendo el control total y absoluto Pedro Haces Barba, el llamado “segundo” y coordinador de operaciones especiales, a bordo en San Lázaro, después de Ricardo Monreal Ávila, su protector y padrino.

Entre el escándalo y con la ausencia de la presidenta de la comisión de Justicia, Olga Sánchez Córdero, un diputado fue amenazado y otro, Leonel Godoy presidente de la comisión de puntos constitucionales, callado a gritos por parte de los aliados morenistas del coordinador Ricardo Monreal, además de que la plenaria sufrió vacíos de poder, cuando otro diputado chiapaneco, Memito Santiago, el ex presidente interino de Morena, Alfonzo Ramírez Cuellar y el ex panista Manuel Espino Barrientos abandonaron la sede.

Final de cuentas, el albazo para la aprobación de reformas a favor de PEMEX y CFE, se ejecutó, para dar paso al control absoluto de las paraestatales, donde los costos por energía e hidrocarburos siguen por los cielos, siendo u duro y letal golpe a los bolsillos de los mexicanos, a quienes aún, no les hace justicia la regeneración. ¿Qué sigue?

Avanza transición gubernamental REC- Eduardo Ramírez Aguilar





Consciente de la culminación de su mandato sexenal el próximo mes de diciembre, el gobernador saliente, Rutilio Escandón Cadena, convocó de carácter urgente a los integrantes de su gabinete, para agilizar el proceso de entrega- recepción, con orden y transparencia; con finanzas sanas, con saldos de deudas heredadas y todavía con recursos dejados a la siguiente administración, según informes de la secretaría de hacienda.

El próximo ocho de diciembre, el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, entrará en funciones, para dar continuidad a la cuarta transformación, mediante la premisa de abonar al bienestar del pueblo y sobre todo constatar el sano ejercicio en la labor administrativa, financiera y operativa. La prioridad del gobierno de Chiapas y su mandatario, es garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Cabe señalar que en el reciente informe de Rutilio Escandón Cadenas, da prioridad al tema de la salud pública, mediante los convoyes para la explotación y detección del cáncer cervicouterino, asimismo le apostó a la inversión de 42 millones en beneficencia pública solamente en el año 2024 y más de 92 millones de pesos en materia aeroportuaria. Faltará analizar la obra pública, el Inifech, la seguridad pública, agricultura y ganadería, educación pública, turismo, entre otros.

De la mayor importancia la continuidad en el proceso de entrega – recepción de los organismos públicos, para que los nuevos integrantes del gabinete del Jaguar, sepan con pelos y señales como están las oficinas y será que secretario de honestidad y función pública, Enoc Cancino Pérez, quien de pormenores correspondientes.





Freddy Escobar, arranca acciones de Comisión fronteriza





A diferencia de Ismael Brito Mazariegos que desde San Lázaro, tuvo una mediocre participación en la comisión frontera sur, la población agraviada por la porosidad migratoria, la violencia y la inseguridad desmedida, esperan algo mejor en Freddy Escobar, para no caer en más de lo mismo.

Y es que Brito Mazariegos, quien se volvió famoso por su pereza y por venir a Tecún Umán a comprar de ropa de paca y demás artículos sin pagar impuestos, tras el uso de las cámaras inflables por el río Suchiate cercanas a más de 300 caminos de extravío, prometió sin empobrecer, vendiendo espejitos sin escrúpulos a gente que primero se volvió loca de hambre, antes del cumplimiento de falsas promesas.

Hoy en día, desde en Congreso de Chiapas, Freddy ESCOBAR, fue nombrado titular de la comisión frontera sur en Chiapas, en un evento donde estuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Guillén. Hay compromiso y hay voluntad de trabajar legislativamente para posicionarse política y legislativamente.

Freddy como buen Morenista, grito a los cuatro vientos, estar absolutamente sumado al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, para abonar al proyecto ferroviario, como proyecto de comunicación, traslado y plusvalía de comunidades rurales, ejidos, rancherías y sobre todo municipios en territorio mexicano, donde se debe aprovechar la oferta de la producción agrícola mexicana.

En el arribo de Freddy Escobar a la comisión frontera sur, hizo presencia, la delegada del Instituto Nacional de Migración (INM), Farah Cerdio Moisés, hija del capitán Cerdio, asimismo Luis Pedrero González, secretario de economía y trabajo en el sexenio próximo del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, lo que denota que los trabajos legislativos van en serio, para la franja fronteriza entre México y Guatemala.





Periodistas tapachultecos, en la pantalla grande de Netflix





Relevante y motivo de beneplácito la trascendencia de los periodistas tapachultecos, María de Jesús Peter Pino y Juan de Dios García Davish, al participar en la película “Estado de Silencio”, producida y dirigida por Diego Luna y Santiago Meza.

Se trata de un documental que estará disponible a partir de esta semana en Netflix de América Latina y los Estados Unidos.

En el tráiler oficial, el documental explora los desafíos de la libertad de expresión en México desde la perspectiva de cuatro periodistas que se han enfrentado a grandes desafíos y riesgos de muerte, durante la actividad periodista por las calles.

En el portal DroideTv, precisa que el documental Estado en silencio, ya se estrenó este año en el Festival de Sheffield (Reino Unido), Festival Internacional de Cine de Tribeca en Estados Unidos (EEUU), y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México).

“Este documental lo hicimos para darle gracias a la comunidad de periodistas de este país, para dar las gracias al periodismo por todo lo que hace por nosotros, por ser pilar y ser indispensable en nuestras vidas. Es un acto de |amor, de agradecimiento”, mencionó el productor ejecutivo y reconocido actor mexicano Diego Luna.





Previo al Buen Fin, Yamil se suma a la reactivación económica





Si no hay empleos, no hay empresas, si no hay empresas ni negocios no hay demanda laboral y por ende, carencia de derrama económica y circulante en la ciudad de Tapachula, seguramente por esa razón, el presidente municipal de Tapachula, Yamil melgar, quien y fue delegado federal en materia económica, hace algunos ayeres, reconoció a toda las empresas dispuestas a generar oportunidades laborales a hombres y mujeres, en busca de una actividad económica y un salario digno.

La garantía laboral, siempre va encaminada con el progreso de sus ciudades, de sus derechos laborales y obligaciones igualmente reflejadas en la ley de la oferta y demanda para contribuir conjuntamente con el detonante económico que requieren las ciudades estratégicas como Tapachula.

Y este encuentro justamente se da, frente a la organización próxima del buen Fin en la Perla del Soconusco, que igualmente busca detonar el circulante económico.





