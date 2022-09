Clase Política | Régulo a la chirola, ¿Es ataque a las plumas del PVEM? 

Un teledirigido mensaje político (calambre), se consumó este fin de semana en contra de los tentáculos y plumas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el Chiapas Unido con la reclusión del exalcalde de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez. ¿Tiene qué ver con la aparición de Edmundo Pérez Armendáriz a escena, presunto operador del senador Manuel “Güero” Velasco, tras reunirse de imprevisto con excandidatos del Verde en Tapachula?

La situación pone las cartas sobre la mesa, y es evidente que el encierro de uno de los operadores políticos del PVEM, incluso exalcalde, podría ser un mensaje para aplacar a las huestes del Tucán en Chiapas, que decidieron salir de sus nidos y sobrevolar las geografías urbanas para atraer reflectores, pero no midiendo el terreno de la Cuarta Transformación que ha impulsado magnos eventos de destape y posicionamiento de cuadros bases rumbo al 2024.

Garrafal error, en tiempos donde las complicaciones políticas cupulares se han visto a la orden del día, como la imposición del senador Alejandro Armento en lugar de un senador comiteco, para salvar las pretensiones y proyectos del senador zacatecano, Ricardo Monreal Ávila, también aspirante a la presidencia de la república, pero en la disidencia de la cuarta transformación, al mantener una pugna directa con los pretensos nacionales, Marcelo Ebrard Casaubón, Claudia Sheinbaum y el secretario de gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández.

Albores y Güero, ¿enemigo de mi enemigo, es mi amigo?

Desde arriba viene la cascada política y la pulverización de escenarios, puesto que el senador Manuel Velasco Coello, decidió afrontar a la cuadra del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), exhibiendo un encuentro privado con el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Chiapas, Roberto Armando Albores Gleason, a quien destruyó en el pasado proceso electoral con la ruptura de su alianza con el PVEM y posteriormente, la imposición del exalcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor a la candidatura al gobierno de Chiapas por el Tucán. Pero la lucha no es entre hermanos, pero no se quita el dedo del renglón, en torno a la frase matona, "El enemigo, de mi enemigo, es mi amigo"...

Vaya tragedia, cuando en las pasadas elecciones presidenciales del 2018, la alianza PRI-PVEM, encabezada por Roberto Albores Gleason, buscaba imponerse al efecto López Obrador y su candidato en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, quien resultó triunfador del proceso electoral, poniendo en la lona al abanderado del PRI, Albores Gleason, y Fernando Castellanos Cal y Mayor del PVEM, quienes dividieron el voto para auto- ejecutarse.

De forma inteligente Albores Gleason, se anticipó a reconocer el triunfo inédito de Rutilio Escandón Cadenas, lo que en su momento muchos actores de la Clase Política, determinaron como PRI-MOR…

Sin embargo, en tiempos de tempestades, donde como bien señalamos “el enemigo, de mi enemigo, es mi amigo”, palpamos confabulaciones inéditas donde a ojo de buen cubero, el PVEM, comenzó a caminar y aceitar sus piezas, cuadros, organizaciones y huestes para anticiparse a los procesos electorales del 2024, pero ¡Oh sorpresa!, prevaleció él estate quieto, dejando en la lona al exalcalde de Huixtla, a quien le aplicaron manita de puerco con una profunda investigación que exhibe malversación de fondos, mal ejercicio de funciones, enriquecimiento inexplicable y peculado. Lo canalizaron presuntamente al centro penitenciario “El Amate” ¿Qué sigue?...

Acertijo Público

¿Bueno o sano?... El ex procurador, Jesús Murillo Karam, quien se encuentra bajo prisión preventiva en el Reclusorio Norte fue trasladado esta tarde al Hospital General de Balbuena. El exfuncionario federal, acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, salió del penal capitalino para que se le realizará una revisión médica, pero posteriormente retornó al reclusorio. ¿Es malo o bueno?...





