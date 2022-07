Clase Política | “TAPACHULA Chula, limpia, alumbrada y desarrollada: IP

REC, canciller Ebrard y secretaria de gobierno felicitan a Rosy Urbina

Si no fuera por la prioridad que demuestra el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y el mismísimo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, la fronteriza ciudad de Tapachula, primera puerta de entrada con Centro y Sudamérica, se hubiera hundido en la zozobra. Hemos cotejado que no ocurrió desde que la cuarta transformación determinó defender con dientes y uñas este territorio que hoy gobierna el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a través de una mujer, Rosy Urbina Castañeda. Ella no es monedita de oro, por estar en el argot político; Ha demostrado que el trabajo y los resultados matan a la grilla. Camina de la mano con el huésped del palacio nacional y del palacio en Chiapas durante el actual sexenio.

La voluntad de los tres niveles de gobierno, es portentosa para suministrar programas sociales, fortificación del bienestar, atención en materia de salud pública, reforzamiento de seguridad y atención permanente del fenómeno migrante, que resulta un dolor de estómago para cualquiera ser humano en cargos conferidos.

El abanderamiento de la cuarta transformación, ha sido sexenal en Tapachula, denota una imborrable constancia y voluntad de los tres niveles de gobierno para lograr potencializar el famoso polo de desarrollo.

La cuarta transformación ha marcado territorio, en una región que alguna vez, fue un bastión priista. Hoy figuradamente prevalecen las cenizas del tricolor, puesto que cientos de sus simpatizantes, inclusive militantes activos andan en los cortijos de la Regeneración Nacional, aunque se escondan del escrutinio social.

De ahí el respaldo del gobierno federal y estatal hacia el ayuntamiento municipal de Tapachula como nunca.

En lo que va de su labor ejecutiva al frente del ayuntamiento municipal de Tapachula, la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda, ha demostrado voluntad y compromiso firme para darle un rumbo de bienestar y progreso a la Perla del Soconusco.

Constancia, sensibilidad humana, voluntad y solución a las problemáticas, es la mejor carta de presentación de la presidenta municipal, dándole un respiro profundo a Tapachula que goza de belleza, programas renovados en materia de limpia municipal, impulso al alumbrado y cambio de luminarias, así como visión estratégica para fortalecer el desarrollo y modernización de la mancha urbana, mediante obras de rehabilitación en calles y avenidas que se traducen en magnas inversiones “con el apoyo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas”, coinciden sectores empresariales y miembros distinguidos de colegios de profesionistas.

Tapachula, goza de un cambio importante en esta nueva faceta gubernamental, donde hay más voces que se pronuncian por los trabajos a favor de la mancha urbana, apostándole a la seguridad pública y social de miles de familias.

En el marco de su cumpleaños de la presidenta municipal, Rosy Urbina, voces del sector empresarial, comercial, industrial, colegios de profesionistas y medios de comunicación se han pronunciado a favor de la disponibilidad para trabajar por los tapachultecos, mediante una administración basada en la transparencia y la rendición de cuentas, siempre apegada a la realidad” externaron prestadores de servicio.

Multi-felicitada alcaldesa de Tapachula, Rosy Urbina

Beneplácitos, muestras de cariño y cientos de felicitaciones han prevalecido a lo largo de este jueves 07 de julio del 2022, con motivo del cumpleaños de la presidenta municipal constitucional de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda.

Celebres saludos comenzaron desde tempranas horas procedentes de colonias populares, comunidades rurales, mercados públicos, comercios establecidos, prestadores de servicios, empresarios, productores, servidores públicos municipales, además sectores profesionistas, sin faltar familiares y grandes amistades.

El aprecio y la estimación hacia Urbina Castañeda, sin lugar a dudas, no ha pasado desapercibido en este día. Demuestra la alcaldesa un posicionamiento formidable, de altos vuelos propio de una supremacía ganada a base de esfuerzo y dedicación, en el marco de sus funciones como mujer de gran valor al frente de una administración, considerada como una de las más difíciles de la entidad chiapaneca.

Las muestras de afectó se han extendido. Es respuesta de la calidez humana de la alcaldesa tapachulteca quien recibió parabienes de diferentes personajes de la vida pública en Chiapas, como el mismísimo gobernador Rutilio Escandón Cadenas; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y la secretariageneral de gobierno, Victoria Cecilia Flores.

