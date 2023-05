Tal cual lo anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya arrancará con su primer convoy la primera quincena del mes de agosto del año en curso, y será una realidad antes de culminar su sexenio. Como todo suceso histórico, hay comentarios a favor y en contra; sin embargo, la clase política, empresarial, productiva e internacional, se encuentra a la expectativa de su funcionamiento que conectará a los estados del sureste mexicano.

Para lo anterior el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dio todo el respaldo a favor de la oruga de acero en el marco de las mañaneras de esta semana. Y es que “por cierto”, el Tren Maya, es manufacturado en ciudad Sahagún, Hidalgo, según la versión de la directora de Alstom México, Maite Ramos Gómez, quien confirma un 72 por ciento de contenido nacional para la magna obra.

El mandatario chiapaneco, ha celebrado que durante la edificación del Tren Maya, se ha detonado los empleos. Cuantifican cifra récord a favor de miles de familias que han subsistido y coadyuvado con el crecimiento económico del sureste, en el marco de la Cuarta Transformación. Rutilio Escandón, anunció igualmente que en el Aeropuerto Ángel Albino Corzo en Tuxtla Gutiérrez, establecerá un centro logístico para la comercialización con el sureste.

“Con la construcción del Tren Maya, Chiapas, es uno de los estados más favorecidos en el marco del sexenio quien acrecentó los apoyos mediante programas sociales”, destacó Escandón Cadenas.

Por obvias razones el Tren Maya, no es producto de la ingenuidad, al constatar la existencia de la tecnología que deberá ponerse en marcha, probarla, arrancarla, afinarla y dejarla lista para su marcha en acoplamiento de vías, pruebas de estática, además de activar eficientemente los sistemas de energía, electrificación y agua para los pasajeros y previo a las giras presidenciales que se contemplan para el mes de agosto, donde nada debe fallar.

Prueba de fuego en 15 kilómetros presidenciales





La oruga de acero atrae reflectores a nivel mundial. En la primera quincena de agosto, las autoridades federales han considerado realizar una prueba en 15 kilómetros de vías; un antesala para el recibimiento de 13 trenes que se pondrán en marcha próximamente.

Con decirle que han filtrado una lista de precios a Clase Política y el Decano del Periodismo en Chiapas. Igualmente nos abunda la información al indicar la existencia de 42 trenes y 219 vagones. Tendrá un costo por boleto desde 50 pesos por tramo local y de 800 a 900 pesos para foráneos.

Para lo anterior se han definido igualmente los tramos. Palenque- Escárcega, Escárcega-Kalkíní, Kalkíní-Izamal, Izamal-Cancún y Cancún-Playa del Carmen con destino a Tulúm.

Con información confiable, se constata el avance del 86 por ciento en cuatro viaductos; 82 por ciento de 12 puentes, 93 de las 418 obras de drenaje y 85 por ciento del centro de atención a visitantes de la zona arqueológica de Palenque, 72 del bulevar de Palenque y 76 por ciento de los 203 pasos peatonales, vehiculares o de fauna. Para el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, la obra va muy avanzada, tal cual los 127 kilómetros concluidos en el tramo número uno de Palenque a Escárcega.





Nexos y Contextos

Dirigentes de partidos en Chiapas, entre beneplácito y el sepulcro





Muy objetivos y echados para adelante se encuentran los dirigentes estatales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carlos Molina Velasco, y la dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Valeria Santiago Barrientos. ¿Será que tras su probable alianza rumbo al 2024, hay buenos bríos a diferencia del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes ni fio ni fao, brillan por su ausencia y al menos Rubén Zuarth Esquinca, encumbra solamente su labor de legislador local con la aprobada “Ley 3 de 3”, para reducir edades en los candidatos y evitar la violencia de género.

Mientras Molina Velasco y Valeria Santiago, exhiben épicas movilizaciones, en los institutos políticos de la presunta alianza Va por México, sufren del silencio sepulcral. No cuaja la gelatina y de plano, hay decepción anticipada que comienza con los despellejamientos de su dirigencia nacional Alito Moreno, con el distractor político del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac quien recuerda el argumento histórico de ruptura con Acción Nacional cuando Vicente Fox, exhibió al priismo en un ataúd, avizorando su situación electoral próxima en el Estado de México.

En Chiapas, la alianza Va por México, sufre decadencias de candidatos cuando la caballada anda flaca. Se volverá a repetir el suceso del 2018, cuando el PRI, no sostuvo su alianza con el PVEM, y firmó su debacle y caída, encumbrándose la cuarta transformación.

Para más el Movimiento Ciudadano (MC) que igualmente sufre del efecto de la caca de loro, por lo de “no oler ni heder”, ya trata de posicionarse jalando cuadros según ellos, semipodridos emanados del verde, priismo y panismo para llenar la canasta; sin embargo con un Bayardo en Tuxtla Gutiérrez y un Diego Valera en Tapachula, simplemente no logran inflar la llanta para jalar la carreta del atolladero.

Ha trascendido el nombre de María Elena Orantes, como probable candidata a la gubernatura por la maquina naranja; por la vinculación con Dante Delgado Rennauro, aunque en tiempos de decadencia y secuelas pandémicas, el deceso inesperado del ex presidente de Acapulco, Luis Walton Aburto ha movido consciencias por la carencia de inversionistas y gestores.

Acertijo Público





*Los estragos en la cúpula nacional, están que arden. ¡Ya valió grillo la adquisición de City Banamex por parte del empresario Germán Larrea, presidente del Grupo México quien lo canceló porque no pretende pagar 7 mil millones de dólares por algo que teme le quiten de sus manos mañana. Ayer mismo, el ex secretario del gabinete Alfonso Poncho Romo, acudió a Palacio Nacional para desayunar con el presidente López Obrador, con el firme propósito de solucionar la compra de la banca rota. En tanto el mismo Presidente manifestó que de no concretarse el trato, el gobierno realizará una alianza con el pueblo, para adquirirlo ¿Qué sigue y qué opina?.. ¿Se podrá rescatar las Afores que millones de mexicanos tenemos en dicha institución bancaria?...





