Clase Política | Renuncias y desbandadas de liderazgos, abonan a la extinción del priismo

La inédita renuncia de liderazgos jerarcas del priismo nacional como el ex secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el ex gobernador del Estado de México (Edomex), Eruviel Ávila Camacho; la ex canciller, Claudia Ruíz Massieu, así como Nubia Mayorga, todos senadores de la república, cimbró el país, creando un sendo boquete al barco tricolor que se hunde sin remedio e indica que el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, está ejecutando de forma extraordinaria su chamba, al timonear el caballo de Troya “nueva era”.

Los ahora ex priistas que impulsan el movimiento “Congruencia por México”, se pronunciaron en contra de Moreno Cárdenas al tacharlo de descarado, puesto que opera en el anonimato una campaña mediática y de desprestigio en contra de la nueva enemiga de la cuarta transformación, Xóchitl Gálvez.

Extinción del dinosaurio sin necesidad de meteorito





No bastando Osorio Chong advirtió que Alito Moreno, prepara y maquina la traición en contra del Frente Amplio Opositor integrado por el PAN, PRI y PRD, para rematar dicha alianza y pierda contra la coalición Morena, PVEM y PT, haciéndole la labor a la cuarta transformación rumbo al proceso electoral 2024, donde cualquier corcholata que pongan, ganará las elecciones.

“Es difícil platicar en una alianza donde el actor principal de un partido político ya los ha traicionado… y los va a volver a traicionar. Ese es Alejandro Moreno. No tengan la menor duda de que nuevamente habrá de faltar a su palabra habrá de faltar a la alianza”, acusó.

En lo electoral, el senador evidenció que el PRI quedó borrado del mapa electoral pues de 2019 a 2023 de 23 gubernaturas disputadas perdió 22: “no pudo ni en su entidad ganar”, “De gobernar 44 millones de mexicanos hoy sólo cinco y pasó a la cuarta fuerza; ha perdido más de mil gobiernos municipales”, dijo Osorio

Priismo de Chiapas, un camposanto electoral





Si retomamos el resultado letal y lo aplicamos en estados del sureste mexicano como Chiapas, la dirigencia estatal que preside Rubén Zuarth Esquinca, está muerta. San Mingo en la capital Tuxtla Gutiérrez, dejó de ser el partidote, para convertirse en el monumento del monigote, puesto que todos los liderazgos aún incrustados en sectores y organizaciones, jalan agua para su molino; están conscientes de la cruda realidad que entierra profundo a un fenecido partido.

Lo mismo ocurre en varias sedes del priismo como Comitán de Domínguez, donde actores políticos representativos como el ex dirigente estatal del PRI, Roberto Armando Albores Gleason, decidió mandarlos a freír espárragos y acusar a Rubén Zuarth de convenenciero.

A lo anterior se suman desbandadas en Chiapas de forma descomunal como la renuncia de la militancia de Mario Fox Guillén, edil comiteco, de María Elena Orantes quien apareció como cónsul en Estados Unidos, gracias a la amistad que sostiene con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya estaremos viendo en pleno proceso electoral, las desbandadas masivas de simpatizantes, militantes y liderazgos puesto que la crisis y el desfonde para algunos partidos muertos, está de moda.





Nexos y Contextos

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024





Se andan moviendo las calabazas. Esta semana comenzaron los movimientos telúricos con mayor intensidad rumbo a los procesos electorales municipales y regionales en el Soconusco. En Huixtla, trasciende que Jairo Méndez Rodas, anda tejiendo su telaraña, pues su experiencia y su ímpetu tras desbandarse del priismo muerto y pestilente, lo impulsa a ganarse un lugar en la cuarta transformación, seguido de él, otra vez hizo eco el apellido Laparra y algunos pupilos que trae versus lo que emane del Partido Verde Ecologísta de México donde hay fracturación interna en la ciudad de la piedra por culpa de una caterva de chaqueteros a su máxima potencia “gimotean inconformes”.

En Mazatán, insisten en “Chenteando”, seguido de quien emane del Movimiento Regeneración Nacional, ante el inminente hartazgo del actual edil repudiado Pedro el malo y según la historia bíblica, felón o traidor a los compromisos que contrajo con un pueblo decepcionado, burlado y saqueado en la actual administración corrupta y lacra. ¡la peor de la historia!

En Tapachula, quien echó la casa por la ventana con sendo convivio de cumpleaños en el Club Campestre, fue “el de la Fuente”. En el marco de su onomástico prevaleció la compartida del pan y la sal junto a sus más cercanas amistades y representantes de colonias.

El peso pluma anda desatado a su máximo esplendor; sería uno de los seis pretensos a la cuarta transformación, puesto que también hace ruido el cónsul del perfume aún diputado federal, José Luis Elorza, el promotor de la fe de la dinastía Escobar, la reina de los camiones de basura, Yolanda Correa hoy diputada, así como el Ya Mil pasos de baile y finalmente busca colarse Alfredo Aguilar Montejo y los que resulten del montón que sin duda querrán pelearse hasta el último milímetro del gabinete.

No sabemos a ciencia cierta que procede con la construcción de la coalición Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT); sin embargo, el hecho de marcar terreno el Güero Velasco en la Costa de Chiapas, orilla a levantar polvaredas con sus pretensos aspirantes como César Amín, el empresario que sostiene encuentro y reuniones con empresarios, productores, comerciantes y amistades en su recargada oficina en Tapachula posiblemente con miras a la gira de trabajo que emprenderá el presidenciable Manuel Velasco Coello por el Soconusco.

Cabe señalar que tras la anunciada gira de la presidenciable Claudia Sheinbaum por Tapachula el próximo sábado 8 de julio en el Palenque de la feria Mesoamericana, donde encabezará la asamblea informativa, varios grupos de la cuarta transformación local, andan coqueteando para abanderar la causa de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que sigue punteando las encuestas a nivel nacional.

No obstante en Chiapas el movimiento “Estamos muy A gusto” con Adán, encabezado por los empresarios Marden Camacho y Jesús Domínguez Castellanos, agarró fuerza en varias regiones de la entidad, en la espera de la definición nacional, pues de ahí dependerá quien designen como candidato o candidata al gobierno de Chiapas rumbo al 2024. A diferencia de Tabasco, donde Evaristo Hernández Cruz, conocido ex colaborador de Adán, se fue a entregar de nachas prontas al equipo de Marcelo Ebrard Casaubón.

A río revuelto ganancia de pescadores, quien anda nervioso tras los estragos del año electoral donde hay locura despampanante por las corcholatas es Zoé Robledo. Su gente acudió súbitamente a buscar reflectores tras una entrevista a Sasil de León Villard en el portal Chiapas Sin Censura. Como la entrevista tomó interés en Chiapas, ya buscan la forma de que el director del seguro social igualmente le levanten el rating.

Paralelo a lo anterior el actual líder del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar, reiteró en reciente entrevista echada a las redes sociales como cebo de Tiburones, que no soltará la intención de gobernar Chiapas. Ramírez muerde la aspiración como pinza de presión; como mordedura de perro Pitbull en busca de que la paridad de género no eche a perder su proyecto ya enfilado en Morena y buscando la coalición con el Verde y el Partido del Trabajo, ¿Qué va pasar?...

Por su parte la presidenta municipal constitucional de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, da pasos agigantados a su posicionamiento de marca. El slogan de la dama rosa, corazón valiente, pegó duro en varios rincones de Chiapas, al grado que la descomunal competencia persiste en el último tramo rumbo a las próximas elecciones. ¡Se torna interesante!





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com