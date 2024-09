Clase Política / Un peligro que se normalice la violencia

ERA de la paz y la seguridad que Chiapas necesita





Pareciera un discurso profético, pero aquella remembranza de hechos de Jorge Luis Llaven Abarca, exfiscal general de Chiapas y exsecretario de Seguridad Pública del Estado, en relación a evitar que la violencia avance y se normalice, plasmado en su decálogo de seguridad, ya nos alcanzó y es una realidad en varias regiones de Chiapas y para muestra persisten los encontronazos entre grupos delictivos en ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Ocozocoautla, Arriaga, Tonalá, Jiquipilas, Villaflores, además de las localidades en la Sierra Madre como Motozintla, Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera entre otras que yacen calentadas en pleno proceso de entrega-recepción gubernamental sexenal, municipal y nacional.

La lucha entre grupos de la delincuencia organizada se ha ramificado, producto de una pugna sin reversa por el control de estupefacientes y tráfico de humanos procedentes de centro y sudamérica, aprovechando la porosidad de la frontera sur de México, que jamás ha tenido un control real por la despampanante corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) adscrita a la Secretaría de Gobernación (SEGOB).





Impunidad, corrupción y narco guerra





Los hechos sangrientos en localidades limítrofes entre México y Guatemala, acostumbraron a la población, a escuchar balaceras y aparición de grupos paramilitares subversivos en los Altos de Chiapas, que igualmente han inclinado la balanza para algún cartel de la droga, frente a los ojos inertes de funcionarios federales, estatales y municipales que dejaron avanzar el problema, o simplemente se hicieron a un lado, para no ser atropellados por el punta pie criminal.

Es noticia nacional, el reclutamiento de jóvenes por grupos delictivos para inclinarlos a la narco-guerra y el control territorial en varias localidades.

El tema de las desapariciones forzadas se volvió rutinario para las propias autoridades, mientras que la intervención de las fuerzas federales, ha comenzado a tomar fuerza en territorio chiapaneco, cuando la orden nacional es calmar las aguas turbulentas y tsunamis de violencia oriundos de Sinaloa por el arranque de una guerra entre dos facciones del mismo cartel para el control total de la nación, sus caminos y ramales de extravío.





Unos Mejorales para un inmenso dolor de cabeza





La situación caótica vivida actualmente en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, revive la preocupación de escenarios sangrientos como los jóvenes desaparecidos oriundos de Tonalá, en el tramo Ocozocoautla- Tuxtla Gutiérrez, encontrados muertos y encajuelados en plazas comerciales de la capital chiapaneca.

Se suma la respuesta del gobierno con la desarticulación de células delictivas en Villaflores, Huixtla, Tapachula, Tonalá y Arriaga por la Fiscalía General de la República (FGR), la Marina y el Ejército Mexicano que pareciera un Mejoral para el inmenso dolor de cabeza, puesto que las células criminales se han inmiscuido por todos lados como la humedad.

Resultado de balaceras entre elementos de la Marina y Armada de México (SEMAR), así como el Ejército (SEDENA), contra grupos delictivos en Tapachula, se registró el asesinato de un elemento de la FEMDO y tres marinos heridos. Hay una ola de miedo, perturbación e inseguridad por las calles, al grado que la presencia de habitantes por la tarde-noche, se ha reducido drásticamente en comparación con años anteriores, ocasionando un fuerte rumor no oficial de “toque de queda”.





Fuerte rumor del quimérico “toque de queda”





Y tras 24 horas del fuerte rumor del quimérico “toque de queda”, en las afueras del Casino Las Vegas, sobre el Libramiento Sur Poniente de Tapachula, asesinaron al excomandante regional de la extinta Policía Federal, Arturo Reynoso Soto y lesionaron a otra persona que presuntamente es estudiante de medicina. Fuentes informativos señalan que sujetos armados ya estaban esperando al expolicía federal en las afueras del lugar, ejecutando en segundos su cometido, por los hechos las autoridades ministeriales dieron seguimiento a las investigaciones y serán ellos quienes determinen la situación de los hechos.

La violencia está atravesando una transmutación no agradable para la ciudadanía, durante su proceso de normalización. Hay asesinatos por doquier, como para enlistarlos en pergaminos en el marco de una lucha sin tregua entre instancias del gobierno y grupos delictivos que exhiben su músculo armamentario, en enfrentamientos a balazos y posteriormente en aseguramientos de las autoridades, como si estuviéramos atravesando una guerra sin cuartel y sin extensiones territoriales abiertas, pues la guerra, está inmersa en los sectores urbanizados donde la población es el testigo presencial de los hechos, como una realidad virtual que deja a su pasó desconfianza, plomo, sangre y miedo.





Nexos y Contextos





De chile, sal y de manteca sexenal 2024

ERA de la paz y la seguridad que Chiapas necesita

Por la violencia, será crucial y fundamental la decisión del próximo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en el sentido de imponer una visión profunda en materia de seguridad pública, mediante la valoración pertinaz de quién será el próximo fiscal general del estado y el secretario o secretaria de seguridad pública en la entidad, que abone a la instrumentación y sinergia de la prevención del delito, con el apoyo y respaldo de las fuerzas castrenses y del próximo secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch.

Chiapas, está en el corazón de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y por tal razón, hay claras esperanzas de un futuro promisorio en la prevención del delito, con la fuerza y la garra que le caracteriza al gobernador entrante, con vasta experiencia en el manejo de la política interna, tras el conocimiento profundo y de raíz, de todos los grupos sociales en todas las regiones de la entidad.

Eduardo Ramírez Aguilar, será un gobernador visionario, que conoce Chiapas como la palma de su mano, y para ello se rodeará sin duda, de personas con sensibilidad política. Por ejemplo, Juan Carlos Gómez Aranda, exsecretario de gobierno, quien sostiene reuniones en varios municipios. Un actor metódico que pone sobre la mesa las diversas necesidades de organizaciones sociales, políticas, empresariales, intelectuales y demás. Comenzó incluso, en los diálogos con “El Jaguar”; permitiendo evaluar las raíces políticas de grupos de toda índole, producto de un sano ejercicio de su quehacer político, sin duda abonará a la política interna de Chiapas que será crucial para la instauración de la paz, la seguridad y la procuración de justicia.





IMSS cierra sexenio sin agua en la unidad de Hemodiálisis





Para variar, la supuesta eficacia al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se viene abajo, al ser cuestionada por la ineficacia en algunas áreas hospitalarias de la dependencia en Chiapas, al cierre del sexenio.

A la delegada en Chiapas, María Luisa Rodea, se le van encima desde el pasado fin de semana, cuando la unidad de Hemodiálisis no tiene agua para dar atención pronta y oportuna a cientos de pacientes que puntualmente pagan sus cuotas de Seguridad Social. Triste y lamentable que la delegación del IMSS, no pueda, no quiera y se contraponga a la búsqueda urgente de una pipa de agua para mitigar problemáticas en la salud de los derechohabientes.

Aquel juramento médico de brindar atención urgente solidaria y humana a cualquier ser humano que lo necesite, hoy en día se lo pasan por el arco del triunfo, pues buscar soluciones o resolver problemáticas, se ha convertido en una severa complicación para funcionarios negligentes, carentes de visión altruista y sobre todo que son buenos para estirar la mano y cobrar sueldos del gobierno pero sin devengar dignamente sus funciones.





Tachan de tramposo al edil cacahoateco Anan Sandoval





Un proveedor de sistemas de vigilancia denunció públicamente al expresidente municipal de Cacahoatán, Rafael Inchong y al interino, Anan Sandoval, tras contratarlo para la rehabilitación de cámaras de seguridad pública; sin embargo, ambos sujetos no pagaron completo el trabajo de forma abusiva, descarada y tramposa.

Cuauhtémoc Saavedra, es el proveedor afectado, que pese al esfuerzo, tiempo y dinero invertido para concretar el trabajo fue bateado y peloteado por Rafael Inchong y tras renunciar del cargo, por el interino Anan Sandoval, quien resultó vil tramposo al solo prometer el pago, bajo simulación y falsedad a través del área de tesorería, donde jamás resolvieron.

Por la falta de criterio de Anan Sandoval, el proveedor afectado, denunció públicamente el grado de abusives y estafa del próximo exalcalde de Cacahoatán, a quien lo seguirán exhibiendo en redes sociales, para que la población a nivel regional, sepa la clase de fichita que resulta, y evitar que otros proveedores caigan en sus garras del incumplimiento.





Rindió su tercer informe de gobierno, Gladiola Soto Soto





Con la presencia de delegados federales, estatales, el representante del gobernador Rutilio Escandón Cadenas e invitados especiales, la presidenta municipal constitucional de Tapachula, Gladiola Soto Soto, rindió el tercer informe de gobierno, acompañada del presidente municipal entrante Yamil Melgar Bravo, de sus familiares e integrantes del gabinete y cabildo municipal

Tras resonar el Himno Nacional, teniendo la presencia del Ejército Mexicano, Gladiola Soto Soto, habló de los logros alcanzados en el tercer año de gobierno, en materia urbana, la remodelación de calles, puentes peatonales, parques y jardines, construcción de avenidas en zonas marginadas y colonias populares, impulso de alumbrado público, bacheo, promoción cultural, artística, de atención a grupos vulnerables y suma de esfuerzos con el gobierno del estado para lograr el segundo nivel entrada mercado San Juan, además de los avances en el libramiento sur de Tapachula que culminarán en el próximo sexenio y ayuntamiento.

Participaron representantes de autoridades federales, de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional. También se vio la diputada local y próxima funcionaria del ayuntamiento, Yolanda Correa González; al síndico, Santiago Ancheyta Calderón, ediles, empresarios, representantes de cámaras empresariales, colegios de profesionistas, medios de comunicación, líderes de colonias y militantes de la cuarta transformación.





CONDOLENCIAS





Y como lo vuelvo a repetir, la vida no la tenemos comprada. De improvisto trascendió como reguero de pólvora, el sensible fallecimiento del excandidato a la presidencia municipal de Suchiate por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sergio Peralta, hijo de Sonia Eloina Hernández Aguilar “La Chona”, por complicaciones en su salud. Que en paz descanse.





