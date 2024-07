Clase Política / Sembrando envidias ¡valió grillo!

Seguramente los responsables de posicionar los magnos programas de gobierno federal en el sureste mexicano, teniendo como prioridad estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Campeche, están que echan chispas, al no aprobar las auditorías internas, pues tan solo en Chiapas, de un millón 600 mil hectáreas cultivables, el flamante programa “Sembrando Vidas”, sólo logró cubrir una superficie de 210 mil hectáreas, que se traducen en un decrepito y mediocre 15 por ciento.

Como ya se les filtró la información, ahora las reacciones están enfocadas a las afirmaciones de progreso, bonanza, Chiapas siempre verde, cuando la realidad es que a miles de campesinos se los llevó la tristeza y la verdolaga, por la inoperancia y la manipulación de dicho programa para una repartición injusta y sin equidad entre el sector productivo. Le daban a uno y le quitaban a cinco y así sucesivamente.

La verdad siempre sale a la luz. Están poniendo como chivito al precipicio aquel delegado de programas federales José Antonio Aguilar Castillejos, el famoso (JAAC), quien se encargó supuestamente de encumbrar el éxito rotundo de dichos programas y no el fracaso.

Este programa fue tachado de electorero por cientos de productores que no lograron el beneficio y otro poco que desmalezó y terraplenó su terreno con la desesperanza de no recibir ningún centavo al no completar las dos hectáreas.

La mayoría no pudieron abonar a la lucha contra el calentamiento global y por el contrario, se sumaron al tremendo fenómeno calórico de La Niña. Ahora los inconformes señalan al programa “Sembrando Envidias”, como una beneficencia pública y descarada, para unos cuantos.





Bares y cantinas, grandes beneficiados con Sembrando Vidas





Imagínese usted, invirtieron 32 mil millones de pesos, destinados a 80 mil productores beneficiados, de los cuales el 70 por ciento se hicieron de la vista gorda, porque solo estuvieron estirando la mano, mamando y gastándose el beneficio en centros botaneros, espacios de recreación visual del talón dorado, entre otros manjares carnales que el dinero pudo darle a esa plebe agrícola, que la gozó al cien por ciento.

No sabemos a estas alturas de la vida pública y política, a dónde fueron a parar las toneladas de herramientas para operar las tierras cultivables “supuestamente”, o dónde quedaron los insumos agrícolas o los árboles frutales, maderables y aromáticos.

Los grandes beneficiados con los fondos multimillonarios de Sembrando Vidas, fueron los bares y las cantinas.

El 70 por ciento de los campesinos beneficiados justificó atención pronta y expedita de su economía personal para enfrentar la dura crisis económica y el aumento de gasolina, pues son sabedores que la siembra de árboles frutales o maderables tendrá una retribución productiva en los próximos 7 años. ¡Y hay que esperar sentados!... Mientras tanto, necesitaron de un espacio de recreación para olvidarse de las deudas personas y el estrés.

Como las secuelas de la investigación interna ya comenzaron a generar efectos contraproducentes, mediante la aplicación de los preceptos de la 4T. ¡No mentir, no robar y no traicionar!, los encargados del Sembrando Vidas en regiones agrícolas como la Sierra y el Soconusco, ya comenzaron a manifestar que hay 50 mil hectáreas sembradas en 26 municipios con un total de 20 mil campesinos beneficiados con 7 mil 500 millones de pesos enviados por el gobierno federal. ¿Entonces cuántos nuevos millonarios o ricos hay en la región?... Porque la crisis alimentaria es una realidad, siendo un gran número de productores y campesinos los afectados durante los últimos dos trienios ¿Quién miente?.





Nexos y Contextos

*De chile, sal y de manteca sexenal 2024

¡Ya valió! Oaxaca arrebata a Pijijiapan, récord Guiness del quesillo





Hace algunos meses empresarios del quesillo del municipio de Pijijiapan, decidieron dejar a un lado las viejas rencillas, poniéndose de acuerdo como buenos chiapanecos, para lograr el quesillo más grande del mundo ¿y qué cree usted?, lo lograron, porque la voluntad y el buen corazón, pudo más que la egolatría individual que tanto lacera las organizaciones.

La gran noticia que engrandeció a Chiapas, fue el pasado uno de septiembre del 2023, cuando los productores de lácteos en Pijijiapan, elaboraron una bola de queso de hebra de 558 kilogramos, en un magno evento efectuado en el campo Milenio, con la participación de 80 trabajadores de doce queserías. De hecho en aquel entonces el aún presidente municipal en turno Carlos Alberto Albores Lima, pegó de brincos de felicidad, por poner en alto el nombre de Chiapas y de Pijijiapan.

A casi un año de esa bomba noticia para los chiapanecos, que no le gustó nadita a los oaxaqueños, hay nuevo récord Guiness. La preparación del quesillo se realizó en la Expo Feria del Queso y del Quesillo 2024 en el municipio de Reyes Etla, Oaxaca, donde estuvieron presentes el gobernador Salomón Jara Cruz y la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.

La preparación de este producto gigante duró 12 horas en donde 100 familias productoras trabajaron de manera continua para que este producto entrara al Libro Guinness, el cual se distribuye en más de 100 países y se traduce a 37 idiomas.

El quesillo pesa 636.2 kilos y con ello Oaxaca le arrebata el título a Pijijiapan, Chiapas que mantenía el Récord Guinness con una pieza de 558 kilos. ¡Ni pex! ¿Viene la vuelta?...!No se dejen!





¡Hay broncas! Recrudece bloqueo total de la Sierra madre de Chiapas





Pese a que los tres órdenes de gobierno omiten información relacionada a la grave inestabilidad social, bloqueos carreteros, secuestros, asesinatos producto de balaceras entre grupos delictivos y paralización total de vías carreteras que conectan a diversos municipios de la Sierra Madre de Chiapas, la información de cualquier forma brota, pulula y se filtra en el máximo mundo de las redes sociales en tiempo real.

Mientras unos dicen que hay saldo blanco, calma y tranquilidad, cientos de familias de la Sierra Madre, piden a gritos ayuda a los gobiernos federal y estatal para mitigar el grave problema de la violencia que es difundido en medios nacionales e internacionales.

La grave turbulencia social, ya representa un vacío de poder, un estado caótico para la gobernabilidad del estado. Las autoridades preventivas evitan penetrar en cualquiera de los candados de seguridad de los grupos delictivos, pues se pone en riesgo la integridad física de elementos policiales que tienen familias y temen por sus vidas.

No obstante la presión va más para la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, para contrarrestar el grave flagelo de la violencia, ocasionada por grupos criminales fuertemente armados que no dan tregua ni espacio a sus extensiones y delimitaciones territoriales.

Trascendió este fin de semana, que hay al menos 13 bloqueos carreteros. De Huixtla a Motozintla se registraron dos bloqueos; uno más en Belisario Domínguez y otro en el tramo Horizonte y Guadalupe. La población afectada reporta desde sus redes sociales no poder salir el área serrana donde los invade la tenebra y el terror de ser víctimas de la desatada delincuencia.

Reportan más bloqueos en las entradas y salidas de los municipios; Motozintla, Frontera Comalapa, Chicomuselo, el puente de Mazapa de Madero, Nuevo México, Chamic y La Campana. Asimismo El Porvenir, Bejucal de Ocampo y San Nicolás.

La violencia de los grupos delictivos se ha asentado en Chiapas e invade otras localidades como La Concordia, Montecristo y Jaltenango de la Paz, la cual ya no hay.

Haciendo un balance por incidencia delictiva, hay una larga lista de víctimas que incluyen funcionarios públicos, políticos, policías, periodistas, activistas en materia de derechos humanos, sacerdotes; representantes de iglesias católicas, evangélicas, protestantes, comerciantes, productores y profesionistas que manifiestan su preocupación por la situación de violencia que atraviesa el estado de Chiapas. ¿Hasta cuándo?...





