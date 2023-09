Clase Política | Rumbo a las presidenciables ¿Quién es el rival más débil?

Con la definición de Xóchitl Gálvez por el Frente Amplio Opositor (FAM), en el sureste mexicano y ejemplos como Oaxaca, el interés está en la desarticulación del (PRI-PAN-PRD), oposición real de Morena, para abonar a la consolidación de la cuarta transformación que ya hizo brecha con el triunfo de Salomón Jara desde el año 2022. El ex funcionario del perredista Gabino Cue, sigue luchando contra los embates del ex gobernador priista Ulises Ruíz y pinta su raya contra los Murat, puesto que ha denigrado sus gobiernos.

Desde inicios de su mandato afirmó “No reciclar a ningún diodorista, a ningún ulisista, a ningún gabinista ni a ningún muratista. A ninguno quiero de funcionarios ni servidores en el estado de Oaxaca” (Sic). Es promotor de la unidad con la 4T, pero factor de desgracias por sus adversarios políticos que tratarán de desbaratarlo rumbo a las elecciones presidenciales del año 2024, para quedar mal parado en el 2028.

En la anterior entrega hicimos mención del encuentro entre los senadores Manuel Velasco Coello, el presidente del senado, Eduardo Ramírez Aguilar y Raúl Bolaños Cacho Cue, un político oriundo de Oaxaca, procedente de una familia de abolengo que ha abonado a la construcción de su estado y también coadyuvado inéditamente con la cuarta transformación.

“Es descendiente del ex gobernador de Oaxaca, Miguel Bolaños Cacho quien fue hermano de Sabina Bolaños Cacho; madre del ex presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, todos consumados aliados del actual presidente de la república”.

Oaxaca necesita reconciliación o será una santabárbara

La anticipación de Velasco, es de carácter conciliador con los grupos de poder de Oaxaca adversos al gobernador Salomón Jara. La votación del territorio compartido de la región masiva de los Chimalapas con Chiapas, es significativo y de interés en el Palacio Nacional rumbo a la presidencia de México próxima y será adverso, mientras el gobernador en turno, trate con la punta del pie a los grupos políticos del vecino estado de Chiapas.

Oaxaca, al igual que Chiapas, Veracruz y Tabasco se han convertido en territorios importante para el sureste y para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hay proyecto nacional como el tren transismico que no debe quedar a la deriva ni en el olvido. Al contrario forjarse y ser parte de la historia de México y el impulso detonante de la economía nacional. Va paralelo al transismico, el tren maya y la lucha constante de refinerías.

En el PRI, PAN y PRD “El enemigo de mi enemigo, es mi amigo” refrán

Amlo aseguró en las mañaneras que la presidencia de México 2024- 2030 ya está planchada desde hace varios meses, en respuesta a la designación de Xóchitl Gálvez en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México. Se bajó Beatriz Paredes Rangel y no por voluntad propia, fue mediante el doble discurso del dirigente nacional Alejandro “Alito” Moreno, quien arrastra el estigma de estar a merced del régimen. Sus decisiones y las del PRI, son a favor del Frente Amplio, pero en contra de su resultado electoral.

Ósea que la irrupción de Xóchitl Gálvez y la bajada de la ex dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, viene a dar sorpresas, al no ser el PRI quien encabece la candidatura. ¿La lucha no es entre hermanos?, dicho del senador y presidenciable Manuel Velasco Coello, conocido por su habilidad estadística y técnica política del ajedrez territorial, propio de grandes comandantes en busca de incursiones militares victoriosas.

PAN remará contracorriente con puro partido chatarra

Será la oposición del Partido Acción Nacional con la chatarra del priismo y el perredismo, quien defina directrices contra la coalición Morena, Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) aunado al aliado sigiloso y silencioso del ex priismo neo transformacional, integrado por ex dirigentes, ex senadores, ex gobernadores, ex legisladores federales, ex senadores e ideólogos y juristas, militantes y simpatizantes miembros del ejército que ya decidió incursionar en la cuarta transformación.

La 4T tiene su historia, desde sus inicios como Partido Nacional Revolucionario (PNR), luego Partido de la Revolución Mexicana (PRM), posteriormente Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora MORENA.

Desbandada de priismo Alborista a la cuarta transformación

Y no es para más, constatar en Chiapas que el ex dirigente estatal del PRI, Roberto Armando Albores Gleason, se ha posicionado como aspirante a la gubernatura de Chiapas por el Partido del Trabajo (PT) tras el apadrinamiento de Amadeo Espinoza. Es saber que la 4T, yace gustosa del recibimiento de cientos de priistas hacia la cuarta transformación que se han cambiado de piel, de camiseta y de genes. De ahí parte el triste futuro de San Mingo, sede estatal del PRI, donde no se paran ni las moscas y solo la simulación y demagogia de liderazgos que no soltarán sus banderas, pero igual cobran en cualquiera de los programas del Bienestar de Morena; incluso sus hijos e hijas en las becas Benito Juárez.

Cual sea su futuro provisorio de Albores Gleason, ya es parte de la 4T. Por esa razón la coalición Morena, PVEM y PT, a leguas le respira en la nuca al Frente Amplio Opositor (FAM) quien según las encuestas se le avecina un aumento de votos formidable en el país, pero igual alcanzando la derrota.

Nexos y Contextos

Coadyuva REC con el empoderamiento de la mujer en Chiapas

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, puso en marcha la campaña “Yo me muevo segura” en el marco de los lineamientos para la prevención y la atención del acoso sexual a las mujeres en el transporte público colectivo en Chiapas

Se trata de fortalecer la vida libre de violencia en la entidad. Chiapas se ha consolidado en la inversión para la erradicación de actos ilícitos y la prevención del delito mediante la alerta de género.

La secretaria de igualdad de género, María Mandiola y el secretario de movilidad y transporte de Chiapas, Aquiles Espinoza suman esfuerzos para fortalecer la atención y la prevención de delitos y sobre todo fortalecer la vida libe de violencia en favor de las mujeres.

En este evento reaparece, la diputada local, Yolanda Correa, la presidenta del congreso local, Sonia Catalina Álvarez, la secretaria de gobierno, Cecilia Flores, la secretaria de seguridad y protección ciudadana, Gabriela del Socorro Zepeda Soto.

Se le olvidó a Placido Morales ¿sufre del alemán?

Vaya manera de promover la ingratitud por mero interés político y sostenimiento económico. El magistrado Placido Morales Vázquez, quien lo persiguen las observaciones del IEPC por su proliferante manera de propaganda política sin escatimar recursos ni justificar inversiones, ahora salió a estigmatizar al partido verde ecologísta de México (PVEM), presumen para defenderse de la senda madriza (propia de la crítica ciudadana) en su contra y la del hermano edil de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, quienes pese a mantenerse en cargos conferidos andan violentando la ley, contraponiéndose a los preceptos de la cuarta transformación, al sentirse “muy salsitas”, intocables, mareados de poder, promotores del abuso, de la soberbia y la prepotencia. El poder sin duda enloquece a la gente sin escrúpulos que no aterriza- ni sostiene los pies sobre la tierra.

Placido Morales fue coordinador general del gabinete en el gobierno de Manuel Velasco Coello, no dándose cuenta que le cae la plasta de vaca en la cara o como vulgarmente señalan en el barrio de cafetales, aventó el gargajo para arriba y le cayó en la cara.

Estuvo en la mamazón durante el sexenio de Manuel Velasco Coello y terminó mordiendo la mano a su benefactor, mediante declaraciones en materia de inseguridad en Chiapas que no son heredables, porque son acciones de sostenimiento, esfuerzo y constancia.

“A todos se nos va la liebre”, pero algunos se les van las patas enteras. Tantos años de político y tristemente una simple declaración lo ha hecho pedazos en las redes sociales, aunado a que ya sueña ser gobernador, cuando en sus diversos cargos conferidos siempre vive en la comodidad, el desahogo o coloquialmente navegando de muertito.

En la vida humana y animal, es más leal una mascota que enaltece el amor y afecto hacia su protector cuando no le hace falta el agua ni la comida; producto de su gratitud… que un malagradecido humano.

La dirigente estatal del Partido Verde Ecologísta de México, Valeria Santiago Barrientos y Andrés Sánchez de León, le restregaron en redes sociales a Placido Morales Vázquez, que se le andan olvidando las cosas. ¡Suckrol!.

ERA y Sasil en la plenaria del senado de la república

¿Qué se está cocinando en las tripas de la cuarta transformación?. Resulta que en la reunión plenaria del senado y del Movimiento Regeneración Nacional (morena) de la LXV Legislatura, el presidente del senado de la república, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó de la mayor importancia , “Quiero pedirles, en un acto de reflexión profunda, política, consciente, fraterna”, que el proceso interno “no sea motivo de división entre nosotros. Debemos mantenernos a la altura de miras que el proyecto de nación nos convoca”. Asimismo manifestó que muchos de las y los senadores tienen “aspiraciones muy legítimas”, pero nada puede estar por encima del proyecto de nación y la continuidad que le dará quien salga electo o salga electa… ¿A quién va dirigido?... Por cierto en el marco del evento, estuvo la senadora Sasil de León Villard quien refrendó su compromiso a favor de la familia.





