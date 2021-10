Clase Política | Urge sembrar vida ¿en el patio trasero de la casa?

Mientras en Chiapas, autoridades federales de México y Guatemala, consuman un pacto binacional para fortalecer políticas ambientales y públicas a favor de la atención urgente del cambio climático, que incluye la expansión del programa “sembrando vidas” a Centroamérica para contrarrestar la excesiva migración, en Tapachula cerca de 2 mil migrantes de diferentes nacionalidades (Haití, Cuba y países de Centroamérica) buscan huir de la frontera sur para lograr el sueño americano, dejando a su país por la falta de oportunidades de progreso.

Los miles de migrantes gestionaron un amparo para que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión mexicana de ayuda a refugiados, (COMAR), les otorgue un salvoconducto urgente - para alcanzar el sueño de llegar a los Estados Unidos. Joe Biden y Kamala Harris, han repetido hasta el cansancio que ya no quieren más migrantes en su país, contrarrestándolo con repatriaciones masivas.





Flujo migratorio, genera inseguridad y violencia: IP





Los migrantes insisten en consumar el sueño americano, porque aseguran se están muriendo de hambre en su país y más en la frontera sur de México, donde hay nulas oportunidades de salir adelante. Catalogan el paso fronterizo entre México y Guatemala, como el patio trasero de la casa y comienzo refundido de una gran nación que no les sirve para nada. Y justamente tienen razón, porque un porcentaje de extranjeros, “igualmente están coludidos con inseguridad y violencia al involucrarse en actos ilícitos como robos a mano armada y pugnas territoriales por narcomenudeo”, señalaron miembros de la Iniciativa privada en Tapachula.

Extraoficialmente se habla de 120 mil migrantes varados en la frontera sur de México; un 86 por ciento camina en calidad de indocumentado, sin tener acceso a ningún tipo de empleo en materia de prestación de servicio en ciudades como Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Huixtla, Huehuetán, Mazatán, Cacahoatán, entre otros aledaños.

Activistas en materia de derechos humanos, gestionaron mil 952 juicios de amparos; que al parecer quedarán sin efecto en caso de consumarse la gran caravana migrante en próximas fechas, porque tachan al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión mexicana de ayuda a refugiados (COMAR), como un nido de charlatanes, mentirosos, corruptos, extorsionadores y defraudadores lacras que ven periódicamente la paja en el ojo ajeno.





¿Sembrando Vida la solución del flujo migratorio?





En el llamado patio trasero de la república mexicana “frontera sur de México”, siguen resguardados hasta nuevo aviso miles de migrantes de diferentes nacionalidades quienes no pretenden ocuparse ni trabajar en territorio mexicano porque su visión de negocios y nuevo Modus Vivendi, lo ven en Estados Unidos.

Un cuatro por ciento de migrantes extranjeros han decidido establecer un negocio en municipios mexicanos y el resto repudia las políticas del gobierno por negarles el salvoconducto a través de dependencias como el Instituto Nacional de Migración (INM) que comanda Francisco Garduño y Aristeo Taboada en Chiapas también tachados de corruptos, por negarles su documentación para viajar a la Unión Americana.

En la recién gira de trabajo del enviado presidencial especial de Estados Unidos, John Kerry al municipio de Palenque Chiapas, para sostener una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escuchó la propuesta del programa “Sembrando Vidas”, para países centroamericanos con el objetivo de inhibir la migración a cambio de que la población extranjera se ocupe en su propio país delegando un salario justo.





Migrantes centroamericanos, quieren sueño americano, no trabajar





López Obrador, aseguró que la relación política con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es cordial y muy buena, por lo que hay amplias probabilidades de que se logre instalar el programa “sembrando vidas” en países centroamericanos; sin embargo, la condición gubernamental, no garantiza a estas alturas que la migración se logre desarticular en su totalidad.

Hoy por hoy, la frontera sur entre México y Guatemala, prevalece saturada con miles de migrantes (hombres y mujeres) que pernoctan en pasos limítrofes, incursionan en caminos de extravío y se internan a territorio mexicano por la madrugada, cuando nadie los ve.

En la recién gira de Palenque Chiapas, el presidente de México, aseguró que Joe Biden, “no ve a México, como patio trasero de los Estados Unidos, por lo que le agradeció”. (Sic).

Atención del cambio climático para inhibir desastres naturales

Chiapas ha logrado trascender a nivel internacional y durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, para el impulso del programa “Sembrando Vidas”. Se hace hincapié en dicho programa ambiental, porque el gobierno de los Estados Unidos, ha decidido cerrar filas con la conservación del medio ambiente y la urgente atención del cambio climático, ante los desastres naturales que se han registrado en países como Haití.

Por esa razón Palenque Chiapas, fue la sede mundial para la atención del cambio climático entre México y Estados Unidos. Ante la presencia del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el presidente de México López Obrador dijo que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, es un aliado para contrarrestar el cambio climático. “Tiene el presidente Biden un aliado en la defensa de la política del clima, para enfrentar el cambio climático y para garantizar la vida y sobrevivencia de todos los seres humanos. Somos aliados de ustedes en la defensa del medio ambiente”, destacó López

En la presentación del programa “Sembrando Vida”, efectuado en Palenque, Chiapas, el Presidente señaló que sólo se extraerá petróleo con el hallazgo de nuevos yacimientos para extraer dos millones de barriles diarios para consumo interno y en un gobierno de cero corrupciones. En el pasado se afectó a ecosistemas por la explotación: dijo a John Kerry que México es un aliado en el combate al cambio climático.





Nexos y Contextos





¿Cambio climático de gubernaturas?... Se reúne el Güero Velasco con Simbahue





Mientras tanto allá en el palacio de gobierno de la ciudad de México, quien se apersonó una salutación emergente, fue el senador Manuel Velasco Coello con la jefa de gobierno Claudia Simbahue, justamente en el tema de moda. “Cambio climático”. Y no es que sea cambio de humor ni determinación para inclinar la balanza en algún presidenciable rumbo a las elecciones del 2024, pero el Güero lo habían vinculado con Ricardo Monreal Ávila para hacerle contrapeso a las aspiraciones de Marcelo Ebrard Casaubón. Hoy vemos el acercamiento hacia Claudia Simbahue quien declinó de sus aspiraciones, más no quiere decir que no meta las manos al juego del calamar por algún cuadro político y sobre todo, no descarten que desde su gobierno, también le quiera apostar a candidatos a las próximas gubernaturas en disputa como la de Oaxaca…





Impulso turístico Tapachula- Tijuana, reactivará economía: Rosy Urbina





El hermanamiento turístico entre Tapachula y Tijuana Baja california, busca reactivar la economía de ambas ciudades tras el confinamiento de la pandemia Covid-19. Durante un recorrido por las playas de la Perla del Soconusco, donde hay prácticas deportivas de Surf, las agencias de viajes y tour operadoras de Tijuana vieron con buenos ojos el destino mexicano en la frontera sur.

Ante las presidentas de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Filial Chiapas, Maricarmen Ponce Robles y Teresa Bañuelos Medina, de Baja California, la alcaldesa resaltó que la visita permitirá “que descubran nuestra tierra, sus paisajes, playas, cultura y la riqueza de nuestra gente”, subrayó, al señalar que la administración 2021-2024 reconoce e impulsa el turismo por su valor social, cultural y económico, pero sobre todo por el potencial de contribuir al bienestar, y desarrollo humano de la población”.





Tuxtla Chico, pueblo de tradiciones se declara listo para día de muertos





Con la instalación del Comité municipal de Protección Civil, el ayuntamiento municipal de Tuxtla Chico que preside Julio Gamboa Altuzar, adelantó acciones para atender a la población el próximo mes de noviembre en el marco del día de muertos. Haciendo caso a las recomendaciones del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas también se suma a las medidas preventivas que impulsa la Secretaria de salud para la atención de la pandemia.

Gamboa Altuzar no quita el dedo del renglón para establecer módulos de sanitización y cercos sanitarios en los campos santos en próximas fechas, además de recomendarle a la población no bajar la guardia durante la celebración de las tradiciones mexicanas.

El edil municipal, redobla esfuerzos y sigue dando pasos agigantados con eficacia y sobre todo voluntad de resolver las demandas ciudadanas. En el particular caso del día de muertos, ha remarcado una verificación exhaustiva en los campos santos como la poda de ramas colgantes y secas en los árboles, asentamientos irregulares, fallas estructurales, cables de energía eléctrica, alumbrado público, vigilancia policial permanente, eliminación de cacharros, latas, basura para evitar proliferación del mosco transmisor del dengue, entre otros.

Deja entrever que las especificaciones del sistema estatal de protección civil se aplican en Tuxtla Chico, al pie de la letra.

*ROMPECABEZAS*

*Reapareció Roberto Albores Gleason en Comitán de Domínguez al lado del señor Fox edil en turno. Albores fue el candidato del priismo a la gubernatura. Su imagen no ha sido desgastada por lo que es probable que vaya a dar alguna sorpresa en cualquier tipo de competencia, incluso hasta algún maratón urbano en la meseta Tojolabal, pero de que participa dicen las malas lenguas, participa.

*Amadeo Espinoza líder moral del Partido del Trabajo, sí que tendrá trabajo en sensibilizar a los pocos alcaldes municipales que logró meter con calzador gracias a una negociación de mediano pelo con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En Cacahoatán y Mazatán por ejemplo, los ediles en turno, andan volando como barriletes pero con el hilo muy delgado. Pueden romperse y caer estrepitosamente de no acomodar el carrete.

*Por cierto, hoy inició sus actividades el diputado federal, Ismael Brito Mazariegos, como presidente de la Comisión Frontera Sur, ¿se acordará acaso del elevado flujo migratorio, la proliferación de coyotes y polleros y hasta traficantes de gasolina?





