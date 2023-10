Clase Política | Revoluciones políticas “por la unidad de Chiapas”

La pasarela política y la exhibición de musculatura electoral, arrancó formalmente el fin de semana entre la senadora, Sasil de León Villard y el presidente del senado, Eduardo Ramírez Aguilar, quienes midieron fuerza conjuntamente con otros pretensos como Pepe Cruz y la alcaldesa con licencia, Rosy Urbina, solamente.

Sasil encabezó su evento en el lienzo charro de Tapachula y otro con mujeres empresarias en la Perla del Soconusco, con el mensaje de unidad, adhesión y fraternidad con la cuarta transformación y como aliada de la coordinadora nacional para la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, con quien se ha caracterizado como mujer y como promotora de políticas públicas apegadas a la sensibilidad y atención vulnerable de los sectores desprotegidos.

Sasil consolida su andar en busca del siguiente escalafón en Chiapas. Ha logrado meterse como la humedad a los senderos del palacio de gobierno, incluso sostiene encuentros con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, como su reciente platica convirtiéndose en el enlace estratégico de Sheinbaum en pro de la unificación de esfuerzos transformacionales para Chiapas.





Filtran audio de Mario Delgado: ¿“Van puros naturales de Morena”?





Sin embargo, no todo se puede tener en la vida. Resulta que pese a ser Sasil un cuadro sólido que cubre las expectativas, le anda haciendo mucho ruido sus detractores el tema de pertenecer –naturalmente y do nacimiento político al Partido Encuentro Social (PES), el cual fue aliado de Morena.

Ya veremos cómo se desenvuelve la culebra en torno a la toma de decisiones para la última definición rumbo al éxito del hándicap. Por mera naturaleza de la inteligencia artificial, hoy más que nunca deberán constatar la presunta entrevista al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, mediante un audio que circula en redes sociales, donde señalan que solo irán al proceso puros fundadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)… Serán peras o manzanas, pero en este proceso de toma y daca, está saliendo a relucir todo sobre corcholatas.





Unidad de Eduardo Ramírez cimbró al pueblo de Chiapas





Eduardo Ramírez (el Jaguar negro), echó la casa por la venta, con mega encuentro social en Comitán de Domínguez, abarrotando calles y andadores en el centro de la ciudad.

Ahí el mensaje de “estar en la boleta electoral representando a la 4T en el año 2024”, cimbró a propios y extraños y no está demás, cuando está en juego la gubernatura de Chiapas, la cual arrastra miles de intereses.

Hizo un llamado a los miles de ciudadanos que conforman su estructura política de la zona meseta Tojolabal que se dieron cita al encuentro, para que juntos trabajen en unidad y a favor de la cuarta transformación que encabeza el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que dará continuidad la coordinadora nacional Claudia Sheinbaum Pardo.

“A mí me levanta el pueblo, no me levanta el poder, me levanta el pueblo; es al pueblo al que me debo y es al que de ser necesario defenderé con mi vida la tranquilidad de Chiapas” remató de forma tajante y contundente, en señal de preparación mental y física para lo que se avecina. En pocas palabras, “de que participa, participará”.

La coordinación estatal de la 4T, representa una franca lucha que yace a punto de ebullición, peor que la erupción del Volcán Popocatépetl; peor que la matanza en Israel en manos de un grupo Hamas.





Corrupción de consejeros rumbo a la coordinación estatal de la 4T





Lo registrado en Chiapas es histórico desde el asesinato de los encuestadores veracruzanos en el municipio de Juárez; acto que paralizó por días el proceso de selección de Morena y orilló a que la comisión nacional de elecciones, agregar a sus dos prospectos (Jaguar Negro y doña Tiburona), que no tuvieron las condiciones para salir avante en el comité estatal, según por manipulación y compra corrupta de los consejeros.

Es una elección adelantada para el gobierno de Chiapas. Se suman los otros prospectos designados por el concejo estatal de la 4T, como el galeno, Pepe Cruz, la alcaldesa Rosy Irene Urbina, Sasil y el tachado de gran corrupto, cobra sobres, José Antonio Aguilar Castillejos, quien seguramente caerá de la gracia del señor, no sin antes cincharlo políticamente tras su abuso de confianza en los programas del bienestar.

Desde la pasada semana trascendió que la comisión nacional de elecciones, habría elegido a la diputada federal Patricia Armendáriz y el senador Eduardo Ramírez Aguilar para sumarse a los cuatro cuadros políticos seleccionados por el consejo estatal de Morena Chiapas. Sin embargo y como remarcamos, ¡la moneda está en el aire!





¿Por qué el cólera y repulsión estomacal de los Morales Vázquez?





Sin embargo, esa revelación, causó el cólera y la repulsión estomacal y fecal de otro caliente electoral, Carlos Morales Vázquez quien creó fama por la destrucción y desaparición de publicidad de las otras corcholatas estatales en Tuxtla Gutiérrez. Asimismo su hermano, Placido Morales Vázquez, inició abiertamente una campaña negra en contra de Eduardo Ramírez Aguilar en redes sociales a través de sus acomodados, además de una distribución masiva de volantes y lonas con brigadas de adultos mayores que se han visto caminando en varias colonias y comunidades del estado.

Acabó la cordialidad política y la paz pública y, a cambió ha surgido la guerra sucia, teledirigida para los participantes más posicionados y fuertes rumbo al gobierno de Chiapas en el periodo 2024- 2030. Les engordan y embonan la imagen, puesto que no hay publicidad mala.





Pepe Cruz esquiva adversidades y camorras rumbo al 2024





Lo mismo le ocurrió al galeno Pepe Cruz, a quien le han dado hasta por debajo de la lengua, tras aquel cobro de penalti fallido, además de la exhibición de su botarga, estigmatizada como el Simi anémico, pues literalmente es un muñeco flaco o de bajo tonelaje en comparación con el doctor Simi gordito y bautizado por el pueblo en redes sociales como el hígado graso, propiedad intelectual de industrias farmacéuticas de Víctor González Torres.





Churrito con azúcar será para Morena, el próximo proceso a gubernaturas





Quien quede designado por parte de la comisión nacional de elecciones y la legitimación de la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (morena), que preside Mario Delgado Carrillo, será prácticamente el próximo gobernante de Chiapas, ante la decadente y decrepita oposición (PAN, PRI y PRD), que ha sido avasallada por el gobierno morenista en la entidad.

Como parte de la estira y afloje, aún está en el aire el futuro del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) en Chiapas.

Ha trascendido la coalición oficial Morena, PVEM y PT; aunque los ambientalistas empujan desde hace varios meses al diputado federal, Jorge Luis Llaven Abarca por encima de Luis Armando Melgar, de éste último lucubran, podría ser echado del paraíso por el (Grupo Tabasco en Chiapas), tras pertenecer Melgar, al grupo Azteca. ¿Será?

Nexos y Contextos

Rosy Urbina avanza con reunión de líderes religiosos y políticos





Caras conocidas se han sumado a Rosy Urbina, aspirante a la coordinación estatal por la defensa de la cuarta transformación. En Tuxtla Gutiérrez, Urbina Castañeda cerró filas con agrupaciones religiosas y políticas que ven con buenos ojos- su perspectiva política y visión de desarrollo, transparencia y rendición de cuentas.

Camina como autentica fundadora de la cuarta transformación. Es una voz acreditada de la transformación consolidada en Chiapas de la mano del gobernador Rutilio Escandón Cadenas

Como mujer comulga con los ideales de la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum Pardo. Rosy da pasos agigantados, sabedora de aquellos dichos, “quien no se mueve, no sale en la foto”, y “camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”.

De tal suerte que su energía vital es inagotable para dar seguimiento a la lucha frontal en favor del pueblo chiapaneco.

Con una clara visión de crecimiento y lucha por la desigualdad, comulga con los principios de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su mejor carta de presentación son los resultados palpables en el marco de su ejercicio público en la presidencia municipal de la segunda ciudad de mayor importancia en Chiapas. Ha logrado un movimiento transformacional desde las políticas públicas, la igualdad de género y la visión de crecimiento urbano, sabedora del irreversible aumento de la mancha urbana de su localidad y del estado de Chiapas, al cual afirma, está mentalizada y lista para abanderar.





Chiapas tendrá acelerador lineal para tratar el cáncer: Pepe Cruz





Una de las frases que más explota el presidente AMLO para enaltecer el movimiento de la cuarta transformación es la de “con el pueblo todo, sin el pueblo nada” y ha dicho que un cargo de elección popular no lo gana el que hace campaña o el que abraza cuando necesita el apoyo del pueblo, no, la gente elige al que ven serio y que verdaderamente va a servir a la comunidad.

Siendo así, si Morena toma en cuenta estos puntos, en el doctor Pepe Cruz tiene a la opción que más se asemeja a esa descripción de candidato. Porque este funcionario del Gobierno de Chiapas ha tomado muy en serio su encargo de mejorar las condiciones de salud de la población, trabajando porque los servicios médicos estén cada vez más cerca de la gente.

Y a pesar de que es un participante de la encuesta ciudadana por medio de la cual Morena habrá de definir a su candidato a gobernador, el doctor Pepe Cruz no se distrae del compromiso que tiene con la salud de los chiapanecos y ya anunció que la entidad ha conseguido los recursos para contar próximamente con el equipo de acelerador lineal para el tratamiento de los pacientes con cáncer, algo que será histórico. Así que nada por la fuerza ni por la imposición, Morena debe predicar con el ejemplo y garantizar el triunfo de un auténtico morenista que asegure la continuidad y consolidación del proyecto.





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com