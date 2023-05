Clase Política | Se alborotan los gallineros ante caldera electoral

Ni bien trascurría el medio día de ayer domingo, y ya era escándalo la irrupción del diputado federal, Luis Armando Melgar Bravo a la candidatura del Verde a la gubernatura de Chiapas rumbo al 2024, por presunta definición y culpa del niño verde, Jorge Emilio González. Por lo anterior en Tonalá, Chiapas, filtraron la convocada reunión de carácter urgente por el conclave de diputados federales, Jorge Luis Llaven Abarca, Roberto Rubio Montejo, Manuel Narcia Coutiño (Manaco) y Valeria Santiago Barrientos.

Los legisladores del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), amigos y aliados del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ratificaron su compromiso de unidad “por el bien de Chiapas” con la cuarta transformación.

Ellos se manejaron como verdes de hueso colorado, incomprables e incorruptibles en el sentido de no traicionar al Tucán solo por ambición personal o sudar calenturas ajenas.

Incluso, el legislador federal y delegado nacional, Roberto Rubio Montejo, lanzó un tipo extrañamiento contra aquellos que aparecen para desbaratar y no para unificar.

También asegura, “apoyarán a quien tenga intereses personales en el verde, siempre y cuando sean reconocidos por la gente y que “nada ni nadie los podrá comprar porque gozan de conciencia, lealtad y principios firmes”.

En suspenso candidatos de Morena- PVEM rumbo al 2024

No fue necesaria tanta quebrada de cabeza, los legisladores aliados verdes de la cuarta transformación, lanzan el mensaje de unidad y alianza verdadera en la próxima boleta electoral de cara a la probabilidad de designar como candidato al gobierno estatal, único y de unidad a Zoé Alejandro Robledo, de quien insisten y comentan, es el favorito del presidente Andrés Manuel para relevar al gobernador en turno.

Como verdes y fuerza política importante en Chiapas, ha trascendido que pretenden inclinar la balanza por el diputado federal, Jorge Luis Llaven Abarca, con la venia del senador Manuel Velasco Coello; sin embargo, este fin de semana, el anuncio de Luis Armando Melgar, cimbró a propios y extraños.

Más aún, cuando el diputado azteca, acompañó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a su gira de trabajo por Tapachula, en el arranque del programa de capacitación “migrantes transformando” estando presente el hermano diputado local, Yamil Melgar Bravo, la presidenta municipal, Rosy Irene Urbina Castañeda y el titular de la Promotora de Vivienda Freddy Escobar Sánchez; los tres últimos también candidateables a cargos de elección popular próximo. ¿Qué dice el público?...

Xipatlanis chiapanecos se reagrupan ante Cachirulazo

El encuentro de la amistad de los Verdes en Tonalá Chiapas, fue para reagrupar a los Xipatlanis (aves tucanes) chiapanecos con miras a lo que se definirá en el año 2024 ante el cambio de gubernatura de Chiapas junto al jugoso gabinetazo, senadurías, diputaciones locales, federales, presidencias municipales y lo que le resulte.

Fue un evento efectuado en una de las propiedades del “Manaco”. Ahí estuvieron caras conocidas como el alcalde de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, el ex alcalde de Motozintla, Jorge Luis Villatoro Osorio (el pelón), el Huixtleco Carlos Martínez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar de Chilón entre otros liderazgos del Istmo, Costa y Sierra.

Nexos y Contextos

Aleta magisterial, inclinó la balanza por ERA rumbo al 2024

Este fin de semana continuaron los alborotos y sorpresas. El senador morenista, Eduardo Ramírez Aguilar, sorprendió a propios y extraños con una convocatoria magisterial masiva en el municipio de Mapastepec, donde habló sobre el compromiso cumplido de la cuarta transformación con la mal llamada “Reforma Educativa”.

El auto denominado Jaguar, se sigue moviendo, buscando meterse en el momento que abran tantito la puerta, aun pensando en cómo tumbar a Zoé de la candidatura Morena o de lo contrario ¿apoyará con sus estructuras al hijo de la bruja rumbo al 2024?, ¿oh se irá por la oposición del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (Naranja)?.

Cabe señalar que mientras Eduardo Ramírez Aguilar, es poyado por el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, de donde no puede negar sus orígenes, Zoé Robledo, ya es apoyado por el ex senador José Antonio Aguilar Bodegas. Poco a poco, se va pelando la piña o como bien señalan en la Perla del Soconusco, se va abriendo en abanico o desenrollando la culebra.

Y es que la definición a las candidaturas por el gobierno de Chiapas, yacen divididas en la opinión de juristas, empresarios y reconocidos políticos chiapanecos, pese a que en las tripas de la cuarta transformación, aseguran el encarrilamiento profundo de Zoé Alejandro.

Julio Gamboa aliado incuestionable del gobernador Rutilio Escandón

El presidente municipal de Tuxtla Chico, Julio Gamboa Altuzar, le fue muy bien en el marco de la gira del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien garantizó por medio de las instancias en materia de seguridad, el reforzamiento y el respaldo absoluto a favor del titular del ejecutivo local y el pueblo del municipio fronterizo.

El gobernador encabezó la entrega equipamiento tecnológico y dos patrullas a la policía municipal, convocó en el marco del evento a las alcaldesas y los alcaldes a participar en las mesas de seguridad, con el objetivo de hacer causa común, a favor de la paz y el Estado de Derecho.

En su visita a Tuxtla Chico, Escandón Cadenas, acompañado de Julio Gamboa Altuzar y la titular del DIF Municipal, Karla del Toro, inauguró la pavimentación de una vialidad; sostuvo que esta obra que embellece la imagen urbana y cuida los recursos hídricos.

Amigos de Víctor Saldaña apoyarán al pueblo de Cacahoatán

Un grupo denominado “Amigos de Víctor Saldaña” implementaron un programa de ayuda y atención con brigadas integrales, dirigidas a sectores vulnerables de comunidades rurales como el ejido Azteca de Cacahoatán, donde apoyaron a 100 habitantes.

Estas brigadas se realizan los fines de semana, gracias al apoyo de un grupo de profesionistas comprometidos con las causas justas y altruistas.

Se trata de brindar atención integral mediante consultas médicas, asesorías jurídicas, cortes de cabello, dotación gratuita de medicamentos y actividades recreativas como un torneo de básquetbol. Estas acciones están encaminadas en atender necesidades y carencias que prevalecen en las comunidades, fracciones y rancherías de Cacahoatán.

Freddy Escobar Sánchez y José Luis Elorza fueron requeridos

En el marco de la gira del gobernador Rutilio Escandón Cadenas por el Soconusco, hubo varios requeridos por cuestión de protocolo, de evento y por aspecto político. Ahí estuvo el titular de la promotora de Vivienda, Freddy Escobar Sánchez, quien ha sido encumbrado por un cargo de elección popular en el 2024 como una diputación local; aunque puede ocurrir sorpresa, designación, catafixia o suerte.

Lo mismo para el diputado federal, José Luis Elorza, quien logró la coordinación de casa de gestoría de Zoé Robledo en Tapachula, desplazando a personal de máxima confianza.

Al conocido mercader de perfumes lo visualizan peleando la candidatura por la presidencia de Tapachula, por el compadrazgo con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. En este evento también se vio Roberto Fuentes Thomas, actual secretario municipal, el coordinador de “Estamos muy A gusto”, Jesús Domínguez Castellanos, y junto al mandatario chiapaneco, la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Urbina Castañeda, quien sigue apareciendo con buen posicionamiento e incluida en la terna por la gubernatura. ¡Veremos!.





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com