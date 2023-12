Clase Política | “Se darán hasta por debajo de la lengua, por cargos públicos”

Con el banderazo de salida autorizado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en Chiapas son cientos los aspirantes a cargos de elección popular que tras firmar el acuerdo de no estridencias, no berrinches y no chantajes en caso de ser mandados a la regadera, pululan como hormigueros y mudanzas por doquier en busca del hueso con carne, “antes muertos que sencillos y antes féretros que vivir en el error”.

Aquiles Espinoza versus Grupo Tabasco por Tuxtla Gutiérrez

En Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro actual secretario de Obras Públicas, línea directa de doña Rosalinda López Hernández compite con Aquiles Espinoza García, Secretario del Transporte, a quien le están colgando una campaña negra del Conejobus producto del “fuego amigo”, parte de las triquiñuelas que se viven al interior de la 4T a la chiapaneca. Por cierto, Aquiles, aparte de mantener una amisyad entrañable con el edil, Carlos Morales Vázquez, también ha logrado comulgar con varios grupos políticos de Chiapas. Recientemente se reunió con los diputados federales, Jorge Luis Llaven Abarca y Roberto Rubio Montejo, ¿Qué trataron?... ¿Transporte? ¿Política?

La madriza sistemática entre ambos integrantes del gabinete legal y ampliado, son por la ambición de lograr la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y otras cosas que más adelante abundaremos… De hecho también entrarán al ruego Francisco Rojas Toledo, impulsor de la oposición del panismo tradicional, así como Jonavi Salazar, coaligado al grupo de Jaguares que busca probar suerte rumbo a la presidencia municipal.

A la ciudad de Tapachula, viajó el dirigente estatal de Morena, Carlos Molina Velasco, por instrucciones precisas del jefe del segundo piso Real Palace. Y es que mandaron a volantear y pegar calcas microperforadas a todos los inscritos por la coordinación municipal de la 4T y la silla China a la zona dorada de Tapachula; dígase en el cruce de la 4ª sur y calzada Las Palmas colindante con la franquicia americana Rey Hamburguesas y el supermercado de los Veracruzanos, como un mensaje de la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo, quien exige lealtad, obediencia, acatamiento, sumisión y sobre todo voluntad de trabajar a ras de suelo por el pueblo.

Promotores de Claudia Sheinbaum, ¡A volantear se ha dicho!

Por increíble que parezca acudieron al llamado de Sheinbaum en pleno domingo donde muchos andan en todo, menos en misa. En la prueba laboral acudieron, el diputado local, Yami Melgar (baila como guajolote navideño); el promotor de la vivienda y láminas galvanizadas, Freddy Escobar; la diputada y presidenta de la comisión de Obras Públicas, Yolada Correa, la presidenta municipal de Tapachula, Rosy Irene Urbina Castañeda y el secretario municipal, Roberto Funtes Tomas.

A lo lejos se constató el movimiento de unos 50 promotores de Morena que repartían volantes de la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo- al son de una batucada con las casacas guindas en señal plena de la cuarta transformación.

Ahora si, se acabaron los privilegios del régimen del poder y todos unidos mexicanos, me los enviaron a promover la campaña de posicionamiento de la presidenciable Sheinbaum Pardo quien tras las movilizaciones del frente amplio opositor PAN, PRI y PRD en Tapachula (decrepitas por cierto), se han puesto pilas para dar resultados, ofrecer números y estadísticas favorables, puesto que en recientes encuestas de salida nivel nacional y regional, hay preocupación por el fenómeno Xochilt Galvez que viene desde el norte y occidente. ¿Logrará el muro de contención de la 4T de Morena en el Sureste- frenarlo?...

Eduardo Ramírez Aguilar, incansable promotor de la unidad

La competividad entre cuadros bases de la cuarta transformación ha desatado polémicas y pasiones. Un grupo pormenorizado de militantes y fundadores aún tienen la fé que alcanzarán resultados arrasadores en el año 2024 con Morena, pese a no tener el efecto AMLO. En Chiapas el gobernador Rutilio Escandón Cadenas culminará su administración entre septiembre y octubre del año 2024.

Basicamente tendrá mano en el próximo proceso electoral. Quien sale de la administración estatal y producto de una negociación, tiene mano en consolidar el próximo congreso local, pero el que entra como candidato al gobierno de Chiapas, dígase el coordinador estatal para la defensa de la 4T, Eduardo Ramírez Aguilar, tendrá mano en la designación y selección de candidatos a las 124 presidencias municipales, luego de que es la base territorial de la cual emanan los triunfos.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del senado de la república, es un incansable promotor de la unidad y los acuerdos que viene de encontrarse con la estructura estatal del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) en el Convenciones Tuxtleco, propia plataforma de lanzamiento y motivo de sorpresas que dejaron boca abierto a varios liderazgos tucanes tras la invitación de Eduardo Ramírez a Enoc Hernández Cruz coordinador Chiapas- Tabasco del equipo “la cuarta transformación es Verde”. Fue rescatado de la multitud para pedirle ser parte del presídium, dejando un precedente de concordancia, unidad y madurez política.

Retahila de aspirantes a presidencias, diputaciones y de todo hubo

En este magno evento, estuvieron en primera fila los diputados federales, Jorge Luis Llaven Abarca, quien se llevó un efusivo abrazo de Antonio Santos, coordinador en Chiapas de la presidenciable Claudia Sheinbaum, lo que representa buenos briós y augurios para Llaven quien le carcateriza la disciplina y la habilidad política.

En otros lados anduvieron todos, los legisladores, Luis Armando Melgar, Manuel de Jesús Narcia, Roberto Rubio Montejo, Miguel Prado de los Santos, la dirigente estatal del PVEM, Valeria Santiego Barrientos, el diputado local, José Antonio Aguilar Meza, así como un mundo de aspirantes a candidaturas a presidencias municipales, diputaciones locales, federales y porque no decirlo, tal parece que Llaven Abarca, será el aspirante al senado de la república.

Presidentes municipales presentes, Mariano Rosales Zuarth de Villa Flores; la Chilindrina de Huehuetán, Carlos Salazar Gam de Huixtla, entre otros que acudieron al llamado.

Caras conocidas en el evento, Dilma Barrios aspirante a la alcadía de Suchiate, Víctor Pérez Saldaña aspirante a la presidencia municipal de Cacahoatán, César Amín González Orantes virtual candidato a la presidencia municipal de Tapachula, la regidora, Aida Flores Vázquez, Mundo Perez, Carlos Molano, Vicente Justiniano Wong, aspirante a la presidencia municipal de Mazatán, entre otros conocidos.

Trascendió el encuentro y regocijo del Partido Verde Ecologísta de México, al tener presente a su coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación, Eduardo Ramírez Aguilar, quien será el próximo abanderado al gobierno de Chiapas por Morena, PVEM y PT.

En seguimiento a la gira de encuentros con estructuras políticas, el Jaguar también cerró filas en Comitán de Domínguez con las bases del Partido Podemos Mover a Chiapas (POMOCHI).

Nexos y Contextos

Trasciende malestar social por asesinatos en SCLC y Tuxtla Gutiérrez

La inseguridad a rebasdo los límites favorables según estadísticas en prevención del delito. Mientras por meses la incidencia delictiva proviene de robo con violencia, casa habitación, transeúntes o de vehículos que según las autoridades logran tener un tratamiento oportuno, de forma sorpresiva ocurren asesinatos lamentables como los registrados en plena temporada decembrina, como el empresario, Juan Uvence N, de 73 años “ultimado a balazos en su domicilio en la ranchería de los Alcanfores en San Cristóbal de las Casas”., según fuentes periodísticas chiapanecas.

San Cristóbal de las Casas, la bella gélida coleta y capital cultural de Chiapas, ha trascendido últimamente por ser un campo de tiroteo permanente, propio de una pugna entre grupos criminales. Por ahora las autoridades anunciaron una inmediata carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables.

Otro ejecutado fue el líder de la organización COMACH, Martín Pale, ejecutado a balazos por personas desconocidas. Pale, fue el dirigente de la coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente por un Chiapas Mejor. A la victima le dieron alcance en la Calzada Salomón González Blanco, cuando acudia a una Vulcanizadora

Un caso similar se registró en Tuxtla Gutiérrez en contra del empresario Carlos Amadeo Moguel. Por el detonante mundo de la red social, temas de asesinatos lamentables en contra de personas levantadas trascienden en menos de lo que canta un gallo. Al joven empresario lo hayó un grupo de Guadalupanos que transitaban por la carretera Coita- Ocozocoautla. Sus restos humanos permitieron dar con su paradero sin vida. Horas más tarde, encontraron a su chofer ultimado a balazos, mientras que otros dos personas desaparecidas presuntamente ya fueron liberados. Entre los dimes y diretes de la red social, algunos exclaman que aún no los encuentran.

La pugna territorial entre grupos delictivos sigue cobrando vidas en territorio chiapaneco. Los focos rojos y los mapas de incidencia delictiva han subido a su máximo esplendor. La población reclama paz y tranquilidad, orden y seguridad; sin embargo, los altos índices criminales, han generado una inestabilidad emocional y social que sin lugar a dudas, “repercutirá en las boletas del próximo proceso electoral del año 2024”, según opinión de la misma ciudadanía.

Tuzantán, sumido en la miseria y sin candidatos buenos

Pareciera que no hay candidatos buenos en Tuzantán. Y es que pese a su nefasto y denigrante administración, Bany Obed, emanado del magisterio y exdocente que ya le gustó la mamazón, ahora resulta que no bastando dos trienios en el poder donde brilló por su ausencia; no hizo nada por el pueblo y solo lo hundió en inseguridad y pobreza, quiere imponer a su mujer para seguir sangrando la teta presupuestal, como si en dicha comuna no hubiera gente con liderazgo que busque y apersone el proyecto por una administración sana, libre de corruptos y lacras.

En el otro bando está ¡otra vez!, el ex priista “Rochi”. Este sujeto que salió de un puesto de quesadillas de carne con quesillo, (negocio honesto pero no deja dinero), ya fue presidente municipal por el PRI. Hizo un mal papel, también estuvo señalado por la población de malversación y peine. Ahora tras varios años de ausencia también busca regresar a la presidencia municipal que, lamentablemente ya vieron como botin político. Tuzantán es un pueblo noble, cercano a la piedra de Huixtla. Desde hace muchos años, sus habitantes viven con dificultades en servicios públicos, por la denigrante administración municipal que les ha tocado. Hoy siguen secuestrados por los ineptos.

Mientras Bany Obed no rinda cuentas al pueblo y no responda a las miles de demandas ciudadanas que lo aquejan, será el mismo incoherente, ignaro y vividor de la administración pública que antes. Hoy demuestra su ambición descarada y hambrienta por el poder y el dinero que proviene de las arcas del pueblo. Como si no le bastara seguir mamando en los últimos cinco años y contando.

Ojalá que la sociedad civil, empuje un cuadro político favorable a beneficio real de la gente, no gente improvisada y denigrante que ha llegado a vender espejitos y asustar con el petate del muerto, para servirse con la cuchara grande. Tuzantán un pueblo en el rezago y el abandono.

Acertijo Público

*Morena abrió el abanico de oportunidades a la población en general, como si fuera una oficina de reclutamiento del servicio militar. Aquí el reclutamiento es para servidores de la nación mediante candidaturas, siendo una sorpresa lo ocurrido en varios municipios de Chiapas como Tapachula. Hay nombres relevadores inscritos que van por la alcaldía o diputaciones. No son los favoritos pero en el afán de estar, buscarán la rifa del Tigre. Alfredo Aguilar Montejo, Carlos Siles, Blas Zamora Espinoza, Pedro Gerardo López Padilla de los más conocidos por esta plataforma política. Cabe señalar que tras firmar el acuerdo de no estridencias cuando ya designen al candidato o candidata real, es probable que alcancen alguna estafeta en el próximo ayuntamiento; premio de consolación. “Si te preguntan en la encuesta”. ¿Qué sigue?...

*En Cacahoatán va subiendo de tono la efervescencia política, por el lado del grupo político de los Jaguares de Chiapas impulsan a Raúl Zarate por la presidencia municipal. En el otro bando transformacional, tal vez apadrinado por un Placido Morales ocasional o esporádico “que nunca ayuda”, Erickson Camacho. En el Partido del Trabajo (PT), es imposible que el pueblo apoye a Rafaelo Inchong ante todos sus espectáculos denigrantes presumiblemente ligados con estupefacientes y enervantes vía Tik Tok. En el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Sigue adelante Víctor Pérez Saldaña (VPS). La competencia local por la presidencia municipal, comenzó a calentarse y agarrar sabor al caldo.

*En Tuxtla Chico, trasciende la continuidad del presidente municipal, Julio Gamboa Altuzar. No saben y nadie sabe por que partido, color e ideología participará en el seguimiento proceso electora. Lo cierto es, que tras ese destape ciudadano de Julio Gamboa, han surgido cuadros ligados a Morena que ya se registraron, como los hermanos González Pérez. ¿Hay disputa familiar?...

