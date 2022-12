Clase Política | Suchiate hundido de corrupción y complicidad municipal

Mientras el embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas Sosa recorre la frontera sur de México, como parte de las sinergias con el gobierno de México y del estado de Chiapas, para salvaguardar la estabilidad, gobernanza, seguridad y paz en pleno cierre de año, allá en Suchiate las cosas yacen al rojo vivo con nueve ejecutados en lo que va del mes de diciembre y lamentablemente aspectos pútridos que emergen desde la corporación policiaca municipal al mando de la presidenta municipal Sonia Eloina quien ya desde hace varios meses está rebasada por la inseguridad y la corrupción.

De forma inaudita Diario del Sur, “decano del periodismo en Chiapas”, documenta en las últimas horas la agresión directa, mediante amenazas, abuso de autoridad, amedrentamiento y lo que le resulte en contra de los compañeros reporteros Manuel Núñez y Alejandro Gómez. El gobierno local de Suchiate, lejos de garantizar la labor periodística y la protección a la integridad física de los comunicadores, actúa con alevosía y ventaja; incluso con lujo de violencia e intentona de levantón y privación ilegal de su libertad.

Ante los hechos ya denunciados a nivel nacional e internacional en contra de la presidenta municipal de Suchiate Sonia Eloina y elementos de su corporación policiaca municipal al mando de Miguel Artemio Morales Mejía, queda al descubierto la corrupción y la complicidad de la policía municipal para que la situación caótica de Suchiate no trascienda, ante la evidente negligencia y pésimo ejercicio de funciones del ayuntamiento municipal en turno.

Sonia Eloina brilla por su ausencia y solamente se enfoca a la permanencia del cargo público, pese a que regidores del cabildo municipal, en meses anteriores expusieron actos de corrupción, malversación de recursos en materia de obra pública, nepotismo en el Dif municipal, abuso de autoridad y manipulación de cifras en varios rubros, además de presunta documentación apócrifa para tratar de culminar a duras penas el trienio.

Los reporteros adscritos a la Organización Editorial Mexicana (OEM), que fueron tratados con lujo de violencia e intento de levantón y privación ilegal de su libertad, arribaron a la localidad fronteriza para dar seguimiento a la ola de inseguridad que no puede parar la presidenta municipal como tampoco el titular de seguridad pública, Miguel Artemio Morales Mejía.

Triste y lamentablemente se toparon con actos de intimidación para evitar que hagan su trabajo. Obstruyen la labor periodística y buscan tapar el sol con un dedo, sobre la situación real y lamentable que sufren miles de familias de esta localidad Suchiatense en las garras de la violencia por el pésimo gobierno local. A Sonia Eloina y su corporación policiaca se le salió de las malos en tema de seguridad pública y ahora buscan justificar su ineptitud, desgana, mediocridad y carencia mental, amedrentando a cuanta persona arribe al punto fronterizo para documentar la grave situación de violencia.

Los comunicadores han hecho público su pronunciamiento en contra de las actuaciones de intimidación que se toman a malas interpretaciones en el sentido de amenazar y amordazarlos con tal de evitar que se fugue la información sobre la lista de ejecutados, balaceras y demás actos ilícitos que de carácter permanente se han manifestado.

Ha orillado y lo hemos remarcado la presencia urgente de corporaciones policiacas del estado, con el firme propósito de inhibir la incidencia delincuencial; sin embargo, tras los operativos del gobierno de Chiapas, la presidencia municipal, reclama jurisdicción y control, cuando se le está haciendo bola el engrudo.





Nexos y Contextos





Diputada morenista se va contra Messi y reforma de Morena





Si pensaban que el senador Ricardo Monreal atrae reflectores con su indignación y berrinche por buscar el escaño presidencial, ¡agárrense!, ya apareció la diputada federal Adela Ramos, quien se le fue a la yugular al futbolista Argentino Leonel Messi, al requerir que lo declaren como Non Grato en México.

Y todo surge tras aquel chisme sobre el intercambio de playeras con la futbolista mexicana de apellido Guardado. Más adelante surge un Twitter del boxeador jalisciense Canelo Álvarez indignándose sobre la playera mexicana en el suelo y cercano a los pies del argentino.

Pues resulta que la diputada federal, bajo su mejor apreciación, sentido común y cardumen cerebral, externó que por encima de las reformas electorales, obras magnas como el tren maya, el internet para todos, mayores beneficios del bienestar y sobre todo, la alianza del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano contra la reforma electoral, esta declarar no grato al Argentino. No bastando, la legisladora del Movimiento Regeneración Nacional (morena, representante del distrito Bochil, Chiapas, votó en contra de la reforma electoral, por lo que ya piden su expulsión estupefacta; buscan hacerle efectiva el precepto no traicionaras, ya veremos como acaba la situación…









