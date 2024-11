Clase Política /Urge reformar el código penal, tras despenalización del aborto

Vaya controversia social ha generado la aprobación a la despenalización del aborto en el estado de Chiapas, con el apoyo de 104 ayuntamientos para reformar el artículo IV de la constitución en materia de derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.

En este acto que se exhibió con bombo y platillo, como un gran avance en cuestiones reproductivas de las mujeres gestantes, participaron los diputados locales Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente del congreso local; asimismo los legisladores, Juan Salvador Camacho Velasco, Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez, anunciando la armonización de la ley federal con la del estado de Chiapas.

Los legisladores catalogaron dicha aprobación, como una lucha histórica lograda, que no se ha tomado a la ligera, por ser un consenso entre la mayoría de diputados y diputadas.

Pese a la aprobación para despenalizar el aborto en Chiapas, los diputados y diputadas participantes, se vieron en la necesidad de explicar que “no se está invitando a nadie a interrumpir el embarazo, no se está obligando a nadie a hacerlo, pero sí están a favor de que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre sus cuerpos, su futuro y sobre el desarrollo de proyecto de vida”, externan.

Los diputados y diputadas del congreso chiapaneco, sorpresivamente cierran su discurso, afirmando que respetan las garantías individuales y los derechos humanos.





Necesario educar, para erradicar ignorancia y el libertinaje matancero

Están obligados a partir de la reforma de dicha ley, a exigir a las instancias en materia de seguridad pública y procuración de justicia en Chiapas, a luchar arduamente contra una ola delictiva enfrascada en la trata de personas, en su modalidad explotación sexual, abuso, violación, además de exigir a las instancias en materia de salud pública, derechos humanos, colectivos y organizaciones sociales, educativas y similares, a fortalecer las campañas de educación sexual de forma profunda y teledirigida en un panorama general.

De la mayor importancia, evitar que el descuido injustificado de menores de edad o mayores de edad tanto hombres como mujeres, incidan en los embarazos no deseados, puesto que desde ese punto, parte la negativa de fomentar, generar e incurrir (ahora), legalmente en los abortos, donde indirectamente se estaría aniquilando la vida de seres vivos.

Reforzar los cimientos culturales de nuestra sociedad, abonar y exigir al sistema educativo a retomar acervos bibliográficos que fortaleza los valores, promoción de cívica y ética que ya no existe hoy en día, porque resulta señoras y señores que, como sociedad, se está esparciendo mucha insensibilidad.

Un tema por demás complejo, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno, están plenamente obligadas a participar ardua y profundamente para educar a la población, erradicar la ignorancia para que no se traduzca en un libertinaje matancero.

Con la aprobada reforma, Chiapas se suma a otros estados del país en la despenalización del aborto. Una iniciativa impulsada a nivel federal, que resulta compleja, puesto que chocan los ideales políticos, legislativos con los religiosos. Habrá choque de ideas, criterios y puntos de vista en torno a la despenalización.

Es probable que dicha reforma y aprobación a la despenalización, permita el incremento de responsabilidades compartidas entre colectivos de mujeres; es decir, que nazca el impulso para analizar las causas, efectos y circunstancias de dichas situaciones para mayor humanismo o paradojicamente será un tema fuera de control. Según los mandamientos de Dios, surge aquel apartado bíblico, “no matarás”.

En suspenso designación del gabinete de seguridad

Con la cuarta remesa de funcionarios anunciados por el gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, queda pendiente y en suspenso la designación oficial del próximo gabinete de seguridad que sumará esfuerzos e impulsará una lucha titánica para recobrar la seguridad, el estado de derecho verdadero y la gobernabilidad que se extravió en Chiapas, en los últimos años.

Tan en suspenso prevalece, que solo han ocurrido lluvias de rumores en torno a quienes ocuparán la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), así como subsecretarias, fiscalías de distrito y metropolitana, pues con los números rojos y nulos resultados a la vista de críticos y juristas chiapanecos, difícilmente repetirán a Olaf Gómez Hernández, de quien han anunciado su renuncia brevemente, tal cual situación con Gabriela Zepeda Soto.

Hay un ambiente hermético tras la selección de mandos a dichos espacios en el próximo sexenio 2024-2030, sobre todo, cuando el mandatario electo, ha sido tajante en trabajar arduamente para recobrar el rumbo de la tranquilidad de Chiapas y sus regiones, un tema complejo pero no imposible cuando se rodean de la gente y perfiles correctos.

Una de las preocupantes actualmente, es la difícil situación que atraviesan elementos de la policía estatal en Chiapas, con el registro de 19 asesinatos de elementos en lo que va del año 2024, tal cual sucedió con la policía auxiliar Liliana Lucía López de 33 años de edad, durante un ataque armado a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), poniendo a Chiapas como las peores entidades federativas, por no brindar las garantías adecuadas durante la lucha titánica por la prevención del delito.

Lo mismo ocurre con la incidencia delictiva dentro del panorama nacional, poniendo a varios municipios de Chiapas como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, como los más inseguros junto a ciudades como Salamanca, Guanajuato, Ciudad de México, Matamoros y Nuevo Laredo, Culiacán, Sinaloa, entre otros.

La designación del gabinete de seguridad es un tema hermético, pero igualmente habrá de dos sopas, y una ya se acabó. ¡Veremos!





Suchiate cundido en inseguridad, violencia y endeudamiento

De la Tijuanita de la frontera sur, resurge en los escándalos mediáticos a consecuencia de la imparable ola de violencia e inseguridad y como cereza del pastel sus millonarios endeudamientos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La empresa de clase mundial lanzó un ultimátum a la población en general, para recaudar una bolsa acumulada de 5 millones de pesos, producto de varios años de deudas.

No bastando, las deudas también arrastran al ayuntamiento hoy presidido por Elmer Vázquez Gallardo, por concepto de gastos en alumbrado público, situción que no cambia en nada, pues ediles van, vienen, entran y se van, mientras la situación denigrante, caótica, marginal y de pobreza persiste en un municipio, donde la justicia aún no llega pese a los años transcurridos, como si la designación de las autoridades locales, fuera una maldición pecaminosa y malograda por la misma población que termina decepcionándose de sus pésimos e inútiles gobernantes, quienes omiten y enmudecen ante la injusticia para no herir susceptibilidades con el gobierno federal, siendo eso una actitud cobarde e inútil.

A finales del año 2024, las manifestaciones campesinas pululan con el bloqueo del puente internacional Suchiate II, tras las amenazas de la CFE de cortar la energía eléctrica a 52 planteles educativos, bajo el argumento que la misma Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha pagado el consumo, oponiéndose al impulso educativo que poco importa ante la adversidad de extorsión institucional.

Mientras tanto, el actual presidente municipal, hace caso omiso con una actitud sordo muda, con tal de no trastocar intereses que laceran al pueblo que lo llevó al triunfo en las pasadas elecciones (ya se le olvidó), convirtiéndose en automático en un simple empleado del pueblo que hoy mete la cabeza bajo la tierra para evadir la responsabilidad de entablar mesas de negociación en dicha localidad fronteriza.

La carencia de oficio político e inexperiencia en el manejo de la alcaldía, se está convirtiendo en una bola de nieve. Persiste un despacho municipal manoseado por varias voces que endulzan y meten la lengua en el sensible oído presidencial, con tal de evadir responsabilidades. ¡Vienen problemas!





Fomento a plataformas productivas impulsa Yamil

Tras la anulación de la incubadora de empresas y el fomento económico mediante el emprendimiento primario, en los gobiernos de la Cuarta Transformación, surgió la idea de fomentar y construir las plataformas productivas mediante el registro oficial de empresas ya establecidas que se incluyen en el catálogo de marca Chiapas.

Desde Tapachula, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, participó en la reunión regional del Consejo Regulador Marca Chiapas, con el objetivo de desarrollar una agenda de trabajo que permita ofrecer y poner sobre la mesa las herramientas necesarias a las empresas ya establecidas para buscar canales de comercialización a nivel nacional e internacional.

La propuesta tiene el objetivo de abonar al detonante económico que representa el Soconusco, mediante la oferta de productos y servicios con una visión de expansión regional, nacional o internacional. Hay un compromiso irrestricto de las autoridades de los tres niveles de gobierno, para abonar al desarrollo de Tapachula y del Soconusco. Buscan con dicha propuesta generar mayor circulante económico, bolsa de trabajo, divisas extranjeras y sobre todo la urgente reactivación económica.





