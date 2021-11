Con tan solo nueve casos de coronavirus, el estado de Chiapas prevalece en semáforo verde, al igual que el mayor número de entidades federativas del país a excepción de Baja California Norte. Sin embargo, para Chiapas, el tema escandaloso de la semana, no son los carentes números de infectados por la pandemia. En el marco de la nueva normalidad, los negocios de giro rojo son los que más pululan del norte al sur y del este al oeste en varios municipios en la frontera sur de México.

El caso más sonado fue el centro nocturno en modalidad de Table Dance, MITZRAEL, que generó tanta indignación en la ciudad de Tapachula, no solo por estar en pleno centro de la ciudad con la leyenda, Night Club Haitiano, también por que pintaba para ser un negocio administrado por migrantes extranjeros.

Y es que según versiones de Mujeres Empresarias del Soconusco los migrantes van de paso; ganándose el pan de cada día mediante labores comerciales y otros sobrevivientes con remesas de sus familiares procedentes de los Estados Unidos, bajo el yugo de ser discriminados, pateados y lacerados por el mismísimo Instituto Nacional de Migración (INM), mediante un mundo de vejaciones, promovidas por el delegado en Chiapas, Aristeo Taboada Rivera y respaldadas por el comisionado nacional Francisco Garduño Yáñez, hoy también llamados “la pareja infernal”.

Causó expectación, uso de haitianos para Table Dance

Autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, nunca se imaginaron que de “primas a primeras,” alguien (migrante o no migrante), le entraría al negocio del giro rojo tan pronto y expedito usando a los haitianos, para sumarse a la retahíla de comercios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas y algo más (como carne, ubre, pechuga, ostiones en su concha y demás botanas), en tremenda cantinota del Soconusco.

Otro de los temas que causó expectación para líderes religiosos, fue el nombre Mitzrael, nombre de un ángel de la guarda. El ángel Mitzrael es el número 60 de 72 entre los ángeles de la Cábala, pertenece a la categoría de los Arcángeles cuyo príncipe es Mikael.

Se le conoce como un ser de luz, enfocado a la protección e inspiración en momentos de grandes necesidades. Protege a los perseguidos y los oprimidos, pero su ángel contrario presuntamente afecta a las personas tornándolas insubordinadas, infieles, atraídos por las drogas y el alcohol, además de hipócritas según precisa el portal virtual wemystic.com.

Entre el cielo y el infierno, una reflexión, la diferencia

“Al Ángel Mitzrael se lo representa tocando una lira con sus manos, debajo de él hay unas bestias en el suelo y más abajo, se ve a un hombre puliendo una corona. La simbología alude en primer lugar al dios de la belleza, las artes y la medicina, Apolo y las bestias podrían simbolizar el dominio de las fuerzas malignas, enfermedades, instintos destructivos”. (Sic).

En fin, ya regresando al mundo real, las autoridades municipales lanzaron un comunicado de prensa para explicar que, en calidad de ayuntamiento, carecen de las facultades para otorgar permisos para abrir negocios con venta de trago o giro rojo.

Revisión urgente por la salud pública tapachulteca

Hablando los del ayuntamiento que preside Rosa Irene Urbina Castañeda del supuesto bar haitiano ubicado en la 10ª norte y 1a poniente. Envió la alcaldesa brigadas de salud, alcoholes y protección civil municipal a inspeccionar el área, pero el negocio jamás estuvo abierto. Lo que remarcan como ayuntamiento de la caja de cristal fue que la rotulación Night Club Haitiano, causó tremendo revuelo entre la ciudadanía en redes sociales, por lo que han tenido que aclarar el asunto.

Más tarde que perezoso, la población “facebukera”, nuevamente compartió imágenes del mismo local pintado de verde tipo ecologista de México, pero solamente con el nombre del ángel de la guarda “Mitzrael Restaurante”.

Inmediatamente usuarios de las múltiples redes sociales, opinaron que probablemente “ahora”, se trate de un centro botanero familiar, aprovechando el permiso para la venta de bebidas de diversos calibres. Arriba del local se observa la instalación de mini split (aire acondicionado). No se descarta que tenga área exclusiva o privado para gente de caché.

Nexos y Contextos

Caso Chimalapas, pide Mario Carlos a la SCJN reconsiderar

“Para que no le digan y no le cuenten que es mentira lo que no mira”, el ex secretario de gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco en el pasado sexenio de Manuel Velasco Coello, resurgió del más allá, para exclamar la urgente reconsideración de su actuación en el caso de los Chimalapas, cuando fungió en el cargo para la atención de la política interna de la entidad.

Con el veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a Chiapas le están quitando 160 mil hectáreas de tierras productivas y reservas naturales protegidas, siendo un duro agravio a la ciudadanía, incluso pobladores de varias comunidades que temen sufrir del despojo de sus propiedades se han declarado en guerra y levantado en armas para defender lo que ellos consideran su terruño.

Mario Carlos Culebro Velasco, salió a flote y lamentó el fallo de la suprema corte de justicia de la nación, porque en el año 2012, declararon improcedente los reclamos territoriales encaminados por el gobierno de Oaxaca. Calificó el falló, como una resolución carente de legalidad, al estar juzgando dos veces el mismo asunto.

Con la anterior declaración, las voces en contra del despojo territorial van en aumento. Es indignante que a Chiapas les estén quitando un pedazo de territorio con una acción ilegitima que solo está ocasionando un alto grado de irritabilidad e inestabilidad entre miles de habitantes dispuestos a defender son sangre su tierra. Vaya asunto tan delicado.

