Clase Política | Rumbo a la presidencia 2024, “no todo lo que brilla es oro”

La filtración de una presunta acotación del titular del ejecutivo federal hacia los aspirantes a la presidencia de México, Marcelo Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello, Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, en relación a reafirmar “que no hay favorita”, suena “entrelíneas”, para calmar la efervescencia política desatada por los dimes y diretes subversivos entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el presidente del consejo nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonzo Durazo en el pasado encuentro- que es proclive a una fisura interna por falta de madurez y sobre todo desacato.

La lucha interna en la cuarta transformación es un lodazal en pleno arrancadero y propicia incitación electorera en varios estados del sureste como Chiapas, pues varios calenturientos y entusiasmadas, que han tomado como bandera alguna de las corcholatas ya se siente arqueólogo (a), descubriendo el santo grial antes de tiempo y de ahí parte la acotación que “no todo lo que brilla es oro”.

La batida competencia territorial, se percibió en bardas donde borraron al movimiento “Muy A gusto”, para imponer a Claudia Sheinbaum. Llamó la atención ese detalle en Palacio Nacional, pues la fogosidad anticipada, podría echar abajo castillos de arena, a tal grado que se ha filtrado el enérgico mensaje “No hay favoritas”.

Tiene relación con la mandada a la dirección (como vil escuelita) del director del Seguro Social Zoé Robledo, que pese a no doblegarse con la añoranza rumbo al Porvenir, no podría esconder la senda sermoneada en el despacho de la presidencia. Lucubran sus detractores que se deriva por ¿borrar al Muy A gusto e imponer a Claudia en tiempos cruciales?... Es evidente que estiran la liga, pero miden la elasticidad para no romperla.

Por si andaban con el pendiente, la estrategia de paridad de género también trae sorpresas y sobre la designación presidencial que ya se sabe al interior del despacho del palacio nacional, no ha sido difundido ni descifrado hasta el momento. ¡No hay humo blanco!

La única verdad absoluta es, que cualquiera que sea candidato de la alianza Morena, PVEM y PT, a la presidencia de México y a los gobiernos estatales, podría ganar las elecciones del año 2024, sin problema, ante el avasallamiento descomunal y desarticulación de una oposición tristemente descuartizada y machacada a estas alturas del proceso.

Nexos y Contexto

Desbandada de priistas rumbo a coalición Morena, Verde y PT

El proyecto de la nación trae más sorpresas, pues persisten las renuncias inéditas como la de Omar Fayab del moribundo PRI en Hidalgo tras 40 años (toda una vida de mamazón).

Lo mismo ha sucedido en Chiapas con la renuncia de varios priistas; él último, el ex candidato a la gubernatura y ex dirigente estatal del tricolor, Roberto Albores Gleason con clara invitación al Partido Verde Ecologísta en vísperas de consolidar alianzas estratégicas con el senador Manuel Velasco Coello.

Otros priistas renunciados del moribundo tricolor han sido, Mari Fox Guillén, actual alcalde de Comitán de Domínguez y al parecer detrás de ellos, podrían hacerlo oficial José Alfredo Araujo Esquinca, Paulina Mota Conde, Francisco Martínez Pedrero, Haydeé Ocampo Olvera y Mauricio Palomeque Paúl.

En Huixtla ocurrió lo mismo con el ex rojo, Jairo Méndez Rodas, quien declaró recientemente huir del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para buscar la candidatura a la presidencia municipal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Verde.

¡Escandala! Hoy se inscribe Manuel Velasco al proceso interno

Tras el banderazo del presidente Andrés Manuel López Obrador a las llamadas corcholatas, quien se inscribirá este viernes al proceso interno rumbo a la designación del candidato del Movimiento Regeneración Nacional (morena), será el senador Manuel Velasco Coello quien será respaldado por un monumental mitin de chiapanecos y militantes ecologísta de diferentes partes del país.

Por supuesto que veremos la plana mayor del Tucán como los diputados federales, Jorge Luis Llaven Abarca, Valeria Santiago Barrientos, Roberto Rubio Montejo, Luis Armando Melgar Bravo, Montes de Oca, Edmundo Pérez Armendáriz, Mariano Rosales Zuarth, entre muchos más que se la deben.

En Tapachula, César Amín González Orantes quien fue candidato de la alianza va por México, PRI, PAN y PRD en Tapachula, ahora apareció en la pasada convención nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), junto a la destapada corcholata, el senador Manuel Velasco Coello, estando presentes el ex secretario de gobierno de Chiapas, Mario Carlos Culebro Velasco y el actual diputado federal Verde, Luis Armando Melgar Bravo, quienes nuevamente al parecer estarán en la inscripción para designar al coordinador nacional de la coalición presidencial.

Oleada verde en el Soconusco tras malos gobiernos del PT

La efervescencia ambientalista ha contagiado a varios municipios en Chiapas como Mazatán, tras el debacle denigrante y pésimo gobierno municipal de Pedro de la Cruz Villalobos abanderado repudiado del Partido del Trabajo (PT), ha surgido el movimiento Verde de Vicente Justiniano Wong (Chenteando), tras la esperanza de lograr una alianza con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que afiance el triunfo en las próximas elecciones del año 2024.

Lo mismo ocurre en Cacahoatán, con Víctor Pérez Saldaña (VPS), que ha sido respaldado por el senador Manuel Velasco Coello con miras a la probabilidad de alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT) con el objetivo de posicionar la gran coalición impulsada por el presidente López Obrador desde la sede del distrito XXIV.

El escenario electoral y político ecológico también se percibe en el municipio de Suchiate con el regidor Elmer, única oposición real presuntamente de la actual alcaldesa Sonia Eloina Hernández Aguilar, tan marcada su oposición que ha sufrido atentado a balazos, donde perdió la vida uno de sus cercanos colaboradores. De afianzar la alianza Verde- Morena en Suchiate, ya no habría futuro para el hijo de la Chona de Suchiate rumbo al 2024, cerrando el ciclo de seis años para el aquelarre de la tesorito.

Comienza competitividad interna de Morena por presidencias municipales

En regiones como el Soconusco, han surgido nombres de los aspirantes o pretensos electorales que buscarán presidencias municipales, diputaciones locales y federales. Por ejemplo en Tapachula, ya podemos visualizar en espectaculares al Chicken Yamil, la Fuente de los deseos y el movimiento con Fe.

Tres prospectos, tres propuestas del mismo color e ideología partidistas que buscará la venía del gobernante en turno y de los dirigentes nacional y estatal sucesivamente. Sin embargo cuando surja el arrancadero, es probable que la demanda por candidaturas incremente en un 400 por ciento. Tal cual suenan los nombres de Alfredo Aguilar Montejo, la presunta pariente del Arjona, entre otros que iremos desmenuzando con detalle brevemente.

Lo mismo ocurre en varios municipios aledaños como Suchiate, con el hijo de la tesorito; en Unión Juárez, la necia reelección del medio litro; en Cacahoatán, la blandengue intentona del aspirante con nombre de celular Erickson, mientras que en Tuxtla Chico, los rusos andan felices y contentos en el actual gobierno local.





