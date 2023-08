Clase Política | Tapachula al segundo piso de la transformación

La presencia del gobernador Rutilio Escandón en Tapachula, segunda ciudad más importante de Chiapas, es objeto de buenas noticias, al colocar la primera piedra para poner en marcha el paso a desnivel San Juan que se construirá en la primera entrada de la famosa Perla del Soconusco.

En el trasfondo, dicha obra se ha convertido en una urgencia el mercado comercial de carácter nacional e internacional en la región frontera sur de México, sobre todo, para dar movilidad necesaria sin contratiempos- al transporte de carga pesada federal que accede por el tramo Arriaga rumbo a la carretera costera con destino a Tapachula y posteriormente a municipios fronterizos como Suchiate para carga y descarga en áreas aduanales y logística.

Vale la pena destacar la magna inversión que cubre una enorme necesidad, al ofrecer ordenamiento vehicular y al comercio informal en ésta área geográfica olvidada para el turismo.

El cambio de imagen, permitirá detonar la zona comercial y brindar una cálida bienvenida en la entrada principal de Tapachula a la población procedente de otros municipios aledaños del istmo, costa y sierra; y quienes viajan de otros estados del sureste como; Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y el centro del país.

Se trata de una magna obra que garantiza progreso y cambio de imagen urbana a la ciudad más importante de la región Costa, Soconusco, Sierra y frontera sur de México.

Se suma el paso a desnivel a la mega inversión para reactivar el parque industrial en Puerto Chiapas, anunciada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Rosy Urbina: Rutilio Escandón impulsa progreso en Chiapas

Por los beneficios traducidos en obras de alto impacto para Tapachula, la presidenta municipal constitucional, Rosy Irene Urbina Castañeda, hizo un amplio reconocimiento al gobernador Rutilio Escandón a quien acompañó durante la gira de trabajo que contempló la inauguración de obras de pavimentación, alumbrado público, introducción de agua, drenaje y alcantarillado, además de otras obras en matera de electrificación y reordenamiento vial en sectores populares y comunidades.

Acuerpada y respaldada por diputados federales, legisladores locales, presidentes municipales y sectores empresariales de la región, Rosy Urbina externa gratitud para el titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador que le brinda la garantía a Tapachula, de subir al segundo nivel de amplio desarrollo. Le dará un cambio sin precedentes a la entrada de Tapachula por la carretera costera

“El paso a desnivel vehicular “San Juan” es el resultado del compromiso de la Cuarta Transformación a la que “Tapachula ha logrado de la mano del gobernador y por eso tampoco queremos soltarnos para seguir avanzando siguiendo el ejemplo de nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador”, destacó la titular del ejecutivo local.

Desde Tapachula, la presidenta municipal Rosy Urbina coincidió con la visión de los sectores empresariales y los legisladores federales y locales, en el sentido de manifestar un reconocimiento público a la gestión del mandatario Rutilio Escandón Cadenas, por obras importantes en todas las regiones de Chiapas como: el rescate de espacios públicos, seguridad, salud, educación, cultura y muchos otros rubros importantes para el desarrollo y progreso.

De chile, sal y de manteca rumbo al 2024

Reagrupación de tropas, clanes y hordas ecologistas

Fue un fin de semana muy ajetreado con giras multitudinarias. En Tapachula, el pasado sábado arribó desde el Aeropuerto Internacional, el senador con licencia, Manuel Velasco Coello quien fue recibido con bombo, caravanas y una multitud extraordinaria que abarrotó todos los perímetros internos y externos de la infraestructura aeroportuaria. Hubo música de mariachi con México lindo y querido, hasta botargas y mucha gente que se expandió en las afueras donde ya sonaban las batucadas.

Enfrente un Turibus (autobús de recorrido turístico) con pancarta en grande dándole la bienvenida a la corcholata presidencial y aspirante al comité nacional para la defensa de la cuarta transformación, Manuel Velasco Coello.

Acompañaron al senador con licencia, “el güero” desde la bienvenida- los diputados federales, Jorge Luis Llaven Abarca, Valeria Santiago, Roberto Rubio, el empresario César Amín González Orantes, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Mario Carlos Culebro Velasco, asimismo Enoc Hernández Cruz, Edmundo Pérez Armendáriz, Olvita Palomeque, las regidoras Aida Flores Vázquez y Dilma Barrios, así como varios representantes de sectores empresariales y productivos de Tapachula.

La clase política regional estuvo presente y regada por doquier. Vimos caras conocidas como los priistas o ¿ex priistas?, José Rodulfo Muñoz Campero, Neftalí del Toro Guzmán, Samuel Alexis Chacón Morales, Ezequiel Orduña Morga, Romeo Cruz Becerra, entre otros -viendo la efervescencia política que ha generado los primeros borbollones de una caldera hirviendo rumbo a las elecciones del año 2024.

Por increíble que parezca, el contingente que saturó de habitantes y automóviles el estacionamiento del Aeropuerto Internacional terminó en las afueras del Hotel Loma Real, donde el aspirante presidencial concluyó de atender gente hasta altas horas de la madrugada, listo para el domingo donde encabezó un encuentro con líderes y representantes del sector empresarial, comercial, agroindustrial, colegios de profesionistas, barras de abogados, ex diputados locales y federales, líderes de opinión, prestadores de servicios, constructores y notarios públicos.

Siete puntos medulares del Güero Velasco rumbo al 2024

Los mensajes contundentes de Manuel Velasco fueron al menos cuatro. Primero, el respaldo total a favor del empresario César Amín González Orantes para abanderar próximamente el Partido Verde Ecologísta de México y probable coalición de partidos propios de la cuarta transformación. Segundo, no claudicar por ninguna otra corcholata presidencial y continuar el lema “caballo que alcanza gana” con la afirmación que siempre ha ganado las elecciones y en la actual no será la excepción, porque habrá sorpresas. Impulsar los gobiernos de coalición para integrar actores políticos eficaces de diversas ideologías en busca de la construcción de políticas públicas para la construcción de la paz en el país. Tercero, dar seguimiento a todos los programas sociales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y elevarlos a rango constitucional a favor del pueblo de México. Fortalecer los temas en materia de seguridad como la instrumentación del mando único, que ha funcionado en Chiapas para inhibir incidencia delictiva y paralela a ello, construir mayores espacios deportivos para integrar a la juventud a las disciplinas de activación física que los aleje del alcohol y las drogas. Cuarto, tener la certeza que el próximo candidato a la presidencia de México por PVEM, Morena y Partido del Trabajo, saldrá del sureste y será chiapaneco. Afirma Maveco, ser el menor de todos los participantes que ya rebasan los 60 años, pero además en poco tiempo subir como la espuma al cierre del proceso de selección. Quinto, ser el Partido Verde, aliado de la cuarta transformación y también ser el futuro de la 4T, que ha dado importantes saltos al éxito como el apoyo a madres de familia; resultando un programa ejemplo que fue retomado en el gobierno del Estado de México por Alfredo del Mazo. Sexto, reconocer el apoyo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al parque industrial que se estableció en el pasado sexenio y actualmente se tiene contemplado por parte del gobierno de la república y estatal, una inversión millonario para detonar el Puerto Chiapas, el tren maya, el transismico y generalmente el sureste. Séptimo, “costó mucho que un gobernante del sureste llegara a la presidencia de México, solo llegaban los del norte, occidente y del Estado de México, por lo que en las próximas elecciones el sureste volverá a consolidarse”.

Reubicación de Pemex a Puerto Chiapas y jefas de familia no se olvida

En el discurso hacia los sectores productivos, Velasco Coello, recordó que durante su gestión como gobernador, coadyuvó con el desarrollo de Tapachula y la región Soconusco con más de mil 500 calles en la Perla del Soconusco, además siendo senador gestionó retirar la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la ciudad, siendo gobernador, logró establecerla en Puerto Chiapas.

En Huixtla, fue una locura, alrededor de 15 mil habitantes de diferentes municipios aledaños, se arremolinaron en el interior del Estadio Anáhuac. La población se desbordó a favor del presidenciable Manuel Velasco quien no quita el dedo del renglón con programas creados en su pasado gobierno como: el apoyo a las jefas de familia, canastas alimentarias, apoyo a los productores del campo con insumos agrícolas, fertilizantes, maíz sustentable y la reconversión productiva para fortalecer los ingresos y la productividad.

En época de veda apoyar a los pescadores y sus familias quienes no tienen ingresos, asimismo que la titulación sea gratuita. Qué cada inicio escolar se entreguen paquetes y útiles escolares a las niñas, niños y adolescentes para apoyar la economía de las familias.

Una de las propuestas que ha remarcado el Güero Velasco es “apoyar a las mujeres en tres ejes fundamentales como la creación de la fiscalía para la mujer a nivel nacional, en el sentido de atender los derechos de las mujeres. Aplicar la ley ante las denuncias de las mujeres y no queden en la impunidad, apoyar a las madres solteras de manera económica por ser padre y madre a la vez. “Ahora que lo planteamos a nivel nacional, me preguntan si lo copie del estado de México, cuando el gobernador del Mazo yo se lo platiqué y él lo implementó en el Estado de México.

Nexos y Contextos

Incursión de Albores al PT, ¿a favor o en contra de ERA?

Vaya sorpresa dio el ex priista Roberto Armando Albores Gleason, al saltar del movimiento Estamos muy a Gusto del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Partido del Trabajo (PT) que lidera en Chiapas, el ex senador, Amadeo Espinoza. No dudamos que para Amadeo y la profesora Sonia Catalina Álvarez, la inserción de Roberto Albores Gleason es lo mejor que les ha pasado desde hace varias décadas, pues ningún actor clave con posicionamiento político y mediático en su sano juicio, aceptaba las invitaciones por mal mirar al Partido Político de izquierda que llena como emblema la estrella del Che Guevara.

Dicen en Comitán, que la incursión de Roberto Albores Gleason, es para disuadir el movimiento de su homologo comiteco Eduardo Ramírez Aguilar, quien apenas en las pasadas elecciones traía el control del Partido del Trabajo. ¡Oh no vaya ser! que Albores Gleason, haya sido reclutado por el Jaguar Negro rumbo a los procesos electorales del año 2024 por la gubernatura de Chiapas, donde ven a Gleason otra vez como diputado federal.