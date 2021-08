Por. Antonio Zavaleta





Al reconocer que su estadía en la máxima oficina de Bucarelli (tres años) fue muy intenso, la ahora senadora de la república, Olga Sánchez Córdero, tendrá el tiempo suficiente en la tranquilidad, para culminar su nuevo libro denominado “A la mitad del camino”.

La ex ministra de la Suprema Corte de la Nación, en el sexenio del priista DE Ernesto Zedillo Ponce de León, dejó la dura encomienda de la operatividad y control interno de la política nacional, puesto que dicho cargo fue cedido por el ejecutivo nacional, Andrés Manuel López Obrador al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien ya le andan colgando adornos de impulsar de forma tajante y contundente una labor de mano dura.

El carácter enérgico del nuevo secretario de Gobernación, será una embestida teledirigida contra la oposición y ojalá contra la inestabilidad social por la pandemia Covid-19, la grave inseguridad que ha desatado una franca guerra de cárteles de la droga y un desgarriate migratorio en la frontera sur de México con 150 mil migrantes, ya incluidos los casi 40 mil haitianos varados en la ciudad fronteriza de Tapachula. ¿Quién podrá ayudarnos?

Ha trascendido que habría posibilidades para Olga Sánchez de una coordinación parlamentaria. Tampoco descartan la presidencia del senado o la junta de coordinación política que vendría a darle jaque mate a otro senador, Ricardo Monreal Ávila, a quien le han cuestionado su alejamiento palpable con el presidente de México, tras querer ser el próximo candidato de Morena a la presidencia de México, además de buscar imponer a Eduardo Ramírez como abanderado de la 4T a la gubernatura de Chiapas, por encima de la decisión por Zoé Robledo, signada desde Palacio Nacional.

Vinculan al ex gobernador zacatecano Monreal, como probable proyecto emergente 2024 de los partidos PRI, PAN, PRD, Verde y Movimiento Ciudadano, al verse rebasado y avasallado por Ebrard y Claudia Sheinbaum quienes presumen el derecho legítimo de abanderar la cuarta transformación de Morena para dar continuidad al proyecto único de nación que nació por iniciativa de López Obrador.

La nota nacional que ha cimbrado la frontera norte, centro, occidente y sur del país, fue por decisión propia dice AMLO, sobre la salida de Sánchez Córdero de SEGOB. Sin embargo, sabemos que, jamás fue una encomienda de miel sobre hojuelas y por el contrario, el aumento pormenorizado de conflagraciones en el mapa nacional, sobrecargo el generador de la senadora y ex ministra.

La política interna de la nación mexicana, ha sufrido embates por la pandemia Covid-19, por la grave inseguridad producto de la violencia encausada por pandillas centroamericanas al apoderarse del narcomenudeo, por la pelea de plazas entre carteles de la droga y sobre todo, por la apabullante migración de centroamericanos, sudamericanos, haitianos, africanos y por su fuera poco, ahora también de miles de Afganos por invitación expresa del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

Evidentemente lo que se reciente en el Sureste mexicano, recae en el Centro de la República Mexicana y la situación caótica que sufre la extremadamente porosa frontera sur de México, teniendo encima 120 mil migrantes y casi 40 mil haitianos que huyen de su país tras el magnicidio de su ex presidente y la arremetida de un terremoto, no es grato para ningún funcionario nacional a quien lo ponen en medio del fuego cruzado, buscando un milagro para que salga ileso.

Nexos y Contextos

“Quédate en México”, programa repudiado por haitianos

Medios de información, con respaldo a investigaciones documentadas, destaparon y exhibieron el acuerdo migratorio binacional, entre Obrador, Joe Biden y Kamala Harris, conjuntamente con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei y las fuerzas federales, militares, Marina, Migración y Guardia Nacional para retener migrantes haitianos y centroamericanos en la frontera sur de México, evitando con ello su emigración a Estados Unidos. Las autoridades les han inyectado la idea de adoptar el criticado problema de “Quédate en México”, promulgado desde la pasada administración de Donald Trump y firmado por el gobierno mexicano. Ahora la migración, se ha convertido en una bomba de tiempo.

En la ciudad de Tapachula, las mesas de café y té canasta que exhiben autoridades locales, organismos migratorios y no gubernamentales, son una vergüenza porque representan pura simulación. No sirve para nada, en torno a la búsqueda urgente de soluciones que mitiguen la histeria colectiva de haitianos que buscan emigrar a los Estados Unidos. Y es que los extranjeros han comenzado a generar problemas sociales como manifestaciones y protestas a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), en éste último, no dan paso sin huarache; optan por el lucro con el dolor ajeno, como medida oportunista.

Operativo Antipandillas debe ser permanente en el Soconusco

Con una operatividad llena de carácter y sin piedad, la secretaria de Seguridad en Chiapas, Gabriela Zepeda ha informado sus primeros avances en la lucha frontal contra la delincuencia organizada de miembros de pandillas antagónicas centroamericanas Marasalvatrucha-13 y Barrio-18 en los municipios de Tapachula, Suchiate, Escuintla, Acapetahua, Acacoyagua y Mapastepec, además de Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Palenque.

Y efectivamente la detención de pandilleros con antecedentes penales y ordenes de localización en Estados Unidos y Centroamérica, capturados en Chiapas, enciende los focos rojos y el alertamiento preventivo, pues es evidente que las maras se han expandido sigilosamente hasta en colonias como Patria Nueva en Tuxtla Gutiérrez y barrios de Comitán de Domínguez.

El llamado de los sectores empresariales, comerciales y productivos desde la frontera sur de México a la funcionaria de seguridad, es no bajar la guardia y exhortar mayor presencia policial en los puntos con mayor incidencia delictiva, pues la emigración no cesa; es imparable y va en aumento en comparación con sexenios anteriores.

***Rompecabezas***

*Por encima de esta pugna recalcitrante por la candidatura presidenciable de Morena en el 2024, entre Marcelo Ebrard Casaubón titular de Relaciones Exteriores; Claudia Sheimbaum, delegada de la ciudad de México y el senador Ricardo Monreal… ¿No se les ocurre que Adán Augusto, igualmente podría ser el elegido desde ahorita para trabajar en la política interna y consumar el proyecto único y de nación?... ¡Suele pasar!





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com