Clase Política | Tuxtla Chico rehén de traficantes de cacao por negligencia municipal

Pese a ser reconocida como la ciudad del cacao real del Soconusco, Tuxtla Chico, dejó de ser al menos en el actual trienio, la tierra del chocolate nativo de la región. Sus productores locales tristemente enfrentan desde el año 2021, una grave crisis económico, al ser avasallados por el tráfico ilegal de cacao oriundo de Guatemala y pese al trasiego de la semilla centroamericana, las autoridades locales encabezadas por Julio Gamboa Altuzar, han dado su brazo a torcer, declarándose inoperantes, negligentes, con políticas mediocres y blandengues, al ser fofos defensores de la economía local.

La efímera organización de un tianguis de productos orgánicos, es más una faramalla bien simulada para que el ayuntamiento local se pare el cuello, engañando vilmente al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, de garantizar labores de impulso económico, siendo una acción doble cara y efímera- bajo un parapeto publicitario, como obra mal montada.

Comerciantes y productores locales- aceptan la crisis alarmante que enfrentan en comparación con trienios anteriores. “No nos quieren apoyar y solo los dan chance de poner nuestro negocio en el parque a ver cuánto vendemos, pero no es todos los días”, externan.

Carecen de espacios en mercado y áreas públicas, y si son ambulantes, son objeto de cobros clandestinos que no pueden costear. Se han declarado en la banca rota, por los Preferencialismos y favoritismos de un ayuntamiento que le cuesta gobernar de forma plural e incluyente, ante la desigualdad y discriminación hacia mujeres madres de familia que trabajan y subsisten de un comercio local en pobreza y dañado por la crisis mundial, pero más por la simulación y demagogia de un mal gobierno priista.

“Tal vez tenga razón el presidente de México López Obrador, sobre la corrupción, las mañas y la delincuencia organizada que vive el priismo en la nación. Ya no confiamos en esos tiempos partidistas que hoy siguen haciendo de las suyas. En el caso de la producción de cacao local, Raúl López Guzmán dirigente de “Canshap”, aceptó que las autoridades y legisladores no dan la cara “porque no quieren ayudar en nada”. Habitantes del pueblo fronterizo, indican que “admiran entre la lentitud el contrabando que tanto perjudica a los comercios locales”.

Y es que la mayoría de esos políticos, están cortados por la misma tijera, entran para saquear, sustraer o hurtar con tal de adquirir bienes inmuebles, ganancias incomprobables, lavado de dinero, parques vehiculares, malversación de fondos y peculado. Buscan la comodidad en otras ciudades, ante la quemazón ciudadana, huyendo como jibaritos y hay lo veremos”, remataron damas de Tuxtla Chico.

Pepe Cruz va al senado por salud mental, “pero se olvida del dengue”

En una clara carrera de posicionamiento político y electorero, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, decidió eliminar varias brigadas de trabajo para el combate frontal de enfermedades endémicas como; el Dengue, Zika y Chinkungunya. ¿Y el dineral donde queda ahora?

Pese al brote de zancudos en varios municipios de la región Soconusco, hay escaza labor de nebulizar -las colonias populares, urbanas y comunidades rurales.

Han denunciado un crecimiento potencial de larvas propias del dengue clásico. En la Costa de Chiapas, para ahorrarse ese millonario presupuesto que nadie sabe a dónde va a parar, decidieron cancelar a cientos de la plantilla laboral. Por el contrario, hay cantidad de gente enfermándose ante la inevitable temporada de lluvias.

Ante los focos de incidencia de contagio, el afamado Pepe Cruz, sigue viajando a sus anchas para actualizarse en temas de "Salud Mental y Adicciones, Prospectiva de la Reforma", a convocatoria de la Cámara del Senado del Congreso de la Unión. ¿Cómo para cuando eliminan un poco el zancudero?...

Acertijo Público

*¿Qué nos depara el 2024? En una pasada ceremonia del Colegio de Bachilleres en Álvaro Obregón, quedó asentada la presencia política de tres actores importantes en el ejercicio de funciones. La alcaldesa Rosy Urbina Castañeda quien ha mantenido un posicionamiento estadístico, el legislador Yamil Melgar Bravo, quien trae cascabel y el presidente de la comisión frontera sur en el congreso local, Enrique Zamora Morlet, quien ha mantenido presencia en eventos privados y públicos, dejando entrever aspiraciones bajo el abanderamiento de sus colores partidistas rumbo a nuevos horizontes…

*Sonia Eloina, en calidad de alcaldesa fronteriza, anda promocionando lunes ciudadanos. ¿Quién tenga más saliva, tragará más pinole? No sabemos a ciencia cierta, cuando compromisos sociales esté comprometida a cumplir verídica y realmente a sabiendas que trae un descomunal tsunami de reclamos e incumplidos a lo largo de su pésima gestión como titular de un ayuntamiento fracasado.

*Rafael Inchong, anda volando bajo, y no es derivado de los aires de grandeza que no lo dejan pensar a sus anchas, más bien, por una posible denuncia anónima donde andan exhibiendo diezmos y moches en materia de obra pública que han filtrado desde la tesorería Mañocipal; mismos que podrían trascender hasta las oficinas de la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) de Chiapas, a sabiendas que siendo del Partido del Trabajo, debe caminar, volar, dormir, actuar, comer y gritar como pobre en extrema indulgencia.









Comentarios: antoniozavaletah@gmail.com