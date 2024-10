Clase Política / Retumbante arranque con el beso de reciprocidad

En medio de una crisis económica y de seguridad a nivel nacional donde la reforma a la Guardia Nacional, permite mayor ensanchamiento operacional contra los carteles de las drogas, traficantes de humanos o cualquier otro grupo delictivo, se consumó la toma de protesta presidencial, de Claudia Sheinbaum Pardo tras la culminación sexenal de Andrés Manuel López Obrador, quien tal cual lo prometió se va a descansar a su rancho en La Chingada, en Palenque, Chiapas, luego de la develación de su cuadro de honor en los pasillos del Palacio Nacional.

En este lapso han ocurrido una serie de escenas que dejan precedente del movimiento telúrico del ajedrez político y sobre todo, el permanente monitoreo de millones de mexicanos, como si se tratara de un circo romano de carácter mundial.

Por ejemplo mucho de qué hablar ha dado, el beso dado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la mano derecha del senador Manuel Velasco Coello en el marco de la toma de protesta oficial en la cámara alta del Senado de la República.

Tras largas horas de tenebras, conjeturas y prefabricación de historias efímeras en torno al buen gesto, la propia Sheinbaum Pardo, determinó manifestar su sentir. Dijo tratarse de un momento espontáneo de reciprocidad; puesto que el chiapaneco, Velasco Coello, igualmente le ha besado la mano con antelación y, en señal de reciprocidad y respeto, optó por el mismo gesto.





Se desataron las calderas de la detracción política

Favorable aclarar el contexto que fue satanizado por la fuerzas detractores al sistema de gobierno.

Las calderas panistas, extintas perredistas, el averno de los priistas y demás contralíneas hicieron un caldo de opiniones, a la maximizada imagen del encuentro entre “El Güero” Velasco y Sheinbaum Pardo, que se traduce con la aclaración, en reciprocidad y no rendimiento ni sumisión.

La cortesía política se consumó, propia del jet set nacional. Nadie le debe espantar tras la aclaración y la atención brindada por la presidenta quien aboca espacios y tiempos a la estrategia de seguridad para la nación donde mucha urgencia tiene el estado de Chiapas.

De la mayor importancia la intervención del secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, quien seguramente hará anuncios importantes en la brevedad.

Mientras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el alcalde, Ángel Torres Culebro, habló del equipamiento con tecnología de punta policial para salvaguardar la integridad física de los habitantes, combatir el hampa, promover eficazmente la prevención del delito y bajar los índices de violencia, producto de la pugna territorial entre grupo delictivos.

Pero mientras esto ocurre en la capital chiapaneca, en Villa Comaltitlán, Chiapas, una balacera entre traficantes de humanos y elementos del Ejército Mexicano, dejó como saldo al menos cuatro personas fallecidas y varias heridas de gravedad, que fueron trasladas al hospital de Huixtla, en la Costa de Chiapas.

Por otra parte en Frontera Comalapa, el primer regidor, tuvo que tomar la protesta de ley, ante la ausencia forzada del presidente municipal, Aníbal Roblero Castillo, abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que fue levantado y desaparecido por desconocidos, desde el pasado 05 de septiembre en la colonia Terán, de Tuxtla Gutiérrez y aún no aparece. ¿Qué sigue?





Nexos y Contextos

*De chile, sal y de manteca sexenal 2024

Yamil Melgar promete transparencia y cuentas claras

Tras la cúspide y declive administrativo de Gladiola Soto Soto, en la caja de cristal, “Muera el rey, viva el rey”, frase concerniente a lo vivido en el encuentro multitudinario presidido por el hoy oficialmente Presidente Constitucional de Tapachula, Yamil Aarón Melgar Bravo, con la presencia de todos los sectores productivos, empresariales, profesionistas, los dedicados a la transformación, construcción, hoteleros, restauranteros y cientos de familias de la sociedad civil fue atiborrado el Centro de Convenciones del Loma Real.

En primera fila, no pasaron desapercibidos los expresidentes municipales de Tapachula, Norberto de Gyvez Córdova, Emmanuel Nivón González, Antonio de Jesús Díaz Athié, Neftalí del Toro Guzmán, José Antonio Aguilar Bodegas, Blas Zamora Martínez, Adolfo Zamora Cruz y Ángel Barrios Zea; varios de ellos por cierto, connotados fedatarios públicos en la Perla del Soconusco, quienes legitimaron la nueva administración municipal 2024- 2027, que ya presentó a los primeros funcionarios públicos de lo que será el gabinete legal y ampliado en la perla del Soconusco.

Y como ustedes ya sabrán, Demetrio Martínez fue enviado a Protección Civil Municipal, donde en breve dejará las funciones Herbert Schroeder Bejarano tras eternos años en el cargo; designando también a Mario Ohm Bravo, como director general del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tapachula; mientras el dedicado a la oftalmología, César Antonio García Jiménez, será el director general del Comité de Agua Potable y Alcantarillado (COAPATAP); Francisco Javier Pinto Chacón, tesorero municipal; Óscar Manuel Chávez Martínez, va a Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, (SSPYPCM); Yolanda Correa, es instalada en la Secretaría de Obras Públicas municipal; José Alfredo Jiménez Reyes, nuevo titular del órgano interno de Control Municipal; Fabián Chiu Villatoro, titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal (COPLADEM); Brenda Contreras Edelmann, nueva secretaria de la Juventud y Deporte Municipal; Margarita Concepción Sánchez Sandoval, como consejera jurídica municipal; Édgar Villatoro de la Torre, será Delegado Técnico Municipal del Agua y Leopoldo Constantino García, el nuevo Cronista Municipal.

Tras anunciar días antes parte de gabinete, el presidente municipal de Tapachul, Yamil Melgar, ofreció un primer mensaje a los tapachultecos en el marco del arranque de su administración, enfocado a consolidar los preceptos de la Cuarta Transformación, en el sentido de no robar, no mentir, no engañar ni traicionar. Y por encima de ello, emprender un camino enfocado a la rendición de cuentas, que abarca la gestión permanente de los recursos ante los órdenes federal y estatal, siendo un aliado estratégico del gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar y lo que resta de octubre y noviembre de Rutilio Escandón.

En este evento estuvo Carlos Salazar Estrada, secretario de economía y turismo de Chiapas, en representación del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y de parte del gobernador entrante, Eduardo Ramírez Aguilar, estuvo la huacalera, Viridiana Figueroa.

No quita el dedo del renglón Yamil Melgar, a favor del crecimiento potencial de Puerto Chiapas, mediante proyectos de industrialización que impulsen el detonante económico que representa. Uno de sus proyectos será transformar “Puerto Chiapas en un puerto de transbordo y una vía de tránsito corta, interconectando los dos océanos: el Pacífico y el Atlántico a través de una combinación intermodal marítima y ferroviaria”, destacó.









Tuxtla Chico vibra por su presidente, Julio Gamboa Altuzar

En Tuxtla Chico el fervor ciudadano de amas de casa, campesinos, transportistas, productores, comerciantes y un sinfín de personas a favor del Presidente Municipal Constitucional, Julio Enrique Gamboa Altuzar, es una huella imborrable que legitima el respaldo del pueblo. Tras varias décadas, se logró consolidar una alianza estratégica entre la población y sus autoridades, en busca de alcanzar el desarrollo urbano anhelado para una ciudad estratégica en la frontera sur de México.

No es casualidad el triunfo contundente de Gamboa Altuzar. Y es que el respaldo de la gente que lo llevó al triunfo en las pasadas elecciones, quedó ratificado con un encuentro multitudinario en el parque del chocolate que hizo cimbrar y desatar emociones plurales y particulares, porque pernea la sensibilidad política y el humanismo.

El alcalde acompañado de su cuerpo edilicio, de su mamá y papá; de sus suegros, esposa e hijos, es un hombre con gran sentido humano. Desató sus emociones, al congratularse por el retorno satisfactorio de su hermana al bello municipio de Tuxtla Chico, tras largos años de arduo trabajo.

Se ha ganado el cariño de la ciudadanía por su cordialidad, humildad y sinceridad, durante un evento atiborrado de habitantes, representantes del gobierno federal, estatal, así como organismos no gubernamentales que llegaron a legitimar el seguimiento y constancia del progreso y desarrollo de la capital cultural de la frontera sur de México.

“Junto a las políticas públicas que impulsará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, Tuxtla Chico se posicionará como capital cultural del Soconusco”, destacó Gamboa Altuzar, al tiempo de convocar pluralmente a trabajar con dedicación, voluntad, esfuerzo, generosidad y honestidad.

Será garante de un buen gobierno la actitud de servicio para darle respuesta y continuidad a todos los proyectos a favor de un Tuxtla Chico emblemático, desarrollado y mágico; gracias a su amplia gama cultural; sus usos, costumbres y tradiciones que sin duda son punta de lanza en los ejes económicos, agropecuarios, infraestructura urbana, seguridad pública prevención del delito, educación y salud.

Con la fuerza de la gente, Cacahoatán estará a la vanguardia: VPS

Con la fuerza de la gente y el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el municipio de Cacahoatán avanzará con pasos agigantados al progreso que sus habitantes merecen.

El buen ejercicio de gobierno emanado de la voluntad, sensibilidad política, visión humanista, justicia y democracia impulsada por el presidente municipal Constitucional de Cacahoatán, Víctor Pérez Saldaña, brindará atención de puertas abiertas a los sectores para resarcir el rezago ancestral y paralizado en varios rubros que tienen congelado el crecimiento económico.

Con la presencia de miles que se arremolinaron en el parque central de Cacahoatán, Pérez Saldaña, fue acompañado de su cuerpo edilicio integrado por su síndico y regidores; de su señora madre, Aura Saldaña y el su papá, el ingeniero Pérez y demás familiares, así como de Viridiana Figueroa, de Aída Flores Vázquez, líder representativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de Claudia García Navarro, impulsora regional de la Chiapanequidad, cónsules, liderazgos sociales, ex presidentes municipales, alcaldes invitados de Guatemala, representantes de Organizaciones No gubernamentales, entre otros.

“Envío un especial saludo al gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, con quien desde la concepción de este proyecto, hemos coincidido en la construcción de una nueva era para Cacahoatán, y con quien caminaremos de la mano para el desarrollo y bienestar de nuestro estado y municipio”, resaltó al cierre del discurso Pérez Saldaña quien en menos de 24 horas, puso en marcha un intenso operativo para recobrar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad, que había sido inundado por el ambulantaje, que fue heredado por las pasadas autoridades, lo cual solo provocaba desorden, competencia desleal y malestar entre los automovilistas y transeúntes.

Suchiate irá por buen rumbo con Elmer Vázquez Gallardo

Con el pie derecho inició el presidente municipal constitucional de Suchiate, Elmer Vázquez Gallardo, al otorgar de forma inmediata tres patrullas, una unidad de Protección Civil y una ambulancia para brindar atención a la población que elevó quejas por la falta de parque vehicular para la atención de emergencias y prevención del delito.

Con el lema “la esperanza que miles de Suchiatense esperan”, Vázquez Gallardo tomó protesta oficial como titular del ejecutivo local, junto a quienes integran el próximo cabildo municipal, así como los integrantes del gabinete local que tendrá la oportunidad de servir con voluntad, esmero, dedicación, profesionalismo y respeto a la ciudadanía.

De reconocer durante el evento, la sensibilidad política de Elmer Vázquez, al solicitar de forma respetuosa, un minuto de aplausos para Sergio Alfonso Peralta Hernández, excandidato de Morena con quien contendió en el pasado proceso electoral y que lamentablemente falleció, demostrando el nuevo edil su sensibilidad política, social y humanismo.

Categóricamente Elmer Vázquez tiene razón, Suchiate está en los ojos de la nación y del próximo gobierno federal que preside la doctora Claudia Sheinbaum Pardo

Es el último rincón de México, colindante con Guatemala, Centroamérica donde predomina el flujo migratorio en busca de trato especial, mediante la oferta de empleos en base a la industrialización.

Elmer Vázquez, es un conocedor del impulso económico de la zona fronteriza. Hoy, busca abonar al desarrollo y progreso de Suchiate, signando alianzas estratégicas con el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, con la clara visión de lograr aterrizar una capital económica en la primera puerta de entrada de México.

Con la presencia de expresidentes municipales, de exfuncionarios y exregidores, Elmer Vázquez convoco a las sinergias ganadoras y unificadoras para consolidar la paz y la esperanza de recobrar el progreso de Suchiate. Se hará con una visión de trabajo político acorde a las necesidades de los sectores y de la población en general.

PES y PVEM ya con regidoras en el cabildo de Yamil

Nancy López Rodas, es la regidora plurinominal del Partido Encuentro Solidario (PES) que contendió en el pasado proceso electoral en Tapachula, llevando a Isidro “Chilo” Ovando, como candidato perdedor. La designación como ya sabrán fue cupular, quedando López Rodas en el cargo conferido, esposa de Yumaltik de León Villard, lo que nadie debe extrañarle, puesto que las circunstancias políticas son producto de las causalidades y no de casualidades. En el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se consumó la designación de Rosa Cortes Rueda, expriista por muchos años que decidió emigrar a las filas de El Tucán en la pasada elección perdida con César Amín.

Rosa Cortes, es hoy representante del partido Verde que por cierto, carece de oficinas en Tapachula, tras la culminación del mandato de Aída Flores y la irrupción de “Cheque” Orduña, único expresidente que no aparece en la gráfica de alcaldes en el evento de toma de protesta de Yamil Melgar, donde su hermano Emilio Orduña, va como regidor de Morena.

Congreso consuma jugada cantada con Luis Ignacio Avendaño

Ha trascendido como reguero de pólvora la llegada del coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Mario Guillén a la Junta de Coordinación Política en el Honorable Congreso de Chiapas. Por ahora las protestas se dieron al legislador Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, como presidente del Congreso y como vicepresidenta, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, hija de la ex presidenta del Congreso, Sonia Catalina Álvarez Morales. Katy Aguiar comparte cargo con Getsemaní Moreno Martínez, quedando como secretarias Wendy Arlett Hernández Ichin y Marcela Castillo Atristain en la 69 legislatura. Otro que tomó protesta como diputado local, representante de la zona baja, fue Freddy Escobar Sánchez, quien tiene un largo trabajo para abonar a la atención de carencias, mediante la oportuna gestión legislativa, pues en materia de vivienda, se le olvido entregar algunos terrenos a ciertas asociaciones civiles. ¡Veremos!





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com