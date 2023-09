Clase Política | “Recule de caballos de Troya, previo a elecciones 2024”

Mientras millones de mexicanos esperan a la nueva o nuevo presidenciable del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el otro extremo, Luis Donaldo Colosio Rioja, alcalde de Monterrey, aplica criterio al rechazar la propuesta de candidato por el Movimiento Ciudadano (MC) en el 2024, porque sabe- lo mandarán a la guerra sin fusil.

Es de reconocer su rechazo, puesto que el líder moral de la maquinaria naranja, Dante Delgado Rennauro, busca utilizarlo para dividir la oposición del Frente Amplio Opositor (FAM) encabezado por Xóchitl Gálvez, como parte de una cuota de poder presumiblemente ofertada por la cuarta transformación.

El hijo de la leyenda priista y edil de Monterrey, sutilmente se baja, para no participar en el juego perverso de Dante, que ya fue rechazado igualmente por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Las decisiones nacionales del Movimiento Ciudadano (MC), vendrán como efecto dominó en todo el país, en caso de entrar a la contienda dolosamente para engordarle el caldo a la cuarta transformación, bajo la presunción de negociar “una” de las nueve gubernaturas en el 2024.

Quedará en libros de historia, si hay mujer presidente





En Chiapas, los conteos preliminares avanzan rumbo al comité nacional de defensa de la cuarta transformación, y concluyen satisfactoriamente desde éste miércoles con el conteo de 12 mil 300 mil boletas usadas, dentro de mil 250 paquetes electorales a favor de uno de las corcholatas presidenciables.

Participan Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Manuel Velasco Coello, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Gerardo Fernández Noroña.

“Yo voy a apoyar a quien gane la encuesta como miembro- dirigente del movimiento de transformación. Voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial, para la conducción del movimiento de transformación y yo me quedo gobernando para seguir ayudando al pueblo, consolidar la transformación y terminar obras”, destacó Amlo.





Es favorable la contundencia de votos de Sheinbaum y Ebrard





En las últimas horas y muy confiada de los resultados, seguidores de Claudia Sheinbaum en varios estados como Chiapas, ya invitan a simpatizantes de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, a ver los resultados de las corcholatas, éste miércoles seis de septiembre a las cinco de la tarde en el salón Expo Convenciones de Tuxtla Gutiérrez y en el caso de Tapachula, la vivienda ubicada en la 6ª norte número 86, entre 17 y 19 poniente.

Por increíble que parezca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca hacer historia como lo remarca en uno de sus slogans en el sexenio. Busca quedar en los libros de historia, como el primer presidente que inclinó la balanza para lograr que la nación mexicana, por fin, sea gobernada por una mujer.

Paridad de género nacional, traducida en 16- 16 igual a 32





Al igual que las gubernaturas donde a ojo de buen cubero, se pretende equilibradamente dejar a 16 mujeres gobernadoras y 16 hombres igualmente.

En el convenio de paridad de género para las nueve gubernaturas en disputa, la supremacía en el poder, inclina la balanza para dejar cinco gobernadoras mujeres y cuatro gobernadores hombres. Históricamente el voto de la mujer genera presuntamente- el 56 por ciento de la votación nacional y en estados del sureste. Ha inclinado la balanza para triunfos contundentes en Chiapas, Veracruz, y Tabasco.

García Harfuch secretario de seguridad pública de la ciudad de México, por ejemplo asegura estar listo para las próximas elecciones. Es postura de la presidenciable Claudia Sheinbaum. En Tabasco, causó revuelo las declaraciones del presidente de México, López Obrador, al anunciar a Javier May Rodríguez como candidato a la gubernatura de Tabasco por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien ha sido secretario de Bienestar y fundador de la 4T en el actual sexenio.





Nexos y Contextos

Carlos Morales, destapa al secretario del transporte por la alcaldía





Durante una celebración e inauguración de obra en Tuxtla Gutiérrez, el edil capitalino, Carlos Morales Vázquez, destapó al secretario de movilidad y transporte, Aquiles Espinoza García de tener aspiraciones a la administración municipal próxima, posiblemente por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus respectiva coalición de partidos.

Desde hace varias semanas, han visto muy activo al titular del transporte por colonias y rutas del transporte en Tuxtla Gutiérrez, donde no ha perdido la oportunidad de saludar a cientos de habitantes, llevando como bandera el tema del reordenamiento vehicular y el acrecentamiento de la prestación de servicios para la población capitalina, incluyendo el nuevo servicio de los taxis y colectivos rosas que han dado pauta a la participación de las mujeres en el rubro del transporte público.

"Estamos trabajando con él para mejorar la movilidad de la ciudad y por supuesto que también lo queremos apoyar porque quiere ser candidato a presidente municipal de Tuxtla", destacó Morales Vázquez, abriendo capa y espada sobre el futuro de Aquiles, quien buscará estar en la boleta electoral en el año 2024.

Manuela Obrador más perdida que los hijos de la llorona





Con una actitud retadora, la diputada federal Manuela Obrador que no abona en nada en su distrito de Palenque y no dudamos que tampoco en los distritos XII y XIII federal, advierte venir a meterse a las colonias de Tapachula, donde no la conocen y bastara utilizar la bandera de la 4T o el nombre de su primo como siempre, para llamar la atención y sobre todo; tratar de echarle limón y sal a la herida.

Luego de la bajada de caballo que le trabaron desde Palacio Nacional, derivado de una minuciosa investigación en torno a vínculos con algunos allegados a la mafia del poder. Manuela, se le desfondó la aspiración por la gubernatura, por ser nacida en Tabasco y no en Chiapas. Según su documentación es de padres Tabasqueños, lo que igualmente la impidió desde principios de cuentas a buscar el escaño en tierra ajena.

Pese a su presentación en el rancho la Terna, donde ya pensaba tener en la bolsa la candidatura por paridad de género, tristemente se sumó a la caída descomunal y sorpresiva con Zoé Robledo Aburto. Viene a una zona que sufre flujo migratorio y abundancia en población flotante cubana. Dudamos mucho que quiera donar su sueldo de San Lázaro, para buenas causas a favor de los migrantes.





Prepara Eduardo Ramírez informe legislativo en todos lados





La plataforma política que mantiene vigente al senador Eduardo Ramírez como presidente de la cámara alta, le permite ensanchar su posicionamiento a nivel nacional. Su nombre suena por doquier, incluso en voz de otros senadores que le dan la pauta y piden la venía para informar sus actividades senatoriales, estrecha coordinación y suma de esfuerzos no importando el color y la ideología política.

Ramírez Aguilar trasciende entre la vox populli y el jet set chiapaneco como aspirante legitimo al gobierno de Chiapas, en caso de que la paridad de género no sea un obstáculo para su proyecto visionario que ha rendido frutos y trabaja desde hace 26 años que comenzó su carrera política siendo alcalde de Comitán. Ha pasado por todos los espacios de alta representatividad del congreso local, fue diputado federal, secretario de gobierno y ahora senador y coordinador de su grupo parlamentario. En esta ocasión encabezará el quinto informe legislativo bajo la premisa de lealtad y liderazgo y no dudamos que conlleve anuncios relevantes que se transmitan entre líneas, por lo que la clase política estará muy atento.





Tapachula, con record de 20 mil cubanos; huyen del comunismo





Y recrudece la crisis migratoria, son cientos de cubanos que yacen varados en Tapachula, en busca de asilo político ante la comisión mexicana de ayuda a refugiados (Comar), el Instituto Nacional de Migración (INM) para lograr milagrosamente la famosa CBP One, que permite refugio en la Unión Americana.

Activistas lamentan los flagelos que viven diariamente los cubanos y cubanas en su país de origen, donde el gobierno les niega consumir carne de res, además de que se tienen que conformar con 2 mil 500 pesos de salario mínimo que no les alcanza. La hambruna y la crisis económica se han convertido en los principales problemas que orillan a los cubanos uir a otros países como México, Europa y Estados Unidos. “Allá hay cosas, pero no las podemos comprar ni consumir como en México, porque no hay libertad y si opresión del gobierno cubano que los trata con la punta del pie”. Externaron.

Los cubanos y cubanas, se ven en la necesidad de emigrar hasta la frontera entre México y Guatemala, para llegar a Tapachula, puesto que se les ha complicado arribar a Quintana Roo. El comunismo está acabando con la vida útil de Cuba; una ciudad muerta por la falta de prosperidad y un pueblo que deambula como zombi, ante la irreversible crisis alimentaria.





