Clase Política | Suchiate en la mira de gobernación por conflictos políticos  

Suchiate, es un pueblo fronterizo ubicado en la franja fronteriza entre México y Guatemala. Tomó importancia y atrajo reflectores de actores políticos de alto nivel como el sub secretario de gobernación en derechos humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, cuando se detonó el flujo migratorio procedente de Centro y Sudamérica, con la premisa de abrir albergues y otorgar beneficios según la ex titular de Segob y hoy senadora, Olga Sánchez Córdero, tema que jamás se concretó.

Se volvió Suchiate, un pueblo prioritario para la cuarta transformación, aunque al transfigurar un candidato ajeno a Morena, solo se desestabilizó la política social y hoy pulula la violencia; ejecutados, balaceras, producto de una imparable inseguridad y pugnas de odio al interior del ayuntamiento fronterizo, que ha dejado un saldo en los últimos días de un joven asesinado que respondió al nombre de Alan N y otro colaborador herido grave de bala, tras un atentado a balazos en la casa del regidor Elmer de Jesús Vázquez, a quien según sus testimonios pretendían asesinar, achancando culpas a Sonia Eloina, por ser su única enemiga.

Marcha del silencio por asesinato de un colaborador de la 4T

Encinas ex jefe de gobierno de la ciudad de México y parte medular en el gobierno de la cuarta transformación, seguramente ya está enterado del atroz problema de violencia en el primer municipio mexicano de Suchiate, colindante con Tecún – Umán, Guatemala, actualmente mal gobernado por Sonia Eloina, quien pese a la búsqueda desesperada de respaldo por autoridades federales y estatales en recientes giras gubernamentales, solo le jalaron las riendas y exigieron estabilizar las aguas de carácter urgente, ante “el desaseo putrefacto que sufre la comuna fronteriza o de plano aplastarla con todo el peso de la ley y la aplicación del estado de derecho por sus excesos y abuso de poder”, opinaron juristas chiapanecos.

La funcionaria Sonia o conocida como “la Chona”, repitió cargo con la cuarta transformación, tras sus inicios con el partido político local Mover a Chiapas. No obstante, ha ganado enemigos y adversidades que solo perjudican al Movimiento Regeneración Nacional (morena).

Lejos de generar buena imagen, solo ha servido para ensuciar y podrir las políticas públicas como vil enfermedad que deja mal sabor de boca entre su actual partido.

Suchiate, hundido en el nepotismo y la ilegal sucesión familiar

Y es que tras su ambición por el poder y la codicia por heredar el cargo al director del DIF Municipal que curiosamente es su hijo, pese a violentar la ley de transparencia y servidores públicos, en el sentido de cometer un delito grave por nepotismo, insiste y trabaja a marchas forzadas para eternizarse en el erario.

Si bien es cierto, las balaceras que han cobrado vidas en Aldama y Chenalhó, son de alta prioridad para Alejandro Encinas en calidad de subsecretario de gobernación, ahora Suchiate, yace en el ojo del huracán por el fallecimiento de uno de dos colaboradores agarrados a balazos en casa del regidor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Elmer de Jesús Vázquez, que ya desató indignación y malestar entre la población que decidió salir a las calles para recriminar el hecho y exigir justicia, para actuar con todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables.

La población hace 48 horas marcho con velas y flores por las calles de Suchiate, para acompañar el féretro donde yacía el colaborador asesinado del regidor Elmer Vázquez quien junto a sus homólogos del cabildo municipal, hicieron viral un video, para exhortar de forma respetuosa al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, intervenga y siente en el banquillo de los acusados a la actual presidenta municipal, Sonia Eloina con tal de calmar los escándalos casi permanentes en las que se ve involucrada… ¿Qué sigue?...

Respalda REC en materia de seguridad a ediles del Soconusco

Un llamado de responsabilidad compartida hizo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, durante su gira por la región Soconusco. Al encabezar las mesas de seguridad, reiteró su compromiso de fortalecer la prevención del delito, mantener la gobernabilidad y sobre todo hacer valer los preceptos de la cuarta transformación para pregonar con el ejemplo en materia de transparencia y rendición de cuentas, al tiempo de exhortar a los alcaldes mantener un monitoreo permanente ante los recientes pronósticos del tiempo por la tormenta Julia que azota países centroamericanos.

En Tapachula, encabezó varios eventos, acompañado de la presidenta municipal, Rosy Urbina Castañea como el arranque de la campaña de vacunación contra la influencia, y otorgamiento de aditamentos en materia de seguridad para la policía municipal, con el firme propósito de prevenir el delito y la incidencia delictiva con el respaldo del programa de amplia iluminación “Que brille la Perla”.

En el marco de las mesas de seguridad, el mandatario chiapaneco, sostuvo una salutación armoniosa con el edil de Tuxtla Chico, Julio Gamboa Altuzar, quien trabaja sin colores partidistas pero si de carácter interinstitucional para consolidar el bienestar de la población en dicha comuna fronteriza.

Acertijo Público

*¿Qué opinión le merece el encuentro político sostenido entre el magistrado del tribunal federal burocrático, el Coiteco, Placido Morales Vázquez con el ex fiscal de Chiapas y actual delegado de la fiscalía general de la República (FGR) en Quintana Roo, Raciel López Salazar?... Hubo saludos y mensajes en torno al encuentro.

*Delegado del PROVICH, Freddy Escobar Sánchez, sostuvo comilona con el notario público y ex alcalde de Tapachula, Emmanuel Nivón González, ¿Algo se cocina en este encuentro?... Resulta que días posteriores aparece otro ex alcalde Neftalí del Toro y varios de sus ex colaboradores en otra comilona con su homólogo notario Emmanuel Nivón González, en otro convite…

*Un fuerte compromiso con la verdad, tiene el secretario de salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, tras dos casos de intoxicación de alumnos en Tapachula y últimamente en el municipio de Bochil. En ambos casos los padres de familia corrieron por sus hijos e hijas para salvarles la vida tras el envenenamiento o intoxicación. Tras el primer caso ocurrido en la secundaria federal uno, el flamante Pepe Cruz, como la caca de loro, ni huele ni hiede; no dice nada y es urgente para la población chiapaneca, aclarar esta duda preocupante. ¡Los análisis del laboratorio ya le salieron pelos!





