Clase Política | Se alborota el avispero de consejeros de la 4T

Ante la cercanía electoral del año 2024, consejeros políticos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, comenzaron a salir de sus colmenas, a levantar polvaredas y atraer reflectores a como dé lugar; cueste lo que cueste, buscando espacios de representación popular, escaños o cualquier encargo al servicio público que aparezca como tesoro perdido en tiempos de piratas y conquistadores. La zalamería, la sobada de tobillos y hasta lengüetazo limpio serán parte de la estrategia anticipada para caerle mejor al seleccionador de adeptos.

Aquí el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo y sus representaciones estatales, registrará amplia oferta y demanda de partidarios, tras el hundimiento político de sus opositores, a excepción de un milagro el próximo junio, por las elecciones al gobierno del Estado de México.

El alboroto de avisperos en Chiapas por ejemplo, lo ha generado el dirigente estatal de Morena, Carlos Molina Velasco y el súper delegado de programas federales, José Antonio Aguilar Castillejos. Y no es malo para el partido guinda, por el contrario, encendieron la mecha de competitividad interna. Hay fundadores y también de nuevo ingreso provenientes del Verde, amarillo, azul y colorado; ya andan en la abejera de la cuarta transformación haciendo fila, aplaudiendo como focas y otros depilándose las cejas y el bigote.

En la región Costa- Soconusco, despertó la ambición de varios plebeyos, para incursionar en cargos representativos por presidencias municipales, diputaciones locales, federales, incluso hasta regidurías o por lo menos; direcciones representativas en ayuntamientos locales, que permitan no vivir en el error, llevando la bandera de luchar incansablemente por el pueblo, aunque algunos les resulte más practico- dar champurrado con el dedo.

Los próximos procesos electorales a nivel nacional y regionales, serán de amplia competencia entre soldados de la cuarta transformación y del partido verde ecologísta de México, versus lo que resulte del Movimiento Ciudadano (Naranjas) y la probable alianza entre el Partido Acción Nacional (Pan), Partido Revolucionario Institucional (Pri) y el de la Revolución Democrática (Prd).

Cabe señalar que en las constantes collages de fotografías que circulan en redes sociales, por el lado de la cuarta transformación, han figurado ex presidentes municipales, ex diputados locales, militantes y demás servidores y ex servidores públicos en calidad de consejeros políticos, algunos reales, otros hechos al vapor y como vil sopa instantánea que buscan que la puerta se abra milímetros para entrarle en la primera oportunidad y ser beneficiados con alguna candidatura o cargo público.

En el proceso de definiciones será crucial; el cariño, la cercanía o lucha de encuestadoras y mediciones para saber de qué espécimen salen más correas, pero también será importante la toma de decisiones por la dirigencia estatal y nacional de Morena, puesto que los “no beneficiados” con poder adquisitivo y capital humano sobre todo, podrían inclinarse a la oposición con el riesgo de ocasionar boquetes. No así para aquellos cuadros blandengues que por moda o simulación se los echen a la bolsa de la cuarta transformación. En tiempos de malestar social y turbulencia popular, “más vale pájaro en mano que cientos volando”.

Surgen más aspirantes para Morena a la gubernatura de Chiapas





La lucha por la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Chiapas, apenas comienza. Han soltado cientos de llamaradas de petate para abanderar a Zoé Robledo, director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), pero ante el aumento de aspirantes y competencia, han surgido rumores de posicionarlo a la próxima jefatura de la ciudad de México, anda con todo.

No obstante en Chiapas, “cuando el río suena, es porque agua lleva”. Eso surge con los nuevos nombres y apellidos de Placido Morales Vázquez, Sasil de León Villard, Rosy Urbina Castañeda, Eduardo Ramírez Aguilar y Jorge Luis Llaven Abarca; éste último aunque más inclinado por el Partido Verde, todavía no se descarta una probable alianza ganadora con Morena el próximo proceso electoral.

Otros nombres como Luis Armando Melgar Bravo en calidad de diputado federal, no les conviene los anteriores escenarios de Morena, donde también figura Ismael Brito Mazariegos y el súper delegado de programas federales, José Antonio Aguilar Castillejos, incluso hasta el presidente municipal de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth quiere subirse al tren.

Faltará esperar quienes más se suman a la senda lista, puesto que ahorita, varios no elevan anclas, tras permanecer en funciones al mismo régimen.

SOP y FGE van contra culpable del desplome de techumbre en Motozintla





Lo titulares de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro y el Fiscal General, Olaf Gómez Hernández, han sido tajantes en asumir la responsabilidad con la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia, para dar con el responsable del desplome de una techumbre en el municipio de Motozintla que dejó varios heridos.

Por el momento los constructores encargados de la obra, incluyendo el actual presidente municipal, le han de estar temblando las canillas. Ambos funcionarios del gabinete legal y ampliado del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, aseguraron “no habrá impunidad durante las investigaciones para saber si hubo anomalías en el diseño de la obra, para lo cual se avanza con la carpeta de investigación”.

El aparatoso accidente se registró el pasado viernes 17 de febrero, en la unidad deportiva el Copal de la cabecera municipal, dejando un saldo de 11 personas heridas. Y es que “el contrato de la obra de reconstrucción de la Unidad Deportiva, que se inauguró el 13 de mayo de 2022, se firmó en julio de 2020 con la Constructora y Comercializadora Grupime, S.A. de C.V., con el numero SOP-OBRA-2020-111 E y una inversión de 8 millones 294 mil 250.33 pesos”. (Sic).





Indaga fiscalía estatal, atentado contra secretario de seguridad de Coita





Herido del brazo, Franklin Ramírez, logró a través de una ambulancia, llegar a un hospital de Tuxtla Gutiérrez, tras ser atacado por sicarios en el boulevard Mahoma en el municipio de Ocozocoautla. Se trata del secretario de seguridad pública municipal, quien al momento de sufrir el atentado fallido, sus atacantes hirieron a un menor de edad y otra persona desconocida.

Lo anterior ha despertado malestar e indignación entre la población de Ocozocoautla, localidad de donde es oriundo el aspirante a la gubernatura Placido Morales Vázquez, también llamado el Ciclón de Coita por su amplia velocidad de hacer política.

Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado que encabeza Olaf Gómez Hernández, avanza con las investigaciones para dar con el paradero de quien o quienes responsables y como bien indican en sus misivas oficiales, con el firme propósito de que no quede impune el hecho.

Ocozocoautla Chiapas, amanece hoy cundido de Guardia Nacional y convoy del ejército mexicano en busca de recobrar el orden y garantizar la seguridad pública a beneficio de cientos de familias.





