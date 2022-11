Clase Política | Reforma electoral, alborota hormigueros de la oposición

La reforma electoral de la presidencia de la república, alborotó los hormigueros de los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC), este fin de semana, luego de que las bondades de dicha iniciativa es la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores de la república, lo que representa un duro leñazo en la nuca para la oposición Va por México, que les complicaría el próximo proceso electoral tras poner a modo según exclaman, a la cuarta transformación.

Lo anterior ha generado polémicas al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) tras representar su desaparición y la amenazante salida de Lorenzo Córdova quien lanzo una misiva de gratitud a los manifestantes que según exclamó “defienden la democracia”.

Otras propuestas de la reforma electoral, prometen reducir el financiamiento de los partidos políticos, tener elecciones de los consejeros (hombres y mujeres) por voto ciudadano y no por dedazo, y como cereza del pastel, va el recorte de más de 4 mil millones de pesos que prometen ser utilizados para programas sociales a favor del adulto mayor y becas para estudiantes.

Mientras lo anterior son argumentos de varios diputados federales chiapanecos, en un análisis rápido, la propuesta del ejecutivo federal López Obrador, incluye la elección de consejeros y magistrados electorales por voto directo, además de un solo ente para organizar todos los comicios en el país en el año 2024.

Lo anterior frente a una magna manifestación a nivel nacional que generó reacciones mediáticas de la oposición, mientras el mandatario federal, pasó su onomástico desde el día sábado en su rancho “La Chingada”, en el municipio de Palenque Chiapas.

En una misiva precisa que sostuvo una reunión familiar en la que denomina su tierra (Chiapas) y su agua (Tabasco). En su estancia en la “Chingada”, comparte una imagen con sus nietos Salomón y Mateo, haciendo mención sobre sus primeros acarreados para su onomástico número 69.

Cabe señalar que el pasado martes Ignacio Mier, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, confirmó que se trabaja con otras bancadas: Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) para tener un dictamen por consenso. En caso de no tenerlo para el 24 o 25 de noviembre, presentarán su propio consenso a discusión y votación del pleno.

Mientras tanto, los diputados federales chiapanecos, Roberto Rubio Montejo, Ismael Brito Mazariegos, Jorge Luis Llaven Abarca, Manuela del Carmen Obrador Narváez, Marco Antonio Andrade Zavala, Raúl Bonifaz Moedano por mencionar algunos, lanzaron desde tempranas horas sus felicitaciones al mandatario federal, igual que el mayor número de presidentes municipales de Chiapas siendo los representantes de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez y de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, quienes destacan los parabienes.

Nexos y Contextos

Soconusco, en el corazón de REC, del estado y la federación





Tras consolidar las mesas de seguridad con estadísticas favorables en el combate a la delincuencia y la corrupción en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, reiteró su cariño, afecto y respaldo por los municipios que integran la región Soconusco. Encabezó una gira multitudinaria y prolongada en Tapachula, acompañado por la presidenta municipal, Rosy Urbina Castañeda con quien inauguró magnas obras de desarrollo urbano, dejando en claro el respaldo a la Perla del Soconusco.

El pasado 30 de septiembre, el secretario de Obras Ángel Torres Culebro, anunció más beneficios y obras de amplia envergadura como muestra del afecto hacia las miles de familias tapachultecas, hoy representados por la primera mujer presidente municipal, que ha logrado un papel extraordinario y de resultados favorables en estrecha coordinación con el gobernador Rutilio Escandón y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Escandón Cadenas prosiguió su gira por los municipios de Cacahoatán y Unión Juárez en donde también inauguró magnas obras de beneficio social y urbano.

En la Suiza Chiapaneca fue acompañado por las diputadas locales, Yolanda Correa González, Flor de María Esponda Torres; el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro; la secretaria de Turismo, Katina de la Vega; el director general de la Provich, Freddy Escobar Sánchez; Gustavo de León Calderón, presidente del Comité Organizador del Festival Rambután- Tacana; el presidente de la CMIC en Chiapas, Rogelio López Vázquez y los presidentes municipales de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda; de Tuxtla Chico, Julio Gamboa Altuzar; de Cacahoatán, Rafael Inchong y de Unión Juárez, Isaías Verdugo.

En entrevista Julio Gamboa Altuzar, edil de Tuxtla Chico, destacó la ruta Rambután- Tacana como un impulso al turismo y una estrategia para seguir posicionando a Tuxtla Chico como un destino de cultura y tradición. El Gobernador Rutilio Escandón Cadenas "Es un gran estratega que promueve la economía y fortalece la unidad entre los municipios del Soconusco”, detalló

Elba Esther reaparece, no tiene gallo ni gallina, pero respeta a Ebrard





“No soy de Morena, pero Marcelo Ebrard es mi amigo y sé que es un hombre de estado, cuenta con mi estima, mis respetos, con mi aprecio, es mi amigo”, detalló la chiapaneca Elba Esther Gordillo, quien frente al proceso electoral rumbo al 2024, por la presidenta de México, aseguró que, “no tiene gallo ni gallina”.

La ex líder magisterial que fue encarcelada por el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y absuelta en el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, recordó que en los años 90, ella; Elba Esther Gordillo, le tocó hacer muchas cosas con Marcelo Ebrard Casaubón y recomendó no olvidarse de él, ni de su trayectoria, como tampoco perderlo de vista.

La comiteca ex líder magisterial, reconoció en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), su estrategia de comunicación es muy hábil y muy inteligente, lo que determinará el triunfo a la presidenta de México y varias entidades federativas en las próximas elecciones 2024.

“No soy de Morena”, pero la decisión de elegir al candidato, la tiene única y exclusivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador”, remató.

Pese a que la oposición del PAN, PRI y PRD, se encuentra en su peor momento, afirmó que también participarán, y pese a su pasaje oscuro nombrarán y tendrán un candidato, al tiempo de reiterar que su amistad, aprecio, respeto está con Marcelo Ebrard Casaubón, actual canciller del gobierno federal.

Condolencias por la pérdida irreparable de Alfonso Perea





Conocido como un buen hombre, sano, de familia y valores, Alfonso Perea Quintana, también conocido como el Chihuahua”, triste y lamentablemente falleció ayer domingo, tras culminar una carrera familiar, al lado de su nieto. Un duro golpe a su familia; nadie en su sano juicio espera la muerte de un ser querido y menos en un domingo de esparcimiento familiar. Perea Quintana, trabajó por muchos años en la Secretaría de Salud, fue muy conocido en la ciudad de Tapachula y la región Soconusco, por su don de gente y padre ejemplar, se fue amando a sus seres queridos y realizando labores deportivas que tanto le gustaban. Lamentable su deceso. Elevamos oraciones para su descanso eterno y pronta resignación para sus hijas y demás familiares ante la pérdida irreparable de un ciudadano ejemplar.

