Clase Política | Por éxodo migrante, mujeres y niños primero

Antes de entrar en detalles relacionados a la próxima corcholata ganadora en la estadística nacional el próximo tres de septiembre del 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se reunió con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas para retomar los pro y contras que genera el éxodo migrante que nace en la franja fronteriza entre México y Guatemala y resulta víctima de agrupaciones criminales dedicadas al tráfico de humanos y la trata de personas en su modalidad explotación laboral y sexual.

Son miles de extranjeros estancados en municipios de la Costa, en espera de su documentación, salvoconducto, visa temporal o pase de salida hacia estados del norte de México en busca del sueño americano. En ese lapso recrudece el estigma de ser víctimas igualmente por malos y corruptos elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que daña y empaña la transparencia y el sano ejercicio público de instancias federales como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), hoy presidida por Luisa María Alcalde.

Procedentes de Venezuela, Cuba, Brasil, Haití, continente africano, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador, la población flotante yace arraigada en tierras costeñas; algunos alojados otros en busca de pernoctar en lugares seguras, sobre todo cuando viajan con menores de edad y mujeres.

De ahí remarca el presidente de México, la urgente labor coordinada con el gobierno de Chiapas para dar seguimiento a la habilitación y modernización de espacios de alojamiento en las estaciones migratorias y centros de asistencia social en municipios como Tapachula, Huixtla, Suchiate, Motozintla, Palenque por señalar algunos, enfocados a brindar ayuda humanitaria, alimentación, atención médica, asesoría jurídica y sobre todo atención pormenorizada sobre su legal estancia y tramitación de salvoconductos que les permita el sueño americano.

Tanto el presidente de México, López Obrador como el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, enfatizan en apoyar especialmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres, puesto que son más vulnerables y propensas al avasallamiento criminal de grupos delictivos.

El análisis minucioso y la estrategia sobre la mesa del presidente de México, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se abocan a robustecer la atención humanitaria para la población extranjera en territorio mexicano.

Guardia Nacional, tomará el control del INAMI el septiembre

Asimismo ha trascendido que por los excesivos e imparables actos de corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración (INM), extraoficialmente de Palacio Nacional han determinado que la guardia Nacional tome el control del INAMI a partir del primero de septiembre. Serán los elementos de GN que ocupen los espacios y uniformes de Migración, además serán dirigidos por un general del estado mayor que tomará el control de la comisión nacional migratorio en lugar de Francisco Garduño Yáñez, quien al parecer finalmente deja la encomienda.

Fuentes fidedignas manifiestan a Clase Política y el Decano del Periodismo en Chiapas que los elementos de la Guardia Nacional, serán capacitados, uniformados e instalados en los diversos puestos de revisión en estados del sureste mexicano y demás vías carreteras fronterizas del norte del país, para aplicar ley y el orden. Incluso la fatal y denigrante y mega corrupta estación migratoria siglo XXI, inaugurada por Santiago Creel en el sexenio de Fox ubicada en Tapachula, Chiapas, pasará a manos de la Guardia Nacional, igual que los aeropuertos internacional de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, incluyendo el Felipe Ángeles y el de Tulúm.

Tras el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez que dejó 40 muertos en marzo de este año donde las familias de los acaecidos serán indemnizados, el exsecretario Adán Augusto López, indicó que aunque formalmente la Secretaria de Gobernación es la responsable en materia administrativa, también existe un convenio que le da facultades a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que anteriormente fue encabezada ¿por quién cree?, por Marcelo Ebrard Casaubón… Y rumbo a la definición presidencial, huele a sacrificio.

Nexos y Contextos

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024

Al cierre de la jornada, Ebrard se queja y gime de Sheinbaum

Mientras el ciclón tropical Hilary hace estragos en Chiapas, los movimientos telúricos propios de la calentura electoral ponen a hervir los ánimos a nivel nacional como el reclamo de la corcholata, Marcelo Ebrard Casaubón a la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo, por el presunto acarreo a sus actos públicos. Siente Marchelo que lo han minimizado como persona, como político y como corcholata en la encuesta nacional para designar al comandante general de los comités de defensa de la cuarta transformación.

Tan enojado está Ebrard que el reclamó directo va hacia el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (morena), la muñeca Carrillo a quien exigió cumplir el acuerdo número 17 (no hacer uso de recursos públicos ni acarreo), hasta el próximo 3 de septiembre si no quiere broncas en el ring.

Y mientras el zacatecano, Ricardo Monreal Ávila, le echa más leña al fuego a los comentarios subversivos de Ebrard, en el sentido de afirmar que hay acarreos en todos los estados del país a favor de Claudia Sheinbaum, financiados por gobiernos federal, estatales y municipales, Gerardo Fernández Noroña, se le fue a la yugular al ex canciller no por exhibir el presunto acarreo, no por encabronarse de no poner ninguna pancarta ni espectacular a nivel nacional a su favor, fue por relegar a la figura del Partido del Trabajo (PT), de las encuestas nacionales, echándolo al chorro del drenaje.

En Reynosa, Adán Augusto en contra del conservadurismo

Allá en Reynosa Tamaulipas, Adán Augusto López Hernández no se despega del hándicap en busca de la meta. Trabajan a marchas forzadas en Chiapas sus coordinadores Marden Camacho y Jesús Domínguez Castellanos, quienes recientemente asistieron a la entrega de medalla Rosario Castellanos para el doctor, Roberto Antonio Gómez Alfaro.

En Reynosa Tamaulipas, Adán Augusto se reunió con el sindicato de trabajadores de petróleos mexicanos, al tiempo de manifestarse en contra del conservadurismo que apoya el rechazo de los libros de texto gratuito, pero la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió donar libros de pasados ciclos escolares a la niñez que abonaran a la fabricación de materiales propios de la entidad, puesto que se suman con Coahuila a la controversia constitucional contra la actual distribución de libros.

Manuel Velasco en la línea de ganar -ganar sin claudicar

Mientras tanto “caballo que alcanza gana” Manuel Velasco Coello, tal cual lo bautizamos desde el arranque del proceso de selección nacional, se mueve en el estado de Puebla, Oaxaca y próximamente regresará a Chiapas a un masivo ya preparado en la gélida coleta donde la población se volcará a su favor. No está nada descabellado que el Güero que viene desde atrás de las encuestas y no se pelea con nadie, dé una grata sorpresa el próximo 3 de septiembre ante los ojos del país.

En su reciente gira por Tapachula, Huixtla y Huehuetán, afirmó no claudicar por nadie y por el contario, avanzar hasta el final, a sabiendas que sabe aplicar la metodología de “ganar- ganar” y en el actual proceso no será la excepción.

Llaven y el encuentro con Rutilio en el día del mensajero

Mientras tanto en Chiapas, sigue la estira y aflore de aspirantes al gobierno de Chiapas, periodo 2023- 2030. Figuran por el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), el diputado federal, Jorge Luis Llaven Abarca quien fue invitado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al reconocimiento de trabajadores del servicio postal mexicano al interior del Palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué platicaron en corto el diputado federal del verde con el mandatario chiapaneco?... en eventos de carteros, ¿son tiempos de transmitir el mensaje?

Llaven Abarca, es pieza importante en la estructura medular del Partido Verde Ecologísta en Chiapas. Consolida sinergias con agrupaciones y actores políticos de gran valía en todas las regiones de la entidad sureña, aunado al equipo de trabajo para remar recio con sus homólogos Roberto Rubio Montejo y Valeria Santiago Barrientos, en calidad de dirigente estatal del PVEM.

Tan solo en la reciente gira de trabajo por Tapachula, Huixtla y Huehuetán, su participación fue fundamental para signar el compromiso de trabajar de la mano con los sectores productivos y empresariales, enfocados a la generación de empleos y productividad económica de la región Costa, Soconusco, Sierra y frontera sur. Va de la mano de la cuarta transformación y suma esfuerzos para coadyuvar con dichas regiones en coordinación con el gobierno federal y del estado.

ERA, Zoé, Sasil, Rosy o Manuela rumbo al 2024

Cabe señalar que por Morena están apuntados el líder del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar, el director nacional del Seguro Social, Zoé Robledo, y el titular del Tribunal federal laboral, Placido Morales Vázquez, siendo mujer; la senadora, Sasil de León Villard, la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Irene Urbina Castañeda y la diputada federal, Manuela Obrador.

Por el desarticulado Partido Revolucionario Institucional (PRI, no vemos a nadie, ni siquiera en el Partenoncito de Tapachula, que yace decrepito y sin zancudero; hasta los moscos se le fueron. Mientras que por Movimiento Ciudadano (MC), ya andan coqueteando Francisco Rojas Toledo y otros tres sin representatividad. ¿Qué sigue?

Pepe Cruz asoma preferencias estadísticas de Massive Caller

No obstante, matracas y encuestas vitorean al galeno Pepe Cruz, actual secretario de salud en Chiapas, quien fue enaltecido esta semana por Massive Caller, en una encuesta ganadora que lo catapulta a la lucha por el gobierno chiapaneco.

Nexos y Contextos

Congratulaciones

Va una felicitación especial a la titular del Sistema DIF Municipal Tapachula, Irene Rubiera Urbina quien celebró su onomástico esta semana trabajando. De manera muy profesional cubrió su agenda de trabajo, algunos eventos - acompañada de la presidenta municipal Constitucional, Rosy Irene Urbina Castañeda como la exposición de 34 fotografías en blanco y negro del ferrocarril en la vida, desarrollo y progreso de México, Chiapas y Tapachula que permanecerá abierta al público hasta febrero del próximo año en el Centro de desarrollo Comunitario (CEDECO) Estación Ferroviaria.





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com