Clase Política / Sufragio efectivo, no reelección con Sheinbaum

Darle legitimidad a un proceso electoral, es la parte más difícil que deben enfrentar los triunfadores del pasado dos de junio, a sabiendas que la lucha titánica para lograr la certidumbre social, el convencimiento y sobre todo el respaldo del pueblo, es producto de un trabajo permanente, donde los resultados y la rendición de cuentas, son la cereza del pastel para erradicar la mal llamada corrupción, la negligencia, el mal gobierno y sobre todo la mentira y el desacato, que son producto de un estigma enraizado tras la culminación de los sexenios.

Por estas razones la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido muy atinada en promover la iniciativa de reformar próximamente y anular los procesos de reelección tanto para diputados federales, locales y presidentes municipales, toda vez que ese fenómeno en el actual sexenio que culmina, generó división en la Cuarta Transformación; incertidumbre y sobre todo estigma de corrupción, enriquecimiento inexplicable, injusticia, avasalle, demagogia, burla y antidemocracia.

El eternizar cargos públicos con la extensión de periodos, vulgarmente generó condicionantes contra aquellas y aquellos que se burlaron descaradamente de la población, restregándoles en la cara, la manera por más insolente de amasar fortunas que no existían y como por arte de magia aparecieron de la noche a la mañana.

Hoy en día, es una camada muy grande de neopolíticos, los que pregonan que ya eran millonarios, que ya tenían dinero hasta para tirar para arriba y que entrar a una contienda electoral donde ganaron y todavía se reeligieron, fue porque la ciudanía los ama eternamente.

El poder enloquece y se vuelve incontrolable, cuando el ego ataca y se apodera del subconsciente sorprendentemente.

Es cuando surgen los súperpolíticos enfrascados en la ambición, el poder incompartible y el inminente mareo que les permite pisotear, incluso aplastar a cuando ser humano se descuide o simplemente se deje. Se olvidan las amistades, se olvidan los favores, se olvida todo como parte el proceso “del todo poderoso”.

Por esa razón, el evitar la participación de aquellos expresidentes municipales (hombres y mujeres), que se habían eternizado en los cargos en el pasado proceso electoral, fue necesario para el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitando una descomposición a los preceptos de la 4T, puesto que el robar, mentir y traicionar, se les dio a una cascada de militantes y simpatizantes, tan acostumbrados a la mamazón. De ser humildes humanos, se transformaron en hambrientos becerros en busca de ubres.

Previo al arranque de su sexenio, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, brinda confianza. Permite que muchas y muchos se quiten el sombrero y acabe con ese procedimiento avasallador de la reelección que no es sano, pues va pudriendo el tejido social, al fomentar el desequilibrio de la balanza. No hay democracia, no hay justicia y no hay una buena repartición de capital que fomente la ley de la oferta y demanda.





Tuzantán y Suchiate, dos ejemplos de pudrición política por reelección

Ahí están ejemplos más que claros en Tuzantán, con un Bany Obed detestable. Se reeligió en el municipio costero y brilló por su ausencia. Productores, sectores sociales y población en general lo acusan de malversación de fondos, enriquecimiento, peculado y mal ejercicio público. Sospechan que en la obra pública hay chanchullo y con las ganancias, ya vive mejor, incluso le dio para comprar la elección a favor de su esposa quien ahora es la presidenta municipal. ¿Qué estará pagando el pueblo?... A base de fraudes y chanchullos con el dinero ajeno, sigue la mata dando.

Suchiate es otro ejemplo con “La Chona”. Fue alcaldesa por el partido Mover a Chiapas y posteriormente con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Brilló por su ausencia, fueron dos trienios estigmatizados por el escándalo y la perdición. Suchiate se tiñó de sangre y sus calles se batieron de muertos asesinados producto de una lucha encarnizada entre grupos delictivos. Líderes campesinos, constantemente la señalaron de sentirse influencer y lejos de trabajar por el pueblo, iba y venía en los aeropuertos por viajes de placer.

¿Quién para la Secretaría General de Gobierno?

Entre tenebras y llamaradas de petate. En mayo trascendió que el coordinador general de diálogos de “El Jaguar”, Juan Carlos Gómez Aranda, podría alcanzar la distinción de ser nombrado por Secretario de Gobierno de Chiapas por el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar. Gómez Aranda ya fue encargado de la política interna y no sabemos a ciencia cierta si quiera repetir el cargo en el próximo sexenio y la otra, tampoco sabemos si esté en sus posibilidades alcanzar la estafeta, puesto que han surgido otros perfiles conocidos.

Comenzando el mes de julio, a quien elevaron como prospecto a la oficina para el control y manejo de la política interna de Chiapas, es Roberto Armando Albores Gleason, quien también ganó como diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), tras dejar atrás para siempre, las filas del priismo podrido y aniquilado en Chiapas.

A “Rocko” Albores lo ponen entre los favoritos para llegar a la SECGOB chiapaneca. Su alianza estratégica y fraternal con Eduardo Ramírez Aguilar es indiscutible, incluso el propio gobernador electo, ha reconocido tener en él a un extraordinario aliado, que ha sabido reconocer, refrendar y recibir el respaldo de una alianza estratégica bien cuajada en Chiapas. ¿Quién más?

Por ahora las tenebras han generado carnita para cafés, comensales y vertederos políticos en Chiapas. Hay un trasfondo en torno a la propuesta de Roberto Albores Gleason. Prácticamente el grupo Comitán estaría tomando las riendas totales de Chiapas. Sin embargo, valdrá la pena no acelerarse, puesto que de aquí al mes de octubre, habrá muchas sorpresas… ¿Qué sigue?

¿Coordinación de Mando Único, evitará corrupción en policías?

Si algo afectó y contaminó las instituciones de seguridad pública en Chiapas en el actual sexenio, fue la autonomía y la falta de órganos de control. El anuncio el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, en relación a la instauración el mando único, permite la llegada de un modelo novedoso, donde a leguas tendrán que dar “pelos y señales” de las labores de coordinación y no irse por la tangente que se traduciría en una fábrica de acciones sospechosas.

La coordinación del Mando Único, permitirá que el gobernador próximo tenga el control de sus policías estatales y municipales. “Les pedirá santo y seña e sus acciones”. No se moverá un huevo estrellado, mientras no lo sepa el ejecutivo en turno. No se limpiará una pistola y encenderá una torreta, sin autorización de oficinas centrales y ese control absoluto y monitoreo permanente, permitirá mayor transparencia y rendición de cuentas. Ya veremos cómo se tratan los mapas e incidencia delictiva, cómo se reconstruyen los consejos municipales, regionales y estatales de seguridad pública, basados en la planeación estratégica y no solamente cubetazos de agua en pleno desperdició, por la falta de visión para limpiar los cochineros.





Campo chiapaneco, con la esperanza de no morir

El delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Héctor Cano de la Torre, anunció que el gobierno federal invertirá más de mil 700 millones de pesos en apoyos de fertilizantes en el 2024. ¡Vaya!, hasta que se pusieron la mano en el corazón. La labor fue estratégica, porque pasando los procesos electorales, decidieron soltar los apoyos que tanto habían negado a los sectores productivos. En la Costa-Soconusco de Chiapas el sector productivo pegó el grito en el cielo apenas hace un par de meses, por la carencia de insumos al campo que han dejado morir a dicho sector. Incluso muchos se quejan de la funesta producción de soya, sorgo y el ajonjolí, por mencionar algunos ejemplos.

Ya ganado el terreno, el delegado de la SADER, con todo su estilo de cara de piedra, aseguró que los apoyos van destinados para 385 mil productores dedicados al maíz, frijol, maíz, café y caña de azúcar. La intención según ellos, es promover la productividad, por lo que serán capacitados para sacarle más provecho a sus tierras.

Nora Soto representa al DIF en nacional de Nayarit

La titular el DIF Tapachula, Nora Soto Soto, voló hasta Tepic, Nayarit. Participó en un encuentro nacional de representantes para el desarrollo integral de las familias, poniendo en alto la labor altruista que impulsan en la Perla del Soconusco y Chiapas. En Tapachula, la alcaldesa Gladiola Soto, fortaleció las acciones de desarrollo urbano y ecología, mediante un curso intensivo para el tratamiento adecuado de la recolección de desechos y basura en la ciudad, que permita orden y saneamiento de las calles.





