Clase Política | ¡Ultra migración política hacia la esperanza NOS UNE!

La efervescencia política congregada en el Foro Chiapas de Tuxtla Gutiérrez durante la gira de la presidenciable Claudia Sheinbaum Pardo, representa un termómetro real de lo que se avecina electoralmente en el año 2024. La visita de la dama de hierro, legitimada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y por los sectores de la supremacía nacional y poderes económicos, vino a despertar la sed de competitividad entre varios chiapanecos y chiapanecas que añoran gobernar Chiapas en el próximo sexenio.

Caras conocidas y una extraordinaria locura se vivió en el lleno total. La euforia fue desbordante por la excitación de ver a la candidata oficial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum que, ya vislumbran despachando en el Palacio Nacional y por obvias razones, nadie quita el dedo del renglón por los sendos intereses para administrar un estado, despachar en el senado, lograr una curul en San Lázaro, en el congreso local o ser presidente municipal, en tiempos donde la 4T no niega nada y todo lo da.

Pedid y os daré, no es lo mismo que “amor con amor se paga”

“Amor con amor se paga”, es uno de los slogans del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy replicado hasta por la Clase Política y no está alejado de la realidad. En un movimiento transformador donde el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo y el presidente del consejo nacional de la 4T, Alfredo Durazo coinciden “no estar completos” y aún tener sendos espacios para integrar a quienes deseen pertenecer; es obvio que la migración política es monumental, abismal, colosal por donde lo quiera usted ver. Nadie entraba en el Foro Chiapas, en un lleno total como nunca.

Encuentros entre Sheinbaum y Jaguar Negro en el senado y Chiapas

Cabe señalar que antes de viajar a Chiapas, Claudia Sheinbaum, hizo una parada protocolaria en el senado de la república. Allá hubo una reunión con el líder de la cámara alta, Eduardo Ramírez Aguilar (el Jaguar negro), de quien dicen estadística y políticamente trae varias canicas a su favor, incluso mediciones en el jet set nacional y sobre todo, en proceso de valoración del soberano del Palacio Nacional.

No hay que olvidar que de nueve aspirantes en la encuesta, se redujo a cuatro (dos hombres y dos mujeres). El comiteco, trae altas probabilidades de entrarle a la semifinal y lo demás seria pan comido.

Cordialidad política y unidad de Pepe Cruz rumbo al 2024

Caras conocidas en el Foro Chiapas, por supuestos varios ex integrantes del equipo de Adán Augusto López Hernández como el doctor Pepe Cruz, que se aventó a saludar a Claudia Sheinbaum, embistiendo a Ricardo Aguilar Gordillo, dirigente magisterial y sobrino de la líder política comiteca, Elba Esther Gordillo. Hubo encuentros y salutaciones hasta para echar al río Grijalva y llenar dos veces el Cañón del Sumidero.

Pepe Cruz es el secretario de salud en Chiapas, ha logrado posicionarse y medirse acertadamente para lograr su pase a la semifinal del ajedrez político; y no dudamos que sea uno de los ungidos. Por cierto, en el encuentro de líderes de estructura con Sheinbaum Pardo, Pepe Cruz mantuvo una cercanía cordial y política con Eduardo Ramírez; tanto para levantarse la mano como para abrazarse como muestra de sumas y unidades que exhortan desde las raíces de la cuarta transformación.

Sasil de León ratifica su fraternidad y acercamiento con Sheinbaum

Dora Luz llegó cómoda y demostró una vez más, que trae el acercamiento, amistad y fraternidad con Sheinbaum Pardo. Su saludo, abrazo e intercambio de sonrisas lo dice todo.

Sasil de León trae el respaldo y la elevada probabilidad de pasar al siguiente nivel de competencia, puesto que representa capital político que abonará al engrane principal rumbo a la presidencia de México. En el equipo de Claudia Sheinbaum lo saben y no dudarán en tenerla en su círculo cercano para abonar en el proyecto único de nación del año 2024.

Con la declaración vertida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de tumbar a la diputada Manuela Obrador Narváez (Que no participe), queda claro que desde el Palacio Nacional, han puesto el dedo en otros prospectos mujeres que sepan coadyuvar con quien se convertirá en la primera mujer presidente de México.

En el encuentro con los liderazgos de estructura territorial, Sasil Dora Luz de León Villard, estuvo en primera fila, siempre leal y dispuesta a las indicaciones de la presidenciable quien la traerá en sus filas próximamente porque le es indispensable.

Rosy Urbina presente en el Foro Chiapas con Claudia Sheinbaum

Rosy Urbina Castañeda, presidente municipal de Tapachula acudió al foro Chiapas a respaldar a la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum. Esfuerzo requerido tiene su recompensa y eso ha logrado Rosy Urbina al manejarse en la delgada línea de la lealtad primeramente a favor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y segundamente del gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas.

Al culminar su segundo informe de actividades hace unos días en el teatro Amparo Montes de Tapachula, fue respaldada por el secretario de hacienda Javier Jiménez, manifestando que Rutilio Escandón y la sinergia lograda con Urbina Castañeda, le han cambiado el rostro a Tapachula.

En rueda de prensa, la alcaldesa aseguró inscribirse al proceso de selección rumbo a la gubernatura de Chiapas, porque está preparada y mentalizada para ello. Entonces en razón de lo anterior, hizo acto de presencia en Tuxtla Gutiérrez, cabildeo muy bien y se pronunció como fundadora, a favor del triunfo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de Claudia Sheinbaum en el 2024.

Varios estuvieron “muy a gusto” en el Foro Chiapas

En la muchedumbre detrás de las vallas, también vimos caras conocidas como otros ex integrantes del movimiento “Estamos muy A gusto”, Marben Camacho y Jesús Domínguez Castellanos. En otro perímetro, la diputada local, Faride Abud García; el titular de obras públicas de Chiapas, Ángel Torres Culebro; el secretario de hacienda, Javier Jiménez; la dirigente estatal del Partido Verde, Valeria Santiago Barrientos y hasta atrás el nuevo abanderado del Partido del Trabajo (PT), Roberto Albores Gleason, que anda como Che Guevara; dígase con barba de jornalero, morral, vianda y estrecha de cinco picos.

En el Ángel Albino Corzo, reaparecen los Morales Sirenito y Cepillo

Todo comenzó en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, la comitiva de Claudia Sheinbaum coincidió con el ciclón de Coita Placido Morales Vázquez quien al igual que su hermano Carlos Morales, se pelotean como la historia bíblica de Caín y Abel. Quieren el amor de la gubernatura para uno solo; pero es pública -su estrategia de tirar arriba para levantar abajo unas sus diputaciones.

En fin, en el Aeropuerto también apareció el legislador del Partido Verde Ecologísta de México (Pvem), Luis Armando Melgar Bravo y el Sirenito, Miguel Prado de los Santos, también bautizado en la polaca como la King Kardashian costeña, oriundo de Tonalá y bien recordado con alta fama por su gusto al nudismo fotográfico.

La historia en Tacos de la Comisión, la jícara, Noroña y Sheinbaum

Más tarde, en la parada de los tacos la Comisión, reapareció tras un lamentable acontecimiento familiar, el alcalde de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth quien fue respaldado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en una probabilidad franca de sumarse a la contienda como candidato a la diputación federal de su distrito. Ahí Sheinbaum Pardo, se vanaglorió por el pozol en jícara y los tacos tradicionales chiapanecos de cochito, demostrando que Gerardo Fernández Noroña, viene bien aceitado e inclinado a su favor de forma permanente.

Se registró un encuentro con estructura de líderes chiapanecos. En primera fila estuvieron el presidente del senado, Eduardo Ramírez Aguilar, la senadora Sasil de León Villard, el galeno, Pepe Cruz, el secretario de obras públicas, Ángel Torres Culebro, Memito Santiago, Marden Camacho, Sonia Catalina Álvarez, Montes de Oca, Placido, Mariano Rosales Zuarth, Fernando Ugarte, Zaynia Gil, entre muchos más conocidos y desconocidos dentro del ámbito transformador chiapaneco. De hecho Ismael Brito y Jorge Luis Llaven Abarca, han mantenido igualmente acercamientos significativos con la presidenciable; Y es que ambos, tienen brecha, aspiración y proyecto en el 2024.

Se desató la euforia en el Foro Chiapas por la foto y el saludito

Los encuentros en el Foro Chiapas, fueron multitudinarios. Fue una fiesta bien fabricada para Claudia Sheinbaum que sin duda, gozó de tener toda una maquinaria electoral lista y concentrada en un solo recinto. Entre la multitud vimos caras conocidas como la secretaria de agricultura, ganadería y pesca, Zainya Andrea Gil Vázquez, el diputado local, Yamil Melgar, la alcaldesa de Suchiate, Sonia Eloina y el hijo el director del Dif municipal dejando abandonado Suchiate donde se perpetró senda balacera entre polleros y la marina, con heridos de gravedad apenas ayer jueves.

En el otro extremo Andrés Sánchez de León y metros delante de la muchedumbre, la diputada azteca, Patricia Armendáriz quienes no alcanzaron a saludar a la presidenciable por estar muy alejados del cercado.

Fue un encuentro multitudinario que igual generó acaloradas rechiflas en contra de varis actores políticos. Unos le avientan la bolita a la tribu de los Morales Vázquez de tratar de desmadrar al súper galeno Pepe Cruz, otros manifiestan que el mismo borlote fue aprovechado para intentar desacreditar a otros aspirantes al gobierno de Chiapas. Agrupaciones políticas, liderazgos naturales, aspirantes a cargos de todos sabores y repisas, así como ex priistas, ex perredistas y ex panistas

Nexos y Contextos

Sangre, inseguridad y balazos en el pueblo sin ley de Suchiate

Un fuerte enfrentamiento a balazos entre dos grupos antagónicos presuntamente dedicados al tráfico de humanos (polleros) contra personal de la Secretaría de Marina y Armada de México (Semar) se registró en el boulevard del municipio de Suchiate, dejando varios heridos batidos en sangre.

El resultado de la gresca arrojó tres polleros heridos a balazos derivado del operativo federal sorpresa contra el tráfico de humanos en el ejido Campito. En el lugar los elementos del gobierno federal, sorprendieron varias camionetas llenas de extranjeros que intentaron retener los traficantes mediante amenazas de armas de fuego; sin embargo, eso provocó la reacción de los elementos federales como medida preventiva, hasta que sonaron los balazos.

Suchiate es una zona de nadie, donde las balaceras se han vuelto cotidianas. Otra raya más a la tigresa desangelada, inerte e inmersa en la ignorancia Sonia Eloina que sufre del abismal vacío de poder desde los pasillos de la presidencia del municipio fronterizo.

Ya es un secreto a voces que el cuerpo de la policía municipal incurre en complicidades y libertinajes que han convertido a Suchiate en un pueblo sin ley y una zona de guerra donde diariamente se agranda la lista de ejecuciones y actos ilícitos como vil misterio sin resolver.

Cacahoatán, lo gobierna la torpeza y la mediocridad: el pueblo

Otro que está híper tarambana y perdido, peor que los hijos de la llorona y la brújula sin manecillas, es Rafael Inchong, remedo de presidente municipal que ni el mérito de ser empleado de gobierno se ha ganado, toda vez que jamás llega a trabajar. Las manifestaciones públicas de la población inconforme, valen grillo, cuando el inútil edil nunca se encuentra.

Pobladores del ejido Azteca acudieron a tomar la presidencia municipal, pero el edificio está acéfalo. Y es que el que despacha como alcalde tiene una vida permanente de vagaciones.

No bastando al buzón de denuncias, también exhiben el cobro de peaje que impuso Rafael Inchong, como asesoría de las grandes ratonas que le hablan al odio con tal de promover el enriquecimiento ilícito y el peculado (aprovechamiento del cargo para hacer dinero), mediante la aplicación de presuntas extorsiones disfrazadas de peajes. “El mamífero doméstico en harás de minino, resultó gran trompa -coche y trompudo”…

Tuxtla Chico tiene fervor y unidad de pueblo y gobierno: Julio Gamboa

El pasado 15 de septiembre quién de nueva cuenta se lució fue el alcalde de Tuxtla Chico Julio Gamboa, no solo le dio un espectáculos de pirotecnia de primer nivel a las familias Tuxtlachiquenses, vaya dio muestra del cariño y amor que le tiene a su pueblo y el pueblo sabio se lo demostró de regreso.

En la costa fue el único alcalde que bajó del balcón (después de la arenga) para ver el espectáculo de luces Junto a la gente. Nadie en Tuxtla Chico, puede negar que Gamboa Altuzar goza del cariño, aceptación y reconocimiento de su pueblo.

A Julio Gamboa se le caracteriza, por ser cercano a la gente, su sencillez, humildad y ahínco por el desarrollo de su municipio, es su mejor carta de presentación, no por ende en cada rincón de la cabecera municipal o comunidad buscan saludarlo y platicar con el. Ha sabido ser gran gestor pero sobre todo, gran amigo de campesinos, obreros, adultos mayores, amas de casa, jóvenes y estudiantes que igualmente le brindan su amistad sicenra.





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com